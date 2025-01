Phong phú, đa dạng giải trí ngày Tết

Ca khúc "Vị nhà" của rapper Đen Vâu gây sốt những ngày cuối năm, là sự kết hợp thú vị giữa nhạc cụ dân tộc cùng lời rap đậm chất tự sự của Đen.

Thông điệp đoàn viên

Nhạc Tết 2025 chú trọng thông điệp đoàn viên, sum họp gia đình vào những ngày đầu năm mới. Ca khúc "Vị nhà" của rapper Đen Vâu có ca từ xúc động, lan tỏa thông điệp ý nghĩa về gia đình, quê hương dịp Tết là yếu tố giúp MV dẫn đầu top thịnh hành âm nhạc YouTube Việt Nam.

Ca khúc “Vị nhà” của rapper Đen Vâu gây sốt những ngày cuối năm. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Dù đã ra mắt từ năm ngoái nhưng ca khúc "Cơm đoàn viên" của nhạc sĩ Đông Thiên Đức qua tiếng hát của Thành Đạt bất ngờ "hot" trở lại, sau khi xuất hiện trong bộ phim web drama "Chuyện nhà Tí 4: Hoa lệ" của diễn viên Minh Dự. Không chỉ gây sốt với "Cơm đoàn viên", ca sĩ Thành Đạt còn ra mắt thêm ca khúc "Tết này con vắng nhà". Nhiều khán giả nghe xong ca khúc cho biết họ rất xúc động, vì thấy câu chuyện của mình trong đó.

Sau hiệu ứng ở chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", Duy Khánh cũng có sản phẩm solo "Con về rồi", tái hiện bức tranh ngày Tết vui vẻ khi gia đình chào đón những đứa con đi làm xa trở về nhà ngày năm mới. Ca sĩ Ngọc Anh ra mắt MV "Rộn ràng xuân đến", tái hiện cảnh hội làng vui nhộn khi đất trời vào xuân với những nét văn hóa đặc sắc.

Wxrdie và JustaTee mang đến ca khúc "Trở về" mang đậm tính điện ảnh, cùng nội dung gia đình nhưng có cách thể hiện riêng. Ngoài ra còn có "Khổ quá thì về mẹ nuôi" của Noo Phước Thịnh với nỗi lòng của một người con cảm thấy chênh vênh, mệt mỏi nơi thành phố xa hoa với những bộn bề công việc mong được trở về quê nhà, nơi có cha có mẹ đang chờ và tận hưởng những gì gần gũi, thân thương nhất. "Tết vỗ về" của Đông Nhi, Jun Phạm, Bùi Công Nam đạt gần 2 triệu lượt xem trên YouTube. Bên cạnh giai điệu trẻ trung, bắt tai pha chút trầm buồn sâu lắng, MV còn lay động người xem bởi những hình ảnh đoàn viên ngày Tết đầy cảm xúc.

Ca sĩ Đức Phúc tham gia đường đua nhạc Tết với "Tết này để con lo", một sáng tác mới của Kai Đinh. Anh tái hiện bức tranh Tết xưa, với niềm vui của đứa trẻ bên gia đình. Với giai điệu vui tươi, trẻ trung, dẫu câu chuyện có chút tâm tư nhưng vẫn mang lại cảm giác vui vẻ cho người nghe.

Tràn ngập tiếng cười xuân

Sân khấu Thiên Đăng quy tụ dàn diễn viên "ngôi sao". Trong dịp Tết năm nay, Thiên Đăng sẽ trình làng các vở diễn: "13 Đức thầy - Đức thầy 13", "Cô giáo Duyên", "Chuyến đò định mệnh", "Duyên thệ"… Từ mùng 1 - 5 Tết (ngày 29-1 đến 2-2) và ngày 12 tháng giêng (ngày 9-2), Thiên Đăng diễn duy nhất vở "13 Đức thầy - Đức thầy 13", mỗi ngày 2 suất (16 và 20 giờ). Từ mùng 6 đến 11 tháng giêng (ngày 3 đến 8-2), sân khấu sẽ diễn mỗi ngày 1 suất vào lúc 19 giờ 30 phút các vở còn lại.

Sân khấu Hồng Vân kết hợp giữa thể loại kinh dị và hài trong vở kịch "Căn phòng câm lặng" có sự tham gia của: NSND Hồng Vân và NSƯT Ốc Thanh Vân. Ngoài ra, còn diễn các vở: "Thân sâu hồn bướm", "Người vợ ma", "Ngũ hành bí ẩn" và "Hậu cung ngoại truyện" (từ mùng 1 - 9 Tết, mỗi ngày 2 vở vào các suất 16 giờ và 19 giờ 30 phút).

Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ TP HCM phục vụ khán giả thiếu nhi vở "Cây bút thần" lúc 15 giờ ngày 19-1 và các suất cùng thời điểm vào mùng 1 - 3 Tết. Suất 20 giờ diễn vở hài "Đẹp bất chấp". Sân khấu Thế giới trẻ giới thiệu nhiều vở kịch vui như: "Escape Room - Căn nhà ma quái", "Anh trai say ai", "Đại náo thành Bombay", "Tâm ma", "Ông già đoàn lô tô"... với các suất diễn từ mùng 1 đến 12 tháng giêng (ngày 29-1 đến 9-2).

Sân khấu Hoàng Thái Thanh diễn vở "Tóc mai sợi vắn sợi dài" với sự góp mặt của các nghệ sĩ: Thành Hội, Ái Như, Đoàn Minh Tài, Ngọc Duyên, Hoàng Vân Anh, Nguyễn Long, Thế Hải, Kỳ Thảo, Hứa Mạnh Dũng, Hoài Nguyên, Bá Phong… suất 15 giờ các ngày mùng 1, 2, 4, 5, 7 và ngày 11; riêng mùng 1 và mùng 7 diễn lúc 19 giờ.

Nhà hát Kịch IDECAF và Nhà hát Thanh Niên (Công ty TNHH Sân khấu - Nghệ thuật Thái Dương) diễn các vở như: "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài - ngoại truyện", "Lạc lối ở Bangkok", "Đại hội yêu quái - Bảy con yêu nhền nhện", "Cái gì vui vẻ thì mình… ưu tiên", "Tung hoành Pattaya", "Thanh xà - Bạch xà ngàn năm tỉnh mộng", "Đại minh tinh", "Thuốc đắng giã tật", "12 bà mụ", "Vàng ơi là vàng", "Bích Hoa - cô là ai", "Tía ơi má dìa"... diễn từ mùng 1 đến 12 tháng giêng (ngày 29-1 đến 9-2).

Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh diễn các vở hài: "Cầu dừa đủ xài", "Chấn động tam giới", "Truy lùng thái tử", "Ngày mai người ta lấy chồng", "Lẹ lẹ trễ phà"… Sân khấu Quốc Thảo diễn các vở: "Hành tinh nâu", "Con quỷ rối", "Nắng chiều"…

Một cảnh trong vở “Cầu dừa đủ xài” của Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh. Ảnh: THANH HIỆP

Hấp dẫn phim diện ảnh, truyền hình

Phim "Nụ hôn bạc tỷ" do Thu Trang đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Đoàn Thiên Ân, Thu Trang, Lê Xuân Tiền, Ma Ran Đô, Tiến Luật, Huỳnh Phương… ra rạp từ ngày 29-1 (mùng 1 Tết). Phim "Yêu nhầm bạn thân" do Diệp Thế Vinh và Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, Việt hóa từ phim "Friendzone" của Thái Lan. Phim ra rạp từ ngày 29-1 (mùng 1 Tết), quy tụ các diễn viên: Kaity Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Thanh Sơn… Phim "Bộ tứ báo thủ" do Trấn Thành đạo diễn, ra rạp từ ngày 29-1 (mùng 1 Tết), quy tụ các diễn viên: Tiểu Vy, Kỳ Duyên, Quốc Anh, Trấn Thành, Lê Giang, Uyển Ân, Lê Dương Bảo Lâm…

Phim “Bộ tứ báo thủ”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Nhiều phim truyền hình được nhà sản xuất đầu tư nhằm phát sóng dịp Tết Ất Tỵ, như phim "Tứ hải phát tài" thuộc thể loại hài, ca nhạc, có độ dài 6 tập do Nguyễn Minh Chung và Nguyễn Hoàng Anh đạo diễn. Phim quy tụ dàn diễn viên: Gin Tuấn Kiệt, Võ Tấn Phát, Võ Cảnh, Jun Vũ… "Tứ hải phát tài" phát sóng từ ngày 15-1, lúc 20 giờ thứ tư và thứ năm hằng tuần.

Phim "Tết này có em" kể câu chuyện tình tay ba đầy hài hước giữa chàng lơ xe buýt Văn Hết cùng 2 cô gái gia đình giàu có tên Thanh Mai và Thu Cúc. Phim do Xuân Phước thực hiện, dài 30 tập, quy tụ dàn diễn viên: NSƯT Công Ninh, Thanh Hằng, Lương Thế Thành, Thanh Duy, Kha Ly... (Truyền hình Vĩnh Long).

Phim "Chợ Tết tình quê" do Quách Khoa Nam đạo diễn. Phim kể câu chuyện tình cảm của một đôi bạn trẻ diễn ra trong những ngày giáp Tết Ất Tỵ ở cù lao An Bình, tỉnh Vĩnh Long. Dàn diễn viên trong phim gồm: Trình Mỹ Duyên, Vũ Đằng, Quang Thái, Thanh Bình, Phương Uyên, Bella Mai, Ngọc Xuyên… Phim dài 16 tập, phát sóng lúc 20 giờ, thứ hai đến thứ bảy hằng tuần, trên Truyền hình Vĩnh Long 1, từ ngày 29-1.

Phim "30 chưa vội cưới" của đạo diễn Tôn Nguyễn, nội dung kể về cô nhà báo Hải Như gần 30 tuổi nhưng có định kiến với hôn nhân sau khi chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bạn bè và những cặp vợ chồng mà cô tiếp xúc. Phim có sự tham dự của các diễn viên: Thúy Diễm, Vương Anh, Linh Sơn…, phát sóng từ ngày 22-1, lúc 19 giờ 45 phút trên SCTV14.

Phim "Hẹn ước ngày xuân" do Nguyễn Love đạo diễn, dài 5 tập, do Ban Truyền hình tiếng dân tộc - Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Phim có dàn diễn viên: Thuận Nguyễn, Cù Thị Trà, NSND Quốc Anh… phát sóng lúc 12 giờ từ ngày 29-1 đến 2-2 trên kênh VTV5 và 12 giờ từ ngày 1 đến 5-2 trên kênh VTV5 Tây Nam Bộ.

Một số phim chiếu trên các nền tảng mạng có: "Ông già tao" do Đinh Công Hiếu đạo diễn, các diễn viên gồm Quách Ngọc Tuyên, Trung Dân, Oanh Kiều, Cao Thùy Linh..., phát sóng lúc 20 giờ từ ngày 10-1, thứ sáu hằng tuần, trên kênh Quách Ngọc Tuyên Official; Phim "Chuyện nhà Tí 4: Hoa lệ" do Đỗ Quốc Trung đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Gia Bảo, Quang Tuấn - Linh Phi, diễn viên Thuận Nguyễn, Minh Dự… phát sóng lúc 20 giờ trên kênh Minh Dự Official từ ngày 20-1.

Chương trình "Sóng 25 - Live Concert" với chủ đề "Đỉnh sóng dẫn đầu" có MC gồm Trấn Thành và 4 anh trai: Anh Tú Atus, Dương Domic, HURRYKNG, WEAN. "Sóng 25 - Live Concert" có nhiều tiết mục cảm xúc đến từ các nghệ sĩ khách mời nổi tiếng. Chương trình phát sóng đêm giao thừa Tết Ất Tỵ trên HTV2 - Vie Channel, Vie Giải Trí, ứng dụng VieON...

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra để phục vụ khán giả nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025. Trong đó, chương trình trình chiếu ánh sáng 3D tại Tòa nhà UBND TP HCM vào tối 28-1 (29 Tết). Ngoài ra, các chương trình biểu diễn văn nghệ, sân khấu ca múa nhạc cũng sẽ được tổ chức tại TP Thủ Đức, các quận, huyện và các khu công nghiệp, ký túc xá, nhằm phục vụ đông đảo người dân.

5 bộ phim đặc sắc kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Đợt phim kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025) và mừng Tết Ất Tỵ 2025 sẽ được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức từ ngày 3 đến 16-2 trên phạm vi cả nước. Cùng với phim truyện "Hồng Hà nữ sĩ", 4 bộ phim còn lại sẽ được trình chiếu trong đợt này là phim tài liệu "Khang A Hù, người cán bộ xã Chế Cu Nha", "Tìm lại tuổi thơ qua trò chơi dân gian"; phim hoạt hình "Cánh én trở về" và "Phương thuốc kỳ diệu". "Hồng Hà nữ sĩ" là phim truyện duy nhất được chiếu trong đợt phim. Bộ phim tái hiện cuộc đời thăng trầm của danh nhân văn hóa, thi sĩ Đoàn Thị Điểm trong bối cảnh xã hội Việt Nam ở cuối thế kỷ XVIII. H.Thuận