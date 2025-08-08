HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo giải quyết tình trạng thiếu nhân sự ở cấp xã

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương ở ĐBSCL điều động biên chế từ nơi thừa đến nơi thiếu nhằm đảm bảo nhân sự ở cấp xã.

Ngày 8-8, tại Vĩnh Long, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Tổ trưởng Tổ công tác số 3 của Chính phủ về đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất - kinh doanh, xuất nhập khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác triển khai chính quyền địa phương 2 cấp - đã làm việc với các tỉnh ĐBSCL gồm: Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo gỡ khó khăn nhân sự tại cấp xã ĐBSCL - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phản ánh: "Tại tỉnh, cấp xã cơ bản đã bố trí đầy đủ các chức danh lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn. Tuy nhiên, một số địa phương còn thiếu do chưa có nhân sự phù hợp hoặc do cán bộ, công chức nghỉ việc chưa kịp bổ sung".

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các tỉnh đều cho biết địa phương đều gặp khó khăn về việc thiếu biên chế chuyên thực hiện các thủ tục hành chính khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, Vĩnh Long thiếu 427 biên chế chức danh chuyên môn, An Giang thiếu 282 biên chế, Đồng Tháp thiếu 523 biên chế.

Một số lĩnh vực then chốt không có người đảm nhiệm hoặc bố trí không đúng chuyên môn, như: nông nghiệp và môi trường; tài chính – kế toán; công thương; giao thông – xây dựng – đô thị; công nghệ thông tin.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo gỡ khó khăn nhân sự tại cấp xã ĐBSCL - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với 4 địa phương ở ĐBSCL

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại, địa phương đã xây dựng "ngân hàng cán bộ" cấp xã. Từ nguồn này, tỉnh đã điều động cán bộ từ cấp tỉnh, sở, phòng về các xã/phường, hiện thiếu khoảng 198 người.

Về biên chế, Cà Mau áp dụng linh hoạt theo quy mô dân số thực tế của từng xã. Những xã có số lượng cán bộ hiện tại vượt chỉ tiêu biên chế được giao vẫn tiếp tục được giữ nguyên số lượng "có mặt", thay vì cắt giảm ngay. Với những xã thiếu biên chế, tỉnh phân bổ lại chỉ tiêu và áp dụng cơ chế tạm thời để bổ sung nhân lực.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang triển khai quyết liệt, nhận được sự đồng tình cao của nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo gỡ khó khăn nhân sự tại cấp xã ĐBSCL - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi người dân làm thủ tục hành chính tại xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long

Trước khó khăn về nhân sự, Phó Thủ tướng yêu cầu: "Rà soát, đánh giá lại chất lượng cán bộ, công chức cấp xã, báo cáo các vướng mắc và giải pháp với Ban Chỉ đạo địa phương. Đồng thời, huy động lực lượng cấp huyện trước đây hỗ trợ xã, điều động biên chế từ nơi thừa đến nơi thiếu theo tiêu chí chức danh; tổ chức đào tạo chuyên môn các lĩnh vực như kế toán".

Trước mắt, địa phương có thể ký hợp đồng ngắn hạn với các vị trí cấp thiết như kế toán, địa chính… Sau đó, khi có quy định đầy đủ về tiêu chí chức danh, địa phương sẽ tuyển dụng chính thức. Bộ Nội vụ được giao khẩn trương xây dựng, sớm ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng tiêu chí, vị trí việc làm và khung năng lực để các địa phương có cơ sở triển khai.

    Thông báo