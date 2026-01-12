Phụ cấp chức vụ lãnh đạo phường, xã tại TPHCM áp dụng từ 1-1

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76 năm 2009, Nghị định số 14 năm 2012, Nghị định số 17 năm 2013 và Nghị định số 117 năm 2016.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm, khoản của bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định mới cũng bổ sung khoản 9a tại Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Phụ cấp của các chức danh trong UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

Như vậy, Chủ tịch UBND cấp xã được hưởng hệ số 0,7 tại Hà Nội và TPHCM và 0,6 tại các tỉnh khác; phó chủ tịch là 0,6 và 0,5 tương ứng. Trưởng phòng thuộc UBND xã có hệ số phụ cấp 0,35 ở hai đô thị lớn và 0,25 ở các địa bàn còn lại. Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND xã có hệ số 0,2 tại hai đô thị lớn và 0,15 ở các địa bàn còn lại.

Nghị định cũng nêu quy định chuyển tiếp đối với chức danh lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu đang bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo do chịu tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

Trường hợp bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo mà hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo bảo lưu cao hơn hệ số theo quy định nghị định này thì thực hiện theo nguyên tắc tiếp tục thực hiện phụ cấp chức vụ lãnh đạo bảo lưu đến hết thời gian quy định. Sau thời gian này hưởng phụ cấp theo quy định của nghị định này.

Nghị định còn quy định nguyên tắc với trường hợp còn trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2025 đến trước ngày 1-1-2026 chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo hoặc được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10-1, chế độ phụ cấp quy định tại Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 1-1.