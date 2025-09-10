HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất"

Lê Thúy

(NLĐO) - Thị phần theo sản lượng điện thương phẩm mà EVN bán cho các khách hàng sử dụng điện chiếm khoảng 91,4%.

Sáng 10-9, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm "Phát triển bền vững ngành điện - Những vấn đề đặt ra".

Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" - Ảnh 1.

Tọa đàm "Phát triển bền vững ngành điện – Những vấn đề đặt ra". Ảnh: VGP

Liên quan tới hóa đơn tiền điện tăng cao, ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết qua rà soát, thống kê, hiện nay có khoảng 3,2 triệu/31,8 triệu hộ khách hàng sinh hoạt, chiếm hơn 10%, có sản lượng điện tăng cao hơn 30% so với tháng 7. 

EVN đã giao các Tổng công ty cài App cho khách hàng để theo dõi biến động sản lượng, đồng thời có tổng đài hotline trả lời rất kịp thời, và qua quá trình rà soát, hiện chưa có vấn đề sai sót như phản ánh.

"Nhưng phản ánh cũng có thông tin giả, một số thông tin đưa không đúng, hoặc nhằm câu view bán hàng online, và có cả thông tin không xác định được địa chỉ để làm rõ" - ông Nam cho biết.

Đáng chú ý, Phó Tổng EVN cũng giải thích EVN không phải là đơn vị duy nhất bán lẻ điện cho khách hàng. 

Ngoài EVN, có các tổ chức mua buôn, bán lẻ, ví dụ như tại các khu đô thị, chung cư, khu công nghiệp, đơn vị quản lý lập ra một đơn vị mua buôn của EVN theo giá ưu đãi của Nhà nước rồi bán lại cho khách hàng trong khu vực đó, họ đưa ra định giá của đơn vị. Phần này, EVN không kiểm soát được. Có hơn 700 tổ chức bán buôn, với sản lượng hệ thống chiếm hơn 8,59%.

Do đó, nhiều khi có phản ánh nhưng không phải chỉ mình EVN bán điện mà còn các tổ chức khác, mà tổ chức khác EVN không quản lý được.

"Bộ Công Thương cấp giấy phép cho tổ chức trung gian hoạt động theo Luật Điện lực, còn lại qua quy trình, EVN sẽ cùng cơ quan chức năng kiểm tra việc đó" - EVN cho biết.

Ưu đãi cho các đơn vị mua buôn - bán lẻ ngoài EVN

Theo ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện chúng ta áp dụng đồng đều cho các khách hàng trên toàn quốc, có nghĩa là các đơn vị mua buôn-bán lẻ điện cũng phải tuân thủ bán điện theo giá Chính phủ quy định.

Tuy nhiên, họ được hưởng giá bán buôn điện thấp hơn giá bán lẻ điện để bảo đảm thu hồi đủ chi phí đầu tư lưới điện trong các khu công nghiệp, khu dân cư, bảo đảm sản xuất kinh doanh của mình.

Hiện, ông Vũ cho hay có một chút ưu đãi cho đơn vị mua buôn-bán lẻ để hình thành nhiều đơn vị bán lẻ điện ngoài EVN. 

"Tuy nhiên, phản ánh về hóa đơn tăng đột biến và vấn đề đo đếm công tơ thì không phải chỉ từ khách hàng sử dụng điện của EVN mà còn có cả khách hàng sử dụng điện của các đơn vị mua buôn-bán lẻ điện này" - Phó Cục trưởng Cục Điện lực cho biết. 

Sắp tới, đại diện Bộ Công Thương thông tin với việc mở rộng lộ trình thị trường điện sang cấp độ thị trường điện bán lẻ cạnh tranh thì tiếp tục sẽ có nhiều đơn vị mua buôn và bán lẻ điện để cạnh tranh với nhau trên thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Do đó, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong việc lựa chọn nhà cung cấp bán lẻ điện.

EVN lý giải gì về việc phân bổ khoản lỗ hơn 44.000 tỉ đồng vào giá điện?

EVN lý giải gì về việc phân bổ khoản lỗ hơn 44.000 tỉ đồng vào giá điện?

(NLĐO) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lý giải nguyên nhân khoản lỗ khoảng 44.000 tỉ đồng là do giá bán lẻ điện thấp hơn giá thành sản xuất.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Không còn thời gian để chần chừ áp dụng giá điện 2 thành phần

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa chủ trì buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ về giá điện 2 thành phần.

Đề xuất lộ trình áp dụng giá điện mới

(NLĐO) - Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Quyết định Quy định về lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện 2 thành phần.

giá điện EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam hóa đơn tiền điện tiền điện tăng cao
