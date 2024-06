Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Hơn 1 triệu thí sinh cả nước sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 vào ngày 27 và 28-6. GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động trước kỳ thi quan trọng này.



Phóng viên: Chỉ còn 2 ngày nữa, thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi, chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong năm. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai đến đâu, thưa ông?

- GS HUỲNH VĂN CHƯƠNG: Có thể nói đến thời điểm này, cả nước đã chuẩn bị chu đáo, chủ động, đầy đủ, sẵn sàng để tổ chức một kỳ thi an toàn, đúng quy chế. Các tỉnh, thành cũng như các ban chỉ đạo đã sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, hiệu quả.

UBND các tỉnh, thành phố rất chủ động trong việc tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho kỳ thi. Rút kinh nghiệm các kỳ thi trước, nơi nào máy photocopy còn mờ, nhòe đều được thay thế; hệ thống điện, nước, ánh sáng được tăng cường.

Các cán bộ tham gia coi thi, chấm thi đều được tập huấn theo nhiệm vụ, chức năng. Nhiều địa phương đã chủ động tập huấn luôn cho cán bộ dự phòng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đủ điều kiện tham gia. Các phương án dự phòng cũng được nhiều địa phương chuẩn bị. Chẳng hạn, TP Phú Quốc xây dựng phương án vận chuyển đề thi bằng máy bay. Có địa phương lên phương án hỗ trợ đưa thí sinh đến điểm thi trong trường hợp ngủ quên...

Ngoài những văn bản, chỉ thị, kế hoạch về công tác tổ chức thi được triển khai rất sớm, Bộ GD-ĐT còn thành lập các đoàn kiểm tra việc chuẩn bị kỳ thi do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và các thứ trưởng làm trưởng đoàn. Tinh thần xuyên suốt của các đoàn kiểm tra là thống nhất chỉ đạo các địa phương triển khai một số việc, chuẩn bị một số khâu của kỳ thi như: in sao đề; bố trí phòng thi hợp lý, bảo đảm quy chế; phối hợp phân cấp các điều kiện bảo đảm an toàn cho kỳ thi, từ điện lực, an toàn thực phẩm, giao thông đến vận chuyển đề thi.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT luôn nhấn mạnh đến việc tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, chu đáo với phương châm vì thí sinh. Không để thí sinh nào vì điều kiện khó khăn về kinh tế hay cách trở về giao thông mà không đến được điểm thi. Đặc biệt, thi cử phải nghiêm túc, song nghiêm túc không phải là căng thẳng một cách thái quá mà phải có sự chu đáo, ân cần, thân thiện.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng (bìa phải) kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội. Ảnh: HOÀNG LAN ANH

Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm nay đã được điều chỉnh một số nội dung nhằm bảo đảm an toàn, chặt chẽ hơn. Thí sinh cần lưu ý gì đối với những thay đổi này?

- Năm nay, quy chế thi quy định rõ hơn về các vật dụng cấm mang vào phòng thi, gồm: Giấy than; bút xóa; đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để có thể gian lận trong quá trình làm bài thi.

Quy chế cũng bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm để tạo sự công bằng cho thí sinh và các chứng chỉ ngoại ngữ đã được công nhận đến nay. Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được miễn thi tốt nghiệp môn này. Nếu các em xét tuyển đại học có môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển thì vẫn phải dự thi môn này để lấy kết quả.

Bộ GD-ĐT cũng có một số điều chỉnh nhỏ là thay đổi một góc tờ giấy thi tự luận. Thí sinh chỉ cần ghi số báo danh, không phải ghi đầy đủ cả chữ và số báo danh như trước để hạn chế nhầm lẫn. Với phiếu thi trắc nghiệm, năm nay vẫn giữ nguyên giấy cũ.

2024 là năm cuối cùng thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2006. Vậy cấu trúc, định hướng đề thi tốt nghiệp năm nay được xây dựng như thế nào để tiếp cận với định hướng đánh giá năng lực của chương trình mới?

- Để chuẩn bị tốt nhất về mặt kiến thức trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Bộ GD-ĐT đã công bố đề tham khảo tới thí sinh.

Năm nay, đề thi tốt nghiệp vẫn giữ ổn định cấu trúc như năm ngoái nhưng sẽ tăng cường một số nội dung vận dụng thực tiễn, từng bước tiếp cận với định hướng đánh giá năng lực theo yêu cầu của Chương trình GDPT năm 2018. Đề thi có độ phân hóa cao hơn, đặc biệt ở các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Bên cạnh xét tốt nghiệp, việc đề thi có độ phân hóa tốt hơn cũng giúp các trường đại học xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT có thể lựa chọn được thí sinh phù hợp.

Số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay tăng cao so với năm ngoái, dự báo một kỳ thi căng thẳng. Ông có lưu ý gì đối với thí sinh trước kỳ thi này?

- Số thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là hơn 1,07 triệu, tăng 45.000 em so với năm ngoái. Trong đó, số thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38%.

Các thí sinh dự thi tại 2.323 điểm thi, tăng 51 điểm so với kỳ thi năm 2023; tổng số phòng thi là 45.149. Do đây là kỳ thi quan trọng - vừa xét tốt nghiệp THPT vừa là cơ sở cho các trường đại học sử dụng kết quả để tuyển sinh nên các thí sinh cần chú trọng cả về mặt kiến thức lẫn sức khỏe để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Bên cạnh đó, thí sinh cũng cần chú ý nắm vững các quy định của quy chế thi, nhất là những vật dụng không được phép mang vào phòng thi để tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.

Công tác phòng chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao năm nay được đặc biệt quan tâm. Bộ GD-ĐT đã phối hợp với Bộ Công an triển khai công tác này như thế nào?

- Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Bộ GD-ĐT đã đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các tỉnh phối hợp với Bộ GD-ĐT, UBND các tỉnh, thành, các Sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục triển khai biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho công tác tổ chức thi.

Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp của Bộ Công an trong việc huy động đội ngũ cán bộ tại 63 tỉnh, thành phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp với công an địa phương bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho hội đồng ra đề thi và quá trình vận chuyển, giao nhận đề đến 63 hội đồng thi.

Lực lượng công an cũng đã tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện các nguy cơ tiêu cực, gian lận và vi phạm pháp luật liên quan kỳ thi. Trong đó, chú trọng nắm tình hình, đấu tranh xử lý các đối tượng có hành vi rao bán thiết bị công nghệ cao sử dụng để gian lận thi cử hoặc các đường dây tiêu cực, gian lận trên toàn quốc.

Đối với việc truyền thông về các vật dụng cấm mang vào phòng thi, phòng chống gian lận thi cử bằng các thiết bị công nghệ cao, 2 bộ tiếp tục chủ động phối hợp tuyên truyền trên tinh thần phòng ngừa từ xa, từ sớm, dựa trên tinh thần tích cực của cán bộ coi thi.

Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố đã tập huấn rất kỹ cho cán bộ coi thi tại các địa phương để biết cách nhận diện, phòng ngừa những thủ thuật gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao.

Công an các đơn vị, địa phương cũng đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục tổ chức 63 đợt tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi; xây dựng chiến dịch truyền thông về công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi để nâng cao nhận thức cho những người tham gia tổ chức kỳ thi; phòng ngừa, xử lý tình huống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao như xây dựng clip ngắn với nội dung phù hợp cho từng đối tượng, đăng tải trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội...

Năm nay trượt, năm sau thi lại thế nào? Một số thí sinh băn khoăn về việc nếu năm nay không may bị trượt kỳ thi tốt nghiệp THPT thì sang năm sẽ thi lại thế nào? GS Huỳnh Văn Chương cho biết Bộ GD-ĐT sẽ tính toán tổ chức cho những đối tượng thí sinh này thi lại vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên cơ sở bảo đảm đúng nội dung thi, phương thức, cấu trúc, định dạng đề theo Chương trình GDPT năm 2006. "Thí sinh học chương trình nào sẽ thi theo chương trình đó, không có việc học Chương trình GDPT năm 2006 nhưng phải thi theo Chương trình GDPT mới - 2018" - GS Chương khẳng định.