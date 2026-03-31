Pháp luật

Phó tổng giám đốc bị bắt, Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh đầu tư ngàn tỉ đồng cải thiện môi trường

Tr.Đức

(NLĐO)- Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh cho biết chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải với tổng mức đầu tư 3.853 tỉ đồng.

Theo Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh - chủ đầu tư 2 dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1 và Nhiệt điện Quảng Ninh 2, để đáp ứng các cam kết bảo vệ môi trường theo Hệ thống tiêu chuẩn mới của Việt Nam, Công ty có chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh khẩn trương cải thiện môi trường Sau Vụ bắt giữ lãnh đạo - Ảnh 1.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh

Hiện tiến độ triển khai thực hiện dự án hết sức cấp bách, công ty đang tập trung, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ. Đến thời điểm này, công ty đang hoàn thiện hồ sơ trình duyệt cơ quan thẩm định (Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh) thẩm định, bổ sung điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 4-2026.

Mục tiêu của dự án là đưa các thông số phát thải đáp ứng quy định trong QCVN 19:2024/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũ.

Theo kế hoạch, công ty sẽ tiến hành lắp đặt cho 4 tổ máy và hoàn thành trong năm 2027 (trong đó lắp đặt cho tổ máy 3,4 vào tháng 4-2027; lắp đặt cho tổ máy 1,2 vào tháng 9-2027.

Tổng mức đầu tư trước thuế của dự án là 3.535 tỉ đồng và sau thuế là 3.853 tỉ đồng.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết ông Lê Việt Cường, Phó tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh, đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Làm giả tài liệu cơ quan tổ chức" mà cụ thể là làm giả dữ liệu quan trắc môi trường.

Theo điều tra ban đầu, ông Cường có liên quan đến việc làm giả dữ liệu quan trắc môi trường theo hướng điều chỉnh chỉ số xả thải thực tế ra môi trường.

Công ty này có 3 trạm quan trắc môi trường và được kết nối với hệ thống giám sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 30-4, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh (phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) vẫn hoạt động bình thường

Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố 74 bị can về 10 tội danh, liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các bị can này thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý nhà nước về môi trường.

Vụ án được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) điều tra làm rõ.

Theo cáo buộc, hàng loạt các nhà máy như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 hay các công ty nhôm, thép, các công ty môi trường là những đơn vị lớn phát ra khí thải, nước thải.

Thế nhưng, các chỉ số về môi trường khi được truyền về cơ quan quản lý là Sở Nông nghiệp và Môi trường thì đều bị can thiệp, chỉnh sửa từ vượt ngưỡng thành trong ngưỡng cho phép.

Các thiết bị quan trắc được cài đặt tại các công ty phát nước thải, nguồn thải, để giám sát các thiết bị được dán niêm phong, đồng thời có hệ thống camera để đảm bảo không ai có thể can thiệp vào hệ thống dữ liệu quan trắc môi trường.

Trên thực tế có hàng trăm trạm quan trắc môi trường đã bị điều chỉnh kết quả, thậm chí các hành vi trái phép này còn được thực hiện từ xa một cách dễ dàng.

Trong số hơn 300 trạm quan trắc môi trường từ các chủ nguồn thải trên cả nước bị lực lượng chức năng khám xét thì có tới gần 160 trạm can thiệp, chỉnh sửa làm sai lệch dữ liệu, chiếm khoảng 55%.

Điển hình, Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh có 3 trạm quan trắc khi thải. Với thủ đoạn sử dụng phần mềm, các đối tượng đã can thiệp giảm chỉ số đầu ra còn một nửa hoặc còn 1/3 để khi truyền dữ liệu về cơ quan quản lý sẽ luôn đạt ngưỡng.

Sau khi ông Lê Việt Cường bị bắt liên quan đến hành vi "phù phép" số liệu khí thải, ngày 31-3, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh (phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) vẫn hoạt động bình thường. Từ 2 ống khói cao khoảng 200 m, khí thải màu trắng mờ vẫn tỏa ra ngoài đều đặn.

Người dân ở gần khu vực nhà máy cho rằng có thể khói bụi từ nhà máy nhiệt điện theo ống khói cao hàng trăm mét thoát ra ngoài bị gió tản ra xa nhiều km nên nhà cửa ở gần nhà máy không bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì khói bụi.

Bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

Bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

(NLĐO)- Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Lê Duy Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh.

Vì sao chủ tịch Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh bị bắt khẩn cấp?

(NLĐO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 26-3 đã thông tin ban đầu về việc bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Lê Duy Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức bị khởi tố

(NLĐO) - Cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức bị khởi tố cùng 10 bị can khác có liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường.

bảo vệ môi trường nhiệt điện quảng ninh làm giả dữ liệu quan trắc môi trường Bắt Phó tổng giám đốc
