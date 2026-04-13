HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Điểm tựa cho phụ nữ khởi nghiệp

Bài và ảnh: CA LINH

Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" đã và đang trở thành bệ đỡ quan trọng, giúp nhiều phụ nữ tự tin khởi nghiệp

Ngày 30-6-2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 939/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" (Đề án 939). Không chỉ tạo điều kiện cho phụ nữ khởi nghiệp, đề án còn hướng đến việc nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Triển khai đồng bộ, rộng khắp

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Vĩnh Long cho biết Đề án 939 được triển khai thực hiện đồng bộ, rộng khắp đến cán bộ, công chức, người dân và các tổ chức kinh tế, từ cấp tỉnh tới từng ấp, khu phố.

Vĩnh Long đã tổ chức hơn 35.000 cuộc tuyên truyền với khoảng 1,5 triệu lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Khoảng 90% cán bộ hội phụ nữ chuyên trách cấp xã và các ban, ngành tham gia triển khai đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất - kinh doanh.

Theo bà Trịnh Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, hội đã phối hợp với các ban, ngành liên quan, mời chuyên gia trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp, hướng dẫn phụ nữ xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh, tìm kiếm thị trường, tiếp cận vốn, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu, bán hàng online và ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số. Kết quả, hơn 8.400 doanh nghiệp do phụ nữ quản lý sau khi thành lập được hỗ trợ nâng cao năng lực điều hành. Những phụ nữ này cũng được kết nối với các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Điểm tựa cho phụ nữ khởi nghiệp - Ảnh 1.

Được Hội LHPN và Hội Nông dân xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ, bà Dư Thị Vith Chara Đa Ni tự tin khởi nghiệp với mô hình nuôi ếch kết hợp trồng cam sành, mang lại thu nhập ổn định

Tại Vĩnh Long, trường hợp bà Dư Thị Vith Chara Đa Ni (người Khmer, ngụ xã Ngãi Tứ) có thể xem là điển hình về việc khởi nghiệp thành công nhờ Đề án 939. Sau khi nghỉ việc tại đài truyền thanh xã, bà quyết định khởi nghiệp để lo cho tương lai 2 con. Được Hội LHPN và Hội Nông dân xã hỗ trợ, bà mạnh dạn mượn 11 công đất của gia đình, sử dụng nguồn vốn tích lũy để đầu tư trồng cam sành kết hợp nuôi ếch.

Đến năm 2024, mô hình này đi vào hoạt động ổn định. Mỗi vụ, bà Đa Ni nuôi khoảng 6.000 con ếch sạch, theo hướng kiểm soát chặt môi trường nước và thức ăn; được thương lái ưa chuộng, thu mua với giá 40.000 - 50.000 đồng/kg. Bà còn chú trọng ứng dụng công nghệ khi thuê drone (thiết bị bay không người lái) rải phân cho vườn cam, giúp tiết kiệm nhân công, nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhờ đó, kinh tế gia đình bà dần ổn định, bảo đảm điều kiện cho 2 con ăn học.

Tạo thêm "đòn bẩy"

Tại TP Cần Thơ, các cấp Hội LHPN triển khai Đề án 939 gắn với nhiều hoạt động thiết thực như: tư vấn, đào tạo nghề, xây dựng thương hiệu, tập huấn kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ tiếp cận vốn vay... Trong đó, mô hình khởi nghiệp của bà Lê Thị Tuyết Vân (phường Bình Thủy) được nhiều người nhắc đến.

Bắt đầu mở tiệm bánh từ năm 2019, do vốn ít, bà Vân chỉ làm bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ tại nhà. Nhờ sự hỗ trợ từ Hội LHPN phường, cơ sở của bà dần mở rộng, hiện cung cấp hơn 30 loại bánh với giá bình dân, trở thành địa chỉ quen thuộc của công nhân và sinh viên ở địa phương.

Khi cần mở rộng sản xuất, bà Vân được hỗ trợ vay 70 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư trang thiết bị và mua sắm nguyên liệu. Hiện mỗi ngày, tiệm bánh giúp bà thu nhập khoảng 1 triệu đồng, góp phần nâng cao đời sống gia đình.

Theo nữ giám đốc một công ty xuất nhập khẩu trái cây tại TP Cần Thơ, các chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nhất là Đề án 939, có ý nghĩa rất thiết thực. Không chỉ hỗ trợ vốn, đề án còn giúp nhiều phụ nữ nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận thị trường và thích ứng với xu hướng chuyển đổi số.

Nữ giám đốc này cho rằng nhiều phụ nữ có ý tưởng tốt, cần cù, siêng năng nhưng còn hạn chế về kỹ năng lập kế hoạch sản xuất - kinh doanh, xây dựng thương hiệu hay khai thác kênh bán hàng online. Vì vậy, các chương trình đào tạo, kết nối chuyên gia và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đã tạo thêm "đòn bẩy" quan trọng để họ tự tin bước vào thương trường.

"Tôi đánh giá cao vai trò đồng hành của các cấp Hội LHPN khi không chỉ hỗ trợ ban đầu mà còn theo sát quá trình phát triển cơ sở khởi nghiệp của phụ nữ. Dù vậy, cần mở rộng kênh kết nối đầu ra cho sản phẩm, hỗ trợ dài hạn về chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu bền vững. Khi được trao cơ hội và trang bị đúng cách, phụ nữ hoàn toàn có thể khởi nghiệp thành công, góp phần phát triển kinh tế gia đình và đóng góp cho xã hội" - nữ giám đốc nêu trên nhấn mạnh. 

Hỗ trợ thiết thực

Hội LHPN TP Cần Thơ vừa khai trương "Cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP khởi nghiệp", xuất bản sách "Câu chuyện khởi nghiệp", tổ chức hàng chục hoạt động truyền thông, tập huấn kỹ năng lập dự án, bán hàng trực tuyến cho hơn 700 lượt phụ nữ.

Hội LHPN TP Cần Thơ còn hỗ trợ thành lập hợp tác xã do phụ nữ quản lý; tập huấn kinh doanh số cho nữ chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Nhiều mô hình, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả cũng được ra mắt, như tổ phụ nữ may gia công, giúp việc nhà, câu lạc bộ tiểu thương...


Tin liên quan

Khởi nghiệp online với cây giống, hoa kiểng Tết

khởi nghiệp Đề án 939 phụ nữ khởi nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo