Ngày 14-8, tại Hà Nội, Phiên toàn thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN-MT) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra. Đại hội Đảng bộ Bộ NN-MT lần thứ I đề ra mục tiêu phát triển kinh tế xanh, hiện đại đến năm 2030 và góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường vào năm 2045.



Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Tùng Đinh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ niềm vui khi được hòa mình vào không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, với hàng loạt sự kiện trọng đại đang diễn ra trên cả nước. Ông đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức Đại hội lần thứ nhất của Bộ NN-MT là một sự kiện đánh dấu bước ngoặt lịch sử sau quá trình sáp nhập hai bộ lớn.

Phó Thủ tướng điểm qua nhiều con số và thành tựu ấn tượng của ngành, trong đó, lĩnh vực nông nghiệp, sự tăng trưởng đã chuyển từ vai trò "trụ đỡ" sang đóng góp quan trọng cho nền kinh tế.

Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 70 tỉ USD vào cuối năm 2025 là một con số đầy tham vọng và ý nghĩa. "Con số 70 tỉ USD trên tổng kim ngạch hơn 400 tỉ USD là một con số rất lớn, và nông nghiệp đã trở thành một ngành kinh tế hết sức quan trọng" - ông nói.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng hoa và chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Tùng Đinh.

Đối với lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và môi trường, Việt Nam đã xây dựng một cách quản lý bài bản từ chiến lược biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh đến các quy hoạch quản lý tài nguyên. Với 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới, 3 khu di sản thiên nhiên thế giới, 12 vườn di sản ASEAN và mục tiêu tham vọng đưa 6% diện tích biển vào bảo tồn, Việt Nam đang khẳng định vai trò tiên phong trong bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Ngành nông nghiệp và môi trường đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Bên cạnh những thành tựu, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, yếu kém. Về tư duy thể chế, Phó Thủ tướng đặt vấn đề về việc làm sao để phát huy được tư duy chiến lược của sự hợp nhất, để nông nghiệp, nông dân và nông thôn thực sự có sự chuyển mình, để Bộ NN-MT đi trước, tiên phong, dẫn dắt các lĩnh vực kinh tế khác theo hướng kinh tế nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, nông nghiệp carbon thấp.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành phải thực sự chuyển đổi số trong quản lý nội bộ, xây dựng dữ liệu lớn, ứng dụng công nghệ để quản trị hiện đại, giúp nông nghiệp thông minh.

Công tác hội nhập và hợp tác quốc tế cần tận dụng hợp tác, hội nhập để học hỏi kinh nghiệm từ các nước đi trước, đặc biệt là về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, cơ chế vận hành thị trường carbon. Điều này giúp Việt Nam chủ động hơn trong các vấn đề như vấn đề "thẻ vàng" EC của châu Âu, chuyển từ đối phó sang phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định ngành NN-MT phải luôn tiên phong để tạo ra các thước đo về giá trị của sự phát triển cân bằng và bền vững.

"Các đồng chí phải là người khởi đầu, thí điểm cho lĩnh vực của mình" - Phó Thủ tướng chia sẻ.