Điểm tựa cho phụ nữ khởi nghiệp

Ngày 30-6-2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 939/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" (Đề án 939). Không chỉ tạo điều kiện cho phụ nữ khởi nghiệp, đề án còn hướng đến việc nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Triển khai đồng bộ, rộng khắp

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Vĩnh Long cho biết Đề án 939 được triển khai thực hiện đồng bộ, rộng khắp đến cán bộ, công chức, người dân và các tổ chức kinh tế, từ cấp tỉnh tới từng ấp, khu phố.

Vĩnh Long đã tổ chức hơn 35.000 cuộc tuyên truyền với khoảng 1,5 triệu lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Khoảng 90% cán bộ hội phụ nữ chuyên trách cấp xã và các ban, ngành tham gia triển khai đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất - kinh doanh.

Theo bà Trịnh Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, hội đã phối hợp với các ban, ngành liên quan, mời chuyên gia trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp, hướng dẫn phụ nữ xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh, tìm kiếm thị trường, tiếp cận vốn, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu, bán hàng online và ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số. Kết quả, hơn 8.400 doanh nghiệp do phụ nữ quản lý sau khi thành lập được hỗ trợ nâng cao năng lực điều hành. Những phụ nữ này cũng được kết nối với các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Tại Vĩnh Long, trường hợp bà Dư Thị Vith Chara Đa Ni (người Khmer, ngụ xã Ngãi Tứ) có thể xem là điển hình về việc khởi nghiệp thành công nhờ Đề án 939. Sau khi nghỉ việc tại đài truyền thanh xã, bà quyết định khởi nghiệp để lo cho tương lai 2 con. Được Hội LHPN và Hội Nông dân xã hỗ trợ, bà mạnh dạn mượn 11 công đất của gia đình, sử dụng nguồn vốn tích lũy để đầu tư trồng cam sành kết hợp nuôi ếch.

Đến năm 2024, mô hình này đi vào hoạt động ổn định. Mỗi vụ, bà Đa Ni nuôi khoảng 6.000 con ếch sạch, theo hướng kiểm soát chặt môi trường nước và thức ăn; được thương lái ưa chuộng, thu mua với giá 40.000 - 50.000 đồng/kg. Bà còn chú trọng ứng dụng công nghệ khi thuê drone (thiết bị bay không người lái) rải phân cho vườn cam, giúp tiết kiệm nhân công, nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhờ đó, kinh tế gia đình bà dần ổn định, bảo đảm điều kiện cho 2 con ăn học.

Tạo thêm "đòn bẩy"

Tại TP Cần Thơ, các cấp Hội LHPN triển khai Đề án 939 gắn với nhiều hoạt động thiết thực như: tư vấn, đào tạo nghề, xây dựng thương hiệu, tập huấn kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ tiếp cận vốn vay... Trong đó, mô hình khởi nghiệp của bà Lê Thị Tuyết Vân (phường Bình Thủy) được nhiều người nhắc đến.

Bắt đầu mở tiệm bánh từ năm 2019, do vốn ít, bà Vân chỉ làm bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ tại nhà. Nhờ sự hỗ trợ từ Hội LHPN phường, cơ sở của bà dần mở rộng, hiện cung cấp hơn 30 loại bánh với giá bình dân, trở thành địa chỉ quen thuộc của công nhân và sinh viên ở địa phương.

Khi cần mở rộng sản xuất, bà Vân được hỗ trợ vay 70 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư trang thiết bị và mua sắm nguyên liệu. Hiện mỗi ngày, tiệm bánh giúp bà thu nhập khoảng 1 triệu đồng, góp phần nâng cao đời sống gia đình.

Theo nữ giám đốc một công ty xuất nhập khẩu trái cây tại TP Cần Thơ, các chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nhất là Đề án 939, có ý nghĩa rất thiết thực. Không chỉ hỗ trợ vốn, đề án còn giúp nhiều phụ nữ nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận thị trường và thích ứng với xu hướng chuyển đổi số.

Nữ giám đốc này cho rằng nhiều phụ nữ có ý tưởng tốt, cần cù, siêng năng nhưng còn hạn chế về kỹ năng lập kế hoạch sản xuất - kinh doanh, xây dựng thương hiệu hay khai thác kênh bán hàng online. Vì vậy, các chương trình đào tạo, kết nối chuyên gia và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đã tạo thêm "đòn bẩy" quan trọng để họ tự tin bước vào thương trường.

"Tôi đánh giá cao vai trò đồng hành của các cấp Hội LHPN khi không chỉ hỗ trợ ban đầu mà còn theo sát quá trình phát triển cơ sở khởi nghiệp của phụ nữ. Dù vậy, cần mở rộng kênh kết nối đầu ra cho sản phẩm, hỗ trợ dài hạn về chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu bền vững. Khi được trao cơ hội và trang bị đúng cách, phụ nữ hoàn toàn có thể khởi nghiệp thành công, góp phần phát triển kinh tế gia đình và đóng góp cho xã hội" - nữ giám đốc nêu trên nhấn mạnh.

Hỗ trợ thiết thực Hội LHPN TP Cần Thơ vừa khai trương "Cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP khởi nghiệp", xuất bản sách "Câu chuyện khởi nghiệp", tổ chức hàng chục hoạt động truyền thông, tập huấn kỹ năng lập dự án, bán hàng trực tuyến cho hơn 700 lượt phụ nữ. Hội LHPN TP Cần Thơ còn hỗ trợ thành lập hợp tác xã do phụ nữ quản lý; tập huấn kinh doanh số cho nữ chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Nhiều mô hình, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả cũng được ra mắt, như tổ phụ nữ may gia công, giúp việc nhà, câu lạc bộ tiểu thương...



