Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: "Làm ngày, làm đêm" khắc phục sạt lở

Chiều 30-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra công tác khắc phục sạt lở, mưa lũ tại xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của lãnh đạo xã Sơn Tây, sáng 29-10, hàng ngàn khối đất, đá bị sạt lở vùi lấp tuyến đường ĐT. 623 có chiều dài 60 m. Trên tuyến đường này hiện có 10 điểm sạt lở lớn, nhỏ. Đây là tuyến đường huyết mạch từ tỉnh lên trung tâm xã Sơn Tây nên hơn 6.000 hộ dân bị cô lập.

Ngay sau xảy ra sự cố, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động phương tiện để khắc phục nhưng do lượng đất, đá quá lớn, thời tiết bất lợi nên gặp nhiều khó khăn. Hiện tỉnh tiếp tục huy động các phương tiện để sớm thông tuyến đường này.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu lực lượng quân đội cùng địa phương, tập trung nhân lực và phương tiện "làm ngày, làm đêm" để nhanh chóng thông tuyến, cung cấp, hỗ trợ kịp thời đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi phải có phương án lâu dài đảm bảo an toàn không chỉ điểm này mà còn 200 điểm trong toàn tỉnh.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trong chiều cùng ngày, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chia sẻ sâu sắc với người dân tỉnh Quảng Ngãi trước những thiệt do mưa lũ, sạt lở gây ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tiến hành đánh giá toàn diện thiệt hại, xác định nguyên nhân và năng lực ứng phó của địa phương, từ đó đề xuất giải pháp hỗ trợ và khắc phục hiệu quả.

Dịp này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thông tin Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở gây ra.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu lực lượng quân đội cùng địa phương, tập trung nhân lực và phương tiện "làm ngày, làm đêm" để khắc phục sạt lở

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác của Trung ương đã chia sẻ với tỉnh trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở nghiêm trọng những ngày qua.

"Toàn tỉnh đang tập trung nguồn lực khôi phục giao thông, khắc phục các tuyến đường bị chia cắt, ưu tiên đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm, thuốc men và dịch vụ thiết yếu cho người dân vùng bị ảnh hưởng" - ông Niên thông tin.

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở Quảng Ngãi trong đợt mưa lũ vừa qua. Trong ảnh người dân xã Sơn Tây cùng lực lượng chức năng phải dùng võng khiêng sản phụ bị tiền sản giật qua nhiều điểm sạt lở đi cấp cứu vào chiều 30-10

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho biết theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn tỉnh có hơn 5.200 ngôi nhà bị ngập, 977 hộ dân với hơn 3.600 người phải sơ tán khẩn cấp. Có 4 ngôi nhà sập hoàn toàn, 40 nhà hư hỏng, hơn 140 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, cùng nhiều công trình thủy lợi, giao thông, y tế, giáo dục bị hư hỏng nặng.

Toàn tỉnh có hơn 200 điểm sạt lở với khoảng 60.000 m³ đất đá. Vụ sạt lở núi ở xã Ngọc Linh đã cô lập hoàn toàn 400 hộ dân, hơn 1.700 người ở 5 thôn. Tổng thiệt hại của toàn đợt mưa lũ ước tính gần 315 tỉ đồng.

"Hiện tỉnh đã phân loại, xác định các điểm trọng yếu để ưu tiên xử lý, trước mắt tập trung khắc phục sạt lở tại xã Ngọc Linh và các tuyến đường huyết mạch. Quảng Ngãi đề xuất Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mì tôm, 2 tấn lương khô, 100 cơ số thuốc y tế, cùng thuốc xử lý nước và vật tư vệ sinh môi trường để sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ" - ông Giang nói.