Pháp luật

Phó tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh Lê Việt Cường bị bắt

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo thông báo, Phó tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh Lê Việt Cường bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Làm giả tài liệu cơ quan tổ chức".

Ngày 24-2, thông tin trên website của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh) cho biết Công ty vừa nhận được thông tin của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh Lê Việt Cường về hành vi "Làm giả tài liệu cơ quan tổ chức".

Phó tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh Lê Việt Cường bị bắt vì hành vi giả mạo - Ảnh 1.

Phó tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh Lê Việt Cường khi chưa bị khởi tố. Ảnh: Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh.

Theo Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh, dù chưa có kết luật cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền nhưng căn cứ vào điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, doanh nghiệp thông báo ông Cường không còn tư cách là thành viên HĐQT.

Ông Lê Việt Cường, 47 tuổi, là kỹ sư Công nghệ nhiệt, cử nhân Quản trị kinh doanh, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Nhiệt điện Quảng Ninh từ ngày 25-3-2019.

Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh thành lập năm 2002, là một trong những đơn vị sản xuất điện lớn tại Việt Nam với tổng công suất 1.200MW.

Tin liên quan

Vì sao chủ tịch Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh bị bắt khẩn cấp?

Vì sao chủ tịch Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh bị bắt khẩn cấp?

(NLĐO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 26-3 đã thông tin ban đầu về việc bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Lê Duy Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Xử vụ Vinashin: Nhiệt điện sông Hồng “đốt” 316 tỉ đồng

(NLĐO)- Biết là dự án phải có sự phê duyệt của Chính phủ mới được triển khai, song Phạm Thanh Bình vẫn phê duyệt Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Sông Hồng công suất 185MW với mức đầu tư dự kiến 1.481 tỉ đồng, gây thiệt hại tới 316 tỉ đồng.

Bộ Công an yêu cầu EVN cung cấp hồ sơ 32 nhà máy điện gió, điện mặt trời

(NLĐO)- Trong công văn, Cơ quan An ninh điều tra yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cung cấp thông tin, tài liệu về 32 nhà máy điện gió, điện mặt trời để phục vụ công tác điều tra

Nhiệt điện làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh Phó tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh Lê Việt Cường
