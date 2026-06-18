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Kinh tế

Phó Thủ tướng: Sửa đổi, bổ sung các quy định về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Minh Phong

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Theo Văn bản số 5640 ngày 16-6 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã có ý kiến chỉ đạo về việc hoàn thiện các quy định liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi xuất cảnh.

Phó Thủ tướng: Sửa đổi, bổ sung các quy định về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Chỉ đạo được đưa ra trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 6911/BTC-CT ngày 26-5 về việc báo cáo thông tin phản ánh của báo chí liên quan đến tình trạng tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

Việc hoàn thiện chính sách phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tế triển khai, đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật. Bộ Tài chính được yêu cầu trình Chính phủ phương án sửa đổi trước ngày 20-6-2026.

Cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo chức năng và nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm xem xét các kiến nghị, đề xuất của Bộ Tài chính để có giải pháp phù hợp trong công tác quản lý, điều hành; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền giải quyết.

Trước đó, một số phản ánh trên báo chí và mạng xã hội cho rằng có trường hợp người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh dù số tiền nợ thuế không lớn, gây băn khoăn trong dư luận. Ngày 22-5, Cục Thuế đã tổ chức họp báo chuyên đề để thông tin về vấn đề này.

Tại họp báo, ông Nguyễn Đức Huy, Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế), cho biết biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đã được quy định trong Luật Quản lý thuế và được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 49/2025/NĐ-CP.

Theo quy định hiện hành, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh khi có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày.

Đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã, ngưỡng áp dụng là từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn trên 120 ngày.

Ngoài ra, biện pháp này cũng được áp dụng đối với các trường hợp người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký hoặc những cá nhân chuẩn bị xuất cảnh để định cư ở nước ngoài nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Liên quan đến thông tin người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế số tiền nhỏ, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết qua rà soát dữ liệu quản lý thuế, phần lớn các trường hợp được phản ánh là cá nhân đã bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định.

Theo ông Mai Sơn, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều bước thông báo và xác minh. Cụ thể, ngành Thuế phối hợp với chính quyền địa phương để xác minh doanh nghiệp và người đại diện pháp luật tại địa chỉ đăng ký; đồng thời gửi thông báo về tình trạng nợ thuế qua số điện thoại, email đã đăng ký với cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, trước thời điểm áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh 30 ngày, cơ quan thuế gửi thông báo đến tài khoản thuế điện tử của doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật. Thông tin cũng được gửi đến địa chỉ cư trú đã đăng ký và công khai trên cổng thông tin điện tử của ngành thuế.

Để hạn chế ảnh hưởng đến người nộp thuế sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) nghiên cứu, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm thực hiện việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo thời gian thực, ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Động thái này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện quy định hiện hành, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý thuế và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

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