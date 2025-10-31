HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm để gián đoạn kiểm nghiệm sầu riêng

Thùy Linh

(NLĐO) - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm để gián đoạn hoạt động kiểm nghiệm sầu riêng.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc xử lý thông tin báo chí nêu liên quan đến gần 2.000 container sầu riêng xuất khẩu bị ùn ứ do nhiều phòng thử nghiệm chất vàng O và cadimi tạm ngừng hoạt động để bảo trì, nâng cấp hệ thống.

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm để gián đoạn kiểm nghiệm vàng O và cadimi cho sầu riêng - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm để gián đoạn kiểm nghiệm vàng O và cadimi cho sầu riêng

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để gián đoạn hoạt động kiểm nghiệm gây ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu sầu riêng.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của phòng thí nghiệm; rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, thủ tục hành chính liên quan.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, gia hạn hoặc cấp phép mới các phòng thí nghiệm phục vụ xuất khẩu sầu riêng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, môi trường và tiêu chuẩn quốc tế.

Kết quả theo dõi, giám sát việc xử lý phải báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 7-11.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND các tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai công tác cấp phép phòng thí nghiệm, chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các cơ sở rà soát, hoàn thiện điều kiện kỹ thuật của các phòng thí nghiệm trên địa bàn, hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn, đăng ký lại hoặc xin cấp phép mới, không để gián đoạn hoạt động kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu.

Trước đó, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 18-10, Việt Nam có 24 phòng kiểm nghiệm được Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GACC) công nhận phục vụ kiểm tra dư lượng Cadimi và Vàng O. Tổng năng lực xử lý mẫu lên đến 3.200 mẫu/ngày, về lý thuyết hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, một số phòng kiểm nghiệm hiện đang tạm ngừng hoạt động do bảo trì, sửa chữa hoặc chờ được đánh giá, công nhận lại, khiến hệ thống bị gián đoạn cục bộ

Thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp khẩn với các phòng kiểm nghiệm. Theo đó, Bộ đề nghị các phòng kiểm nghiệm hoạt động hết công suất để phục vụ doanh nghiệp và nông dân; liên hệ với Tổng cục Hải quan Trung Quốc đề nghị đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đối với các phòng kiểm nghiệm xin cấp mới.

Ngày 25-10 vừa qua, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa gửi văn bản kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.

Theo báo cáo của Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 11-10 đến nay, các phòng xét nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm dư lượng hóa chất (Cadimi, vàng O...) cho sản phẩm sầu riêng xuất khẩu đồng loạt tạm ngừng hoạt động với lý do bảo trì, nâng cấp hệ thống. Dẫn tới gần 2.000 container sầu riêng bị ùn ứ tại các kho nhà máy, trên đường vận chuyển và tại khu vực cửa khẩu xuất khẩu.

Tin liên quan

Giá sầu riêng tăng trở lại, bầu Đức tính trồng thêm 1.000 ha sầu riêng

Giá sầu riêng tăng trở lại, bầu Đức tính trồng thêm 1.000 ha sầu riêng

(NLĐO) – Giá sầu riêng tăng lại khi xuất khẩu sang Trung Quốc thông suốt trở lại, hàng ít trong khi nhu cầu mua tăng

Chuyện gì đang xảy ra với việc kiểm nghiệm sầu riêng?

Việc kiểm nghiệm bị gián đoạn khiến hàng ngàn container sầu riêng bị ùn ứ, doanh nghiệp tạm dừng thu mua, nông dân đứng ngồi không yên

Quê hương của Musang King nhập khẩu sầu riêng Việt Nam để tiêu thụ nội địa

(NLĐO) – Malaysia nổi tiếng với giống "sầu riêng vua" Musang King nhưng vẫn nhập khẩu sầu riêng từ Việt Nam để tiêu thụ trong nước

