Bayern Munich thắng "5 sao" Hamburg, Harry Kane tăng tốc ghi bàn

Đón tiếp đội bóng vừa lên hạng Hamburg trên sân nhà Allianz Arena, Bayern Munich khẳng định quyền lực của nhà đương kim vô địch Bundesliga bằng chiến thắng tuyệt đối với tỉ số 5-0. Trận thắng thứ ba liên tiếp giúp "Hùm xám" dẫn đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối.



Chủ nhà Bayern Munich tấn công phủ đầu

Áp đảo từ đầu

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bayern Munich tràn lên tấn công áp đảo và chỉ sau 3 phút, Serge Gnabry đã có bàn mở tỉ số với pha kết thúc quyết đoán ở góc hẹp, khiến thủ môn Hamburg hoàn toàn bó tay.

Đến phút 9, Aleksandar Pavlovic nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp mẫu mực với Harry Kane — người đang dần chứng tỏ mình là điểm sáng nơi hàng công.

Serge Gnabry mở tỉ số sớm...

... Pavlovic nhân đôi cách biệt chỉ sau 9 phút

Chủ nhà Bayern Munich không dừng lại. Phút 26, họ được hưởng một quả phạt đền sau khi cầu thủ Hamburg để bóng chạm tay trong vòng cấm. Harry Kane thực hiện thành công cú sút từ chấm 11 m và ghi bàn thứ ba cho đội chủ nhà.

Khó ngăn cản Harry Kane ghi bàn với phong độ cực cao

Chỉ 3 phút sau đó, nhận bóng từ Joshua Kimmich, Luis Diaz nâng tỉ số lên 4-0 khá may mắn khi sút bóng chạm người đối phương đi vào lưới.

Luis Diaz lập công

Sang hiệp hai, Bayern có phần giảm nhịp độ nhưng vẫn kiểm soát thế trận dễ dàng. Phút 62, Harry Kane hoàn tất cú đúp của mình với bàn thắng thứ năm — pha phản công nhanh do chính anh khởi xướng và nhận lại bóng từ Michael Olise để kết thúc thành công.

Khả năng chuyển trạng thái rất tốt của Bayern được khẳng định trong khi Hamburg hầu như không có phản ứng đủ mạnh để đe dọa khung thành Manuel Neuer.

Harry Kane ghi 2 bàn, thực hiện một pha kiến tạo và hàng loạt chỉ số ấn tượng

Hamburg tan tác

Đội bóng lên hạng Hamburg trở lại Bundesliga sau bảy năm đã sớm bộc lộ rõ hạn chế trước hàng công sắc bén của Bayern, bị "thổi bay" tới bốn bàn ngay trong hiệp một.

Thủ môn Daniel Fernandes có nhiều tình huống cứu thua nhưng không thể ngăn nổi mưa bàn thắng tại Allianz Arena.

Bayern Munich thắng tuyệt đối 3 trận mở màn Bundesliga

Chiến thắng đậm này không chỉ giúp Bayern củng cố vị trí số 1 mà còn là lời cảnh báo tới các đối thủ rằng mùa giải đang trong tầm kiểm soát của nhà vô địch.

HLV Vincent Kompany có thể hài lòng với phong độ ổn định, đặc biệt là khả năng triển khai tấn công nhanh và hiệu quả. Ngược lại, Hamburg còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn trụ lại cuộc chơi đỉnh cao với Bundesliga.