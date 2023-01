Thỉnh thoảng, có người hỏi tôi: "Tây nó sòng phẳng lắm đúng không? Dù là bạn gái hay vợ thì chuyện tiền bạc cũng rất rõ ràng, của ai người nấy xài, cái gì chung thì trách nhiệm chia đôi, đúng không?". Thường thì tôi không trả lời đúng sai mà chỉ mạn phép kể ra những câu chuyện nho nhỏ mà mình trải nghiệm.



Những người đàn ông tử tế

Chị bạn đồng nghiệp của tôi, năm nay bước vào giữa tuổi 40, đột nhiên phát hiện mình mắc một căn bệnh liên quan đến hệ miễn dịch, tên nôm na là "viêm khớp dạng thấp". Nghe thì có vẻ không nguy hiểm nhưng thật ra là một bệnh rất nghiêm trọng; nếu không điều trị, người bệnh sẽ trở thành người tàn phế. May thay, với sự tiến bộ của y học, dù loại bệnh này không có thuốc chữa dứt điểm nhưng có những loại thuốc rất tốt giúp họ vẫn có chất lượng cuộc sống gần như bình thường (trước khi phát bệnh). May nữa là chị sống ở Thụy Sĩ, y tế ở mức hàng đầu thế giới nên được cung cấp những gì tốt nhất có thể để chữa trị căn bệnh của mình. Tuy nhiên, hãy hình dung nếu một ngày thức dậy, phát hiện mình đang mang trong người căn bệnh không thuốc chữa và có nguy cơ bị tàn tật nếu dừng thuốc điều trị, đó không thể là một ngày đẹp trời.

Chị rất căng thẳng, tiến triển bệnh vì thế càng nặng thêm. Một tối nọ, chị nhận tin nhắn từ bạn trai lâu năm của mình. Hai người đã ở bên nhau hơn 10 năm nhưng chưa cưới vì một số lý do. Anh viết rằng "sáng nay, anh đã có buổi làm việc với người tư vấn tài chính và anh đã kiểm kê lại các hạng mục tài sản của mình. Anh nhận ra rằng mình có đủ tiền để em nghỉ hưu từ bây giờ. Chẳng phải em rất thích học tiếng Nhật ư? Đây là thời điểm tuyệt vời để làm điều này. Hãy nộp đơn xin nghỉ việc và chuẩn bị cho cuộc sống ở Nhật của em một vài năm, anh sẽ trả toàn bộ chi phí cần thiết cho việc này…".

Lúc kể lại với tôi, chị nói mình đã lặng đi cả nửa giờ sau khi đọc tin nhắn đó từ bạn trai của chị. Chị tâm sự rằng họ nói với nhau về đám cưới nhiều lần rồi, chỉ chưa tìm được thời điểm thích hợp thôi nhưng anh chưa khi nào chính thức cầu hôn chị một cách truyền thống (quỳ gối với nhẫn kim cương). Tôi nói với chị: "Không thể có lời cầu hôn nào cảm động hơn tin nhắn mà chị cho em xem".

Một anh đồng nghiệp khác của tôi, người Anh. Anh sống với người bạn đời (cũng chưa cưới chính thức) gần 20 năm ở Thụy Sĩ. Chị là người Pháp. Anh và chị có 4 người con từ những cuộc hôn nhân trước của họ và không có con chung. Hồi năm ngoái, cha anh mất, để lại cho anh tài sản thừa kế là một ngôi nhà ở Anh. Đầu năm nay, anh bán ngôi nhà đó và nhờ tôi ký một số giấy tờ với tư cách là người làm chứng. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Anh bán căn nhà ở Anh này à? Không phải ai cũng muốn có một căn nhà ở nơi "chôn nhau cắt rốn" của mình, một nơi mình thực sự thuộc về ư?". Anh trả lời: "Ừ, tôi cũng nghĩ về điều này mãi. Nếu cha tôi không để lại ngôi nhà thừa kế này thì tôi cũng không đủ khả năng mua thêm một ngôi nhà ở Anh đâu. Nhưng bạn đời của tôi luôn ao ước có một ngôi nhà ở vùng Provence (vùng quê rất đẹp ở miền Nam nước Pháp). Nên tôi bán ngôi nhà ở Anh này để chúng tôi có thể mua một ngôi nhà mà Ann (tên bạn gái của anh) muốn, ở Provence. Xét cho cùng, ở đâu có gia đình của mình, ở đó là nhà của mình (home is where my family is).

Ở phương Tây, dù con trai hay con gái, từ nhỏ đến lớn, họ được giáo dục rất tốt về lòng tự trọng. Chính vì thế, đôi khi việc một người đàn ông trả các chi phí tài chính cho một người phụ nữ mà không có một sự thấu hiểu nhất định trong mối quan hệ, có thể khiến người phụ nữ cảm thấy bị xúc phạm. Phần lớn phụ nữ phương Tây tin rằng nếu họ muốn có sự bình đẳng với đàn ông thì họ cũng cần giữ sự tự tôn của bản thân trong những vấn đề liên quan đến cá nhân họ, đặc biệt là liên quan đến tiền. Tuy vậy, 2 câu chuyện tôi vừa kể là từ những người tôi thực sự biết - những người đàn ông không quá nổi bật, không thực sự rất giàu có về vật chất. Nhưng đó là cách những người đàn ông tử tế hành xử khi họ yêu người phụ nữ của đời mình, dù người phụ nữ ấy đã qua thời xuân sắc, không phải chân dài, cũng không phải người mẫu. Và tôi tin đó là cách những người đàn ông chân chính cư xử trong cuộc sống…

Minh họa: Hoàng Đặng

Hai mặt của một đồng xu

Cách đây không lâu, tôi nhận được tin nhắn từ anh bạn đồng nghiệp cũ. Anh vui mừng báo tin vừa được lên chức bố và anh đã quyết định sẽ ngừng làm việc khoảng 8 tháng để cùng chia sẻ việc chăm sóc vợ con trong thời gian này. Tôi hỏi anh nghỉ việc chăm con để vợ anh quay lại làm việc chăng, anh trả lời: "Không, cô ấy nghỉ theo chế độ thai sản ở Đức, là ở nhà chăm con tới 2 hoặc 3 tuổi cơ". Dù vợ anh không đi làm, anh cũng vẫn muốn dành một khoảng thời gian cùng cô chăm sóc em bé của họ, anh nói muốn cô sau khi sinh con vẫn có thời gian cho bản thân như đi du lịch với hội bạn của cô ấy, hoặc đơn giản là đi tập thể dục hằng ngày hay có thêm thời gian cho những hoạt động yêu thích của riêng cô như đọc sách, vẽ tranh… Anh nói: "Tớ cho là phụ nữ có con tức là có thêm niềm vui trong cuộc sống, chứ không nên phải đánh đổi hay hy sinh những niềm vui khác trong cuộc đời". Tôi trò chuyện xong với Lucas (tên anh bạn tôi) thì cứ lặng đi vì cảm động cho tình yêu và sự thấu hiểu của anh dành cho vợ con. Tôi chắc chắn rằng với một cặp vợ chồng trẻ như thế, việc một người, có thể là người có thu nhập chính, dừng công việc gần một năm để dành thời gian cho gia đình là một quyết định đáng ngưỡng mộ. Và điều này khiến tôi nhận ra: Rất quan trọng khi bạn biết rất rõ mình muốn điều gì trong đời, muốn điều gì trong hôn nhân, mong đợi điều gì ở người bạn đời của mình thì bạn sẽ gặp được người như vậy. Tỉ dụ như nếu mong muốn của bạn là lập gia đình với một đại gia thành đạt, để 3 ngày một cơn mua sắm nhỏ, 7 ngày một trận shopping lớn thì cũng đừng quá kỳ vọng vào một sự bình đẳng tuyệt đối, thậm chí cả sự tôn trọng nữa, từ người chu cấp cho mình. Nếu bạn có được cả hai thì thật chúc mừng bạn vì đó là phúc phần quá lớn. Còn thì nhìn chung, mọi thứ trên đời này đều có hai mặt, như hai mặt của một đồng xu vậy. Mình lựa chọn điều gì là quan trọng nhất với mình thì mình phải chấp nhận mặt trái của thứ ấy.