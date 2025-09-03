HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Phơi bày bí mật ở Mái ấm Hoa Hồng

Linh Thái

(NLĐO) - Phiên tòa sẽ tiếp tục phơi bày loạt hành vi bạo hành trẻ em do chủ cơ sở và các bảo mẫu thực hiện.

Chiều nay (3-9), TAND TP HCM mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) cùng ba bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi), Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi) và Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi).

Phiên tòa diễn ra với hình thức xử kín. Các bị cáo bị VKSND TP HCM truy tố về tội "Hành hạ người khác" khi trực tiếp và gián tiếp bạo hành nhiều trẻ nhỏ tại mái ấm trong quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc.

Bạo hành nhiều lần

Hồi giữa tháng 8 vừa qua, phiên xét xử đã được mở nhưng bị tạm hoãn vì lý do tình hình sức khoẻ của bị cáo Trang Mỹ Nhanh không đảm bảo.

Mái ấm Hoa Hồng có địa chỉ trên đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây,  TP HCM, được cấp phép hoạt động từ tháng 7-2023. Theo giấy chứng nhận, cơ sở này chỉ được phép nuôi dưỡng tối đa 39 trẻ em. 

Thế nhưng trên thực tế, số lượng trẻ được nhận vào đây lên đến 86 em, phần lớn mới từ 2 tháng đến 5 tuổi. Các trẻ được nuôi dưỡng trong 4 căn phòng của cơ sở này. 

Những bí mật đau lòng ở Mái ấm Hoa Hồng tiếp tục được lật mở - Ảnh 1.

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (giữa)

Hồ sơ vụ án cùng kết quả điều tra cho thấy, tại phòng 101 và 202, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền nhiều lần chửi rủa, dùng tay, ống nhựa, đũa gỗ đánh vào người trẻ, thậm chí xách ném các em xuống nệm, tát vào mặt khi thay tã hoặc cho bú. Những hành vi này được lặp đi lặp lại.

Ở phòng 102, Giáp Thị Sông Hương và Trang Mỹ Nhanh cũng dùng tay, chân, thậm chí chai dầu gió, lược, bia carton cuộn tròn để đánh, xách, ném trẻ.

Lý do không thể chấp nhận

Tại cơ quan điều tra, các bị can thừa nhận hành vi. Họ khai rằng từ khi được Hương tuyển vào, không hề trải qua bất kỳ khóa huấn luyện nào về chăm sóc trẻ. Áp lực từ số lượng trẻ vượt gấp đôi khả năng tiếp nhận khiến họ chọn cách hành xử bạo lực để "dễ quản lý".

Ngày 4-9-2024, Công an quận 12 đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền. Đến tháng 1-2025, Giáp Thị Sông Hương bị bắt giam, bị can Trang Mỹ Nhanh bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngay sau khi các đối tượng bị bắt tạm giam, 86 trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng đã được cơ quan chức năng chuyển đến nuôi tại Cơ sở bảo trợ trẻ em Tam Bình (số 273 Quốc lộ 1A, phường Tam Bình); Cơ sở Làng Thiếu niên Thủ Đức (địa chỉ số 18 đường Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức) và Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp (45 Nguyễn Văn Bảo, phường Hạnh Thông).

Sau đó, các cơ sở trên  tiến hành trả một số cháu về với gia đình. Trong đó, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp đã trả 2 cháu; Cơ sở Bảo trợ trẻ em Tam Bình đã trả 6 cháu; Làng thiếu niên Thủ Đức trả 2 cháu cho gia đình.

Tin liên quan

Xét xử vụ bạo hành trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng

Xét xử vụ bạo hành trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng

(NLĐO) - Theo cáo trạng, nhóm bị cáo tại Mái ấm Hoa Hồng đã nhiều lần ngược đãi, bạo hành trẻ trong quá trình chăm sóc.

Công an TP HCM bắt chủ Mái ấm Hoa Hồng

(NLĐO) - Bà Giáp Thị Sông Hương, chủ Mái ấm Hoa Hồng, đã bị Công an TP HCM tạm giam. Một bảo mẫu 72 tuổi cũng bị khởi tố.

Công an TP HCM nêu quan điểm xử lý vụ bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng

(NLĐO)- Trước câu hỏi của báo chí vì sao vụ bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng gây bức xúc lớn nhưng đến nay chưa có kết quả xử lý, Công an TP HCM đã có phản hồi.

Mái ấm Hoa Hồng Giáp Thị Sông Hương bạo hành trẻ em
