HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo phường, xã tại TPHCM áp dụng từ 1-1

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, có hiệu lực từ 10-1.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76 năm 2009, Nghị định số 14 năm 2012, Nghị định số 17 năm 2013 và Nghị định số 117 năm 2016. 

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo phường, xã tại TPHCM áp dụng từ 1-1 - Ảnh 1.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, TPHCM. Ảnh: NLĐO

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm, khoản của bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định mới cũng bổ sung khoản 9a tại Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Phụ cấp của các chức danh trong UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo phường, xã tại TPHCM áp dụng từ 1-1 - Ảnh 1.

Phụ cấp của các chức danh trong UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Như vậy, Chủ tịch UBND cấp xã được hưởng hệ số 0,7 tại Hà Nội và TPHCM và 0,6 tại các tỉnh khác; phó chủ tịch là 0,6 và 0,5 tương ứng. Trưởng phòng thuộc UBND xã có hệ số phụ cấp 0,35 ở hai đô thị lớn và 0,25 ở các địa bàn còn lại. Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND xã có hệ số 0,2 tại hai đô thị lớn và 0,15 ở các địa bàn còn lại.

Nghị định cũng nêu quy định chuyển tiếp đối với chức danh lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu đang bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo do chịu tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

Trường hợp bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo mà hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo bảo lưu cao hơn hệ số theo quy định nghị định này thì thực hiện theo nguyên tắc tiếp tục thực hiện phụ cấp chức vụ lãnh đạo bảo lưu đến hết thời gian quy định. Sau thời gian này hưởng phụ cấp theo quy định của nghị định này.

Nghị định còn quy định nguyên tắc với trường hợp còn trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2025 đến trước ngày 1-1-2026 chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo hoặc được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10-1, chế độ phụ cấp quy định tại Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 1-1. 

Tin liên quan

Tiền lương công chức đã đến lúc thay đổi

Tiền lương công chức đã đến lúc thay đổi

Bộ Nội vụ cần sớm tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế tiền lương, chính sách đãi ngộ đặc thù, đủ sức khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã

Bộ Nội vụ thông tin về chính sách tiền lương, phụ cấp

(NLĐO)- Bộ Nội vụ vừa có thông tin về chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức.

Không bổ sung chính sách tăng thêm 100% tiền lương cho cán bộ thuế

(NLĐO)- Chính sách về thu nhập cho cán bộ thuế đã được Chính phủ rút khỏi dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sau khi tiếp thu ý kiến của cấp có thẩm quyền.

ủy ban thường vụ quốc hội chính sách tiền lương Bộ Nội vụ phụ cấp phụ cấp chức vụ uỷ ban nhân dân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo