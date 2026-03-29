Nắng gió Tây Nguyên thổi vào cà phê Robusta vị đậm đắng, hương caramel nồng nàn. Đất Sơn La - Điện Biên ấp ôm cà phê Arabica vị thanh nhẹ hương thanh tao sang trọng. Nếu thời tiết lạnh sâu của miền Bắc mang đến cho Arabica hương vị thanh thoát như chanh tươi hay táo xanh thì Arabica ở Khe Sanh – Quảng Trị nắng gắt khô hanh lại tạo nên vị thắm dày của trái cây chín mọng.

Cà phê khi du nhập vào Việt Nam đã trở thành bản sắc văn hoá ẩm thực đặc trưng

Có dịp ghé thăm nhà vườn ở Hướng Hoá, bạn đừng quên nếm thử hương vị đặc biệt của cà phê Liberica hay còn gọi là cà phê mít. Đây là giống cây cà phê có lá to như lá mít và thoảng hương mít chín, loại cà phê hiếm có chỉ chiếm khoảng 2% sản lượng trên toàn thế giới. Với những tín đồ cà phê Việt, những địa danh ấy đã trở nên quen thuộc và quá đỗi thân thương.

Mời bạn cùng tôi chế tác ly cold brew từ Arabica nguyên chất ủ lạnh trong nhiều giờ. Thêm vài lát cam tươi hoà vào màu nước hổ phách trong vắt, đưa ngụm nhỏ ngang miệng, bạn sẽ cảm nhận hương thơm thanh mát dịu dàng giữa một ngày nắng hạ.

Ai đó lại yêu thích những cuối tuần tĩnh lặng tại gia, nén một phin cà phê cho từng giọt nâu trầm nhỏ xuống sóng sánh trong tiếng nhạc không lời êm dịu, rơi trên những phím đàn thánh thót, bên tách cà phê ấm đắng vị đầu môi mà hậu ngọt suốt một đời.

Dù thưởng thức cà phê một mình hay cùng bạn tâm giao, tận hưởng không gian tao nhã ở một quán cà phê thanh lịch, trong một khu vườn bình yên hay bình dân quán cóc nơi góc phố quen, người Việt luôn tự hào về phong vị cà phê Việt.