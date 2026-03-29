Phong vị cà phê Việt

Bài, ảnh: Joni Hạnh Dung

(NLĐO) - Cà phê là thức uống có nguồn gốc từ cao nguyên Ethiopia nhưng khi du nhập vào Việt Nam đã trở thành bản sắc văn hoá ẩm thực đặc trưng của người Việt.

Nắng gió Tây Nguyên thổi vào cà phê Robusta vị đậm đắng, hương caramel nồng nàn. Đất Sơn La - Điện Biên ấp ôm cà phê Arabica vị thanh nhẹ hương thanh tao sang trọng. Nếu thời tiết lạnh sâu của miền Bắc mang đến cho Arabica hương vị thanh thoát như chanh tươi hay táo xanh thì Arabica ở Khe Sanh – Quảng Trị nắng gắt khô hanh lại tạo nên vị thắm dày của trái cây chín mọng. 

Phong vị cà phê Việt - Ảnh 1.

Cà phê khi du nhập vào Việt Nam đã trở thành bản sắc văn hoá ẩm thực đặc trưng

Có dịp ghé thăm nhà vườn ở Hướng Hoá, bạn đừng quên nếm thử hương vị đặc biệt của cà phê Liberica hay còn gọi là cà phê mít. Đây là giống cây cà phê có lá to như lá mít và thoảng hương mít chín, loại cà phê hiếm có chỉ chiếm khoảng 2% sản lượng trên toàn thế giới. Với những tín đồ cà phê Việt, những địa danh ấy đã trở nên quen thuộc và quá đỗi thân thương.

Phong vị cà phê Việt - Ảnh 2.

Arabica ở Khe Sanh – Quảng Trị nắng gắt khô hanh lại tạo nên vị thắm dày của trái cây chín mọng

Mời bạn cùng tôi chế tác ly cold brew từ Arabica nguyên chất ủ lạnh trong nhiều giờ. Thêm vài lát cam tươi hoà vào màu nước hổ phách trong vắt, đưa ngụm nhỏ ngang miệng, bạn sẽ cảm nhận hương thơm thanh mát dịu dàng giữa một ngày nắng hạ.

Phong vị cà phê Việt - Ảnh 3.

Mời bạn cùng tôi chế tác ly cold brew từ Arabica nguyên chất ủ lạnh trong nhiều giờ

Ai đó lại yêu thích những cuối tuần tĩnh lặng tại gia, nén một phin cà phê cho từng giọt nâu trầm nhỏ xuống sóng sánh trong tiếng nhạc không lời êm dịu, rơi trên những phím đàn thánh thót, bên tách cà phê ấm đắng vị đầu môi mà hậu ngọt suốt một đời.

Phong vị cà phê Việt - Ảnh 4.

Ai đó lại yêu thích những cuối tuần tĩnh lặng tại gia, nén một phin cà phê cho từng giọt nâu trầm nhỏ xuống sóng sánh trong tiếng nhạc không lời êm dịu

Dù thưởng thức cà phê một mình hay cùng bạn tâm giao, tận hưởng không gian tao nhã ở một quán cà phê thanh lịch, trong một khu vườn bình yên hay bình dân quán cóc nơi góc phố quen, người Việt luôn tự hào về phong vị cà phê Việt.

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Phong vị cà phê Việt - Ảnh 5.
Phong vị cà phê Việt - Ảnh 6.

Quán cà phê ta hẹn...

NLĐO)- Đó là một quán cà phê sân vườn nho nhỏ, nằm trên con đường lạ, lạ lắm, mà đến giờ anh còn chưa kịp nhớ tên.

Ly đen không đá kéo tôi về với những thói quen

(NLĐO)- Dư vị cà phê vùng núi tê tê nơi đầu lưỡi, miên man trong những cơn gió lành lạnh, thổi qua con đường lác đác vài cây cà phê nở hoa.

Chiếc cối xay cà phê và chén trà "động" của anh chàng 9X điển trai

(NLĐO) - Tháng 11-2025, tôi theo Trần Phi Vũ (nghệ danh Trà Vũ) đến cuộc thi Tea Master Cup 2025.

cà phê Cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026 Lễ hội tôn vinh cà phê trà việt lần 4 năm 2026
