Sẽ điều chỉnh chế độ tiền lương, hoàn thiện phân cấp, phân quyền

Bộ Nội vụ cho biết đang trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các hướng dẫn liên quan đến phân cấp, phân quyền nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thông tin này được Bộ Nội vụ đưa ra khi trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể hơn về phân cấp, hoàn thiện phân quyền và cơ chế thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã; đồng thời tham mưu Chính phủ quy định chế độ, chính sách, tiền lương đối với cán bộ, công chức và đội ngũ cán bộ không chuyên trách sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính.

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện Công văn số 137/CV-BCĐ ngày 28/9/2025 và Công văn số 174/CV-BCĐ ngày 2/12/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ đã tổng hợp báo cáo của các địa phương, đánh giá tính khả thi của các nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền từ Trung ương cho địa phương thực hiện.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn, vướng mắc, đồng thời kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật, ban hành hướng dẫn và điều chỉnh một số nội dung nhằm bảo đảm việc phân cấp, phân quyền được thực hiện đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả và thông suốt.

Sớm ban hành nghị định điều chỉnh tiền lương, chính sách cho cán bộ sau sắp xếp bộ máy

Thời gian tới, các bộ, ngành sẽ tiếp tục rà soát, ban hành thêm các hướng dẫn và điều chỉnh các nội dung thuộc phạm vi quản lý liên quan đến phân cấp, phân quyền, nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn hiện nay.

Điều chỉnh tiền lương, chính sách cho cán bộ sau sắp xếp

Liên quan đến chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ không chuyên trách sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ cho biết đã ban hành Thông tư số 24/2025/TT-BNV ngày 24/12/2025 sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cùng với đó, Bộ cũng ban hành Thông tư số 23/2025/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến chế độ phụ cấp khu vực. Đây được xem là những bước điều chỉnh cần thiết nhằm phù hợp hơn với thực tiễn và bảo đảm quyền lợi cho người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Việc điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những bất cập kéo dài, tạo động lực cho đội ngũ thực thi công vụ trong bối cảnh yêu cầu cải cách hành chính ngày càng cao.

Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 24/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đang chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Dự thảo này sẽ quy định rõ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, cũng như một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, bảo đảm phù hợp với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới.