Phó Thủ tướng: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi THPT

Chiều 26-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành, sẵn sàng đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các sĩ tử tham dự kỳ thi an toàn.

Được biết, toàn tỉnh Nghệ An có 36.956 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, có 1.352 thí sinh tự do. Hội đồng thi tỉnh Nghệ An bố trí 70 điểm thi, với 1.671 phòng thi và huy động khoảng 8.000 người làm nhiệm vụ tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, trong đó, riêng giám thị, giám sát là 3.849 người.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Nghệ An



Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng lưu ý Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Nghệ An phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về in ấn, vận chuyển đề thi, bài thi, an toàn về phòng, chống cháy, nổ, giao thông, an ninh, trật tự trong quá trình diễn ra thi.

Sau khi kiểm tra, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cáo sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các sở, ngành và tổ chức liên quan, đến nay công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh Nghệ An đã hoàn thành.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15 và Công điện số 60 với phương châm, quan điểm: Chuẩn bị tốt, không chủ quan, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.