Thời sự

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo xử lý các dự án vướng mắc kéo dài ở Khánh Hòa

Bài và ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Khánh Hòa không đùn đẩy trách nhiệm để xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc kéo dài

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo 751 sau khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

Không đùn đẩy trách nhiệm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung xử lý dứt điểm các dự án khó khăn vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh để giải phóng nguồn lực phát triển tới từng cán bộ, công chức, đảng viên trong cơ quan, tổ chức.

Phó Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa không để lãng phí kéo dài, không để xảy ra vi phạm; không đùn đẩy trách nhiệm từ cấp này sang cấp khác, từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm một cách trong sáng...

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo xử lý các dự án vướng mắc kéo dài ở Khánh Hòa- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Khánh Hòa hồi tháng 8-2025

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát toàn diện, cập nhật thông tin, danh mục đầy đủ các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, đảm bảo không bỏ sót, bỏ lọt dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, chính xác về nội dung, thông tin theo đúng yêu cầu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban chỉ đạo 751.

Đối với những dự án thuộc diện phải thanh tra, kiểm tra thì thực hiện theo đúng thẩm quyền quy định tại pháp luật về thanh tra, kiểm tra; khẩn trương tập trung triển khai thực hiện, sớm có kết quả, kết luận làm cơ sở xác định sai phạm (nếu có) để tháo gỡ các nguồn lực.

Chỉ tập trung thanh tra, kiểm tra những nội dung có dấu hiệu sai phạm liên quan tới khó khăn, vướng mắc của từng dự án. Tuyệt đối không lợi dụng để thanh tra tràn lan, gây khó cho doanh nghiệp.

Việc thanh tra phải có cơ sở pháp lý, phải khách quan, công tâm, khẳng định sự thật, làm rõ nội dung sai phạm, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức (nếu có),... để xuất, kiến nghị giải pháp, phương án khắc phục xử lý; không được lợi dụng nhiệm vụ gây khó khăn, nhũng nhiễu cho đối tượng thanh tra và các đối tượng liên quan...

Dự án Sông Lô kéo dài gần 30 năm

Về nội dung cụ thể tại một số dự án trên địa bàn tỉnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình gợi ý hướng dẫn xử lý.

Cụ thể, Dự án hồ chứa nước Tà Rục đã có kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh rà soát các quy định của pháp luật, đồng thời xem xét, áp dụng các quan điểm, giải pháp, nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước-nhà đầu tư và không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Dự án khu đô thị Mỹ Gia, đề nghị tỉnh Khánh Hòa rà soát, tập hợp hồ sơ dự án và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có báo cáo đề xuất, kiến nghị cụ thế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia, đề nghị tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Công an tỉnh xin ý kiến của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, xác định những nội dung liên quan đến xử lý vật chứng, tài sản bảo đảm thi hành án dân sự trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo xử lý các dự án vướng mắc kéo dài ở Khánh Hòa- Ảnh 2.

Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô bị khiếu kiện gần 30 năm nay

Cá biệt Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng, là một trong những dư án lớn, phức tạp, tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc và phát sinh đơn thư khiếu kiện kéo dài qua nhiều thời kỳ (gần 30 năm).

Do đó, thống nhất với kiến nghi của tỉnh, giao cho Thanh tra Chính phủ khẩn trương tiến hành thanh tra dự án, sớm có kết luận để tháo gỡ, giải phóng các nguồn lực phát triển của dự án.

Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (gọi tắt là dự án Sông Lô - tên thương mại là Tổ hợp du lịch Diamond Bay resort & spa Nha Trang, tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang cũ) là dự án mà Báo Người Lao Động đã phản ảnh liên tục trong thời gian quan.

Theo người dân, dự án này có 7 vấn đề đang tồn tại. Trong đó có việc thu hồi đất của các hộ dân nhưng không ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định pháp luật; cưỡng chế đất của công dân giao cho chủ đầu tư là Công ty TNHH Hoàn Cầu là trái quy định pháp luật.

Khánh Hòa Phó Thủ tướng Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa phó thủ tướng thường trực
