Phòng khách không chỉ để tiếp khách

Bài và ảnh: CHAT GPT - Vy Thư

Không chỉ là nơi tiếp khách, phòng khách còn được xem là "bộ mặt" của ngôi nhà, nơi phản ánh gu thẩm mỹ, nếp sống và cả không khí gia đình.

Trước hết, phòng khách cần có cảm giác mở, dễ chịu ngay khi bước vào. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ, ban công hay ô thông gió giúp không gian sáng hơn, tiết kiệm điện và tạo cảm giác tích cực. Nếu diện tích nhỏ, nên ưu tiên màu sáng, rèm mỏng và hạn chế nội thất cồng kềnh để tránh cảm giác chật chội.

Một phòng khách đẹp trước hết phải sạch và gọn. Nội thất nên vừa đủ: ghế sofa phù hợp diện tích, bàn trà đơn giản, kệ tivi hoặc kệ trang trí thiết kế tinh gọn. Tránh bày biện quá nhiều đồ không cần thiết khiến không gian rối mắt và mất đi sự thư thái vốn có.

Phòng khách cũng là nơi cả gia đình quây quần trò chuyện, xem tivi, đón bạn bè. Do vậy, cách bố trí nên hướng đến sự gần gũi, thuận tiện để dễ giao tiếp. Một tấm thảm, vài chiếc gối tựa hay ánh đèn vàng nhẹ cũng đủ làm không gian trở nên ấm áp hơn.

Phòng khách không chỉ để tiếp khách - Ảnh 1.

Phòng khách không nên chỉ là một "mẫu sao chép". Một bức tranh yêu thích, vài tấm ảnh gia đình, chậu cây xanh hay món đồ lưu niệm nhỏ cũng có thể kể câu chuyện riêng của gia chủ.

Cuối cùng là sự linh hoạt. Không gian phòng khách hiện đại vừa có thể là nơi tiếp khách, nơi sinh hoạt chung, thậm chí kết hợp làm góc đọc sách, góc làm việc nhẹ. Sự linh hoạt trong cách sắp xếp giúp phòng khách luôn "sống", phù hợp với nhịp sống thay đổi của mỗi gia đình.

Tóm lại, phòng khách cần có ánh sáng, sự gọn gàng, ấm cúng, cá tính và khả năng kết nối. Khi hội tụ đủ những yếu tố ấy, phòng khách không chỉ đẹp để nhìn, mà còn là nơi ai cũng muốn trở về sau một ngày dài. 

