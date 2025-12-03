HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

B.T.V. (Theo TTXVN)

(NLĐO) - Ông Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Ngày 3-12, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Hưng (bên phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định cho ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Ảnh: Báo Cao Bằng

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 2569 ngày 28-11 của Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Phan Thăng An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 1.

TIN LIÊN QUAN

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng yêu cầu ông Phan Thăng An bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kì 2025-2030; nỗ lực, quyết tâm cao nhất đưa các nội dung, tinh thần, nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống. Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cần bám sát các nghị quyết của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình hành động; bám sát nội dung chỉ đạo của Trung ương trong giai đoạn phát triển mới, tập trung hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về xây dựng, hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, ông Phan Thăng An cần quán triệt, chỉ đạo thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị về các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới. Phải tăng cường bám sát cơ sở, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời chỉ đạo, tổ chức tháo gỡ vấn đề khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, phối hợp đẩy mạnh rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong và khẩn trương hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu tiến độ; đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, tổ chức một cửa liên thông số, dữ liệu dùng chung kết nối dân cư, đất đai; hoàn thành sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, phường, nhất là cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; đánh giá năng lực cán bộ cấp xã để điều động biên chế giữa các đơn vị cơ sở, cần thiết tăng cường cán bộ sở, ngành về cơ sở, đáp ứng yêu cầu bám sát cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ. Ông chia sẻ được công tác tại mảnh đất thiêng liêng, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, là "phên giậu" của đất nước như tỉnh Cao Bằng là niềm tự hào lớn, đồng thời là trách nhiệm lớn lao trước những yêu cầu Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt ra như: Quốc phòng an ninh, biên giới, qui mô nền kinh tế, hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa, chuyển đổi số, đời sống của đồng bào...

Tân Bí thư Tỉnh ủy mong muốn góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng hoàn thành tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhất là 12 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá để đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…

Ông Phan Thăng An, sinh năm 1974 tại xã Bình Dương, TP Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ); trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông từng trải qua các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam cũ); Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương); Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

    Thông báo