Du lịch

Phong Nha - Kẻ Bàng giành "cú đúp" giải thưởng Du lịch Thế giới 2025

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á" và "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam" tại World Travel Awards 2025.

Phong Nha - Kẻ Bàng giành cú đúp giải thưởng du lịch Thế giới 2025 - Ảnh 1.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ bàng, vinh dự nhận cúp WTA

Ngày 14-10, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết tối 13-10 tại Hồng Kông (Trung Quốc), Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được xướng tên ở hai hạng mục quan trọng của Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) 2025.

Đại diện Việt Nam vượt qua nhiều ứng viên của châu lục để giành danh hiệu "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á 2025" (Asia's Leading National Park) và "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam 2025" (Vietnam's Leading Nature Destination).

Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đây là lần đầu tiên Di sản này cùng lúc được vinh danh ở cả cấp quốc gia và khu vực, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thiên nhiên thế giới.

Phong Nha - Kẻ Bàng giành cú đúp giải thưởng du lịch Thế giới 2025 - Ảnh 2.

Đại diện VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị tại Giải thưởng Du lịch Thế giới

Phong Nha - Kẻ Bàng giành cú đúp giải thưởng du lịch Thế giới 2025 - Ảnh 3.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình quốc tế

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết giải thưởng là "sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững suốt nhiều năm qua", đồng thời là "trách nhiệm để tiếp tục gìn giữ những giá trị nguyên sơ của di sản".

Giải thưởng Du lịch Thế giới được ví như "Oscar của ngành du lịch", tôn vinh các điểm đến, khách sạn và doanh nghiệp lữ hành hàng đầu toàn cầu. Sự kiện năm nay quy tụ hàng trăm đại diện trong ngành du lịch châu Á - Thái Bình Dương.

Chiến thắng kép tại WTA 2025 được xem là bệ phóng quan trọng, mở ra cơ hội thu hút dòng khách quốc tế chất lượng cao và các nhà đầu tư chiến lược vào vùng di sản. Phong Nha - Kẻ Bàng hiện hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm du lịch mạo hiểm và du lịch sinh thái hàng đầu châu Á.

Tin liên quan

Du khách nườm nượp đến “Vương quốc hang động” Phong Nha - Kẻ Bàng

Du khách nườm nượp đến “Vương quốc hang động” Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Được mệnh danh là “Vương quốc hang động”, Phong Nha - Kẻ Bàng luôn thu hút đông đảo du khách trong hành trình khám phá vùng đất Quảng Trị.

Phát hiện mới ở Di sản liên biên giới Phong Nha - Kẻ Bàng và Hin Nậm Nô

(NLĐO) - Loài cá mù vừa được phát hiện sống trong hệ thống sông ngầm tại Phong Nha - Kẻ Bàng và Hin Nậm Nô (Lào) đã hé lộ mối liên kết sinh thái đặc biệt.

Những kho báu ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Những khối núi đá vôi ở Phong Nha - Kẻ Bàng hình thành cách đây hơn 400 triệu năm.

