Phụ huynh choáng váng với các khoản thu ở một trường học miền núi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Sau bục giảng

Phụ huynh choáng váng với các khoản thu ở một trường học miền núi

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Khi nhìn thấy thông báo các khoản thu đầu năm học ở một trường tiểu học miền núi, phụ huynh cũng phải choáng váng.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện bảng kê thu tiền học đầu năm của Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo các phụ huynh, năm học này, nhà trường đã tổ chức thu nhiều khoản ngoài quy định và cao hơn so với mặt bằng chung cho mỗi em học sinh/năm học. Các khoản thu gồm: Tiền học môn tiếng Anh 360.000 đồng, quỹ hỗ trợ hoạt động dạy và học 100.000 đồng; dọn vệ sinh công cộng, sân trường 180.000 đồng; vở luyện viết 60.000 đồng. Đặc biệt, đối với các học sinh bán trú cũng phải đóng nhiều khoản đã được chia nhỏ như tiền đầu vào, chất tẩy rửa, bảo vệ, cấp dưỡng...

Phụ huynh "choáng váng" với các khoản thu ở một trường học- Ảnh 1.

Phụ huynh choáng váng khi tổng các khoản phải đóng góp tới gần 5 triệu đồng

"Tôi đi họp phụ huynh, nhìn bảng kê mà choáng váng khi thấy tổng số tiền phải đóng cho một năm tới gần 5 triệu đồng. Với gia đình nông dân thu nhập không bao nhiêu, trong khi có 2 con đi học thì đây là số tiền lớn với gia đình" - một phụ huynh bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Phan Thị Nga, Hiệu trưởng Tiểu học Phan Chu Trinh, cho biết năm học 2025-2026, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh sớm, từ cuối tháng 8-2025 để lấy ý kiến, chuẩn bị tốt cho học sinh bán trú.

Thời điểm họp, nhà trường có thông báo thu các khoản cho năm học theo quy định cũ. Các khoản nêu trên chỉ là dự kiến, sau đó nhà trường sẽ cân nhắc để hoàn thiện thu sao cho hợp lý, đúng quy định. Tuy nhiên, sau đó có sự thay đổi, nhiều khoản được nhà nước miễn giảm cho học sinh.

Trong đó, khoản thu học môn Tiếng Anh 360.000 đồng/học sinh/năm học bà Nga giải thích do nhà trường thiếu giáo viên, phụ huynh tự nguyện đóng góp để hỗ trợ các cô giáo dạy thêm. Tuy nhiên, sau đó có quy định học sinh được miễn giảm nên đã ngừng thu. Với một số phụ huynh đã đóng tiền, nhà trường đang xin ‎ý kiến, nếu không được thì sẽ trả lại cho phụ huynh.

Phụ huynh "choáng váng" với các khoản thu ở một trường học- Ảnh 3.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh cho biết do họp phụ huynh sớm nên nhiều khoản thu được thông báo chỉ là dự kiến, chưa chính thức

Ngoài ra, phụ huynh đã đóng "tiền đầu vào" 500.000 đồng (đối với học sinh bán trú) nhưng vẫn phải đóng thêm các khoản khác như: tiền chất tẩy 135.000 đồng/học sinh/năm; dọn vệ sinh 200.000 đồng/học sinh/năm... bà Nga cho biết đây là các khoản tiền để chăm lo cho học sinh, đã thông báo và được phụ huynh thống nhất. Một số khoản cao hơn so với các trường lân cận một chút, nhưng phụ huynh đánh giá thêm chất lượng phục vụ cho con em, đã đồng ý.

Đặc biệt, phụ huynh phản ánh nhà trường thông báo thu tiền "buổi chiều" 900.000 đồng/năm/học sinh là rất vô lý. Hiệu trưởng nhà trường cho biết theo quy định mới, khoảng 15 giờ học sinh tan trường, phụ huynh đi làm nên không kịp đón con. Do đó, phụ huynh đề nghị đóng 900.000 đồng/năm để nhờ cô giáo trông con đến 17 giờ. Tuy nhiên, khoản tiền này nhà trường dừng, không thu của phụ huynh.

Tuyệt đối không được thu sai quy định

Ông Phạm Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Chư Prông, cho biết ngay từ đầu năm học đã họp với các trường, chỉ đạo cẩn trọng về các khoản thu. Những khoản nào chưa rõ cần chờ quy định để áp dụng. Trước phản ánh trên, ông Toàn nói sẽ chỉ đạo cán bộ chuyên môn làm việc với các trường để làm rõ, tuyệt đối không được để thu sai quy định.

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội: Chặn "lạm thu" khi thực hiện miễn học phí trên cả nước

Đại biểu Quốc hội: Chặn "lạm thu" khi thực hiện miễn học phí trên cả nước

(NLĐO)- Khi thực hiện chính sách miễn học phí, đại biểu Quốc hội đề nghị cần kiểm soát để không phát sinh các khoản thu khác trong nhà trường.

Bắt hiệu trưởng và kế toán lập hồ sơ khống, lạm thu tiền học sinh

(NLĐO) - Chỉ đạo lập hàng loạt hồ sơ khống, lạm thu tiền học sinh nhằm chiếm đoạt hơn 370 triệu đồng, một hiệu trưởng bị bắt

"Lạm thu", giáo viên đánh học sinh..., ngành giáo dục TP HCM nói gì?

(NLĐO) - Ngành giáo dục có nhiều chuyện xảy ra, như tình trạng "lạm thu", giáo viên đánh học sinh gãy ngón tay, hay mới đây một trường học tại quận 1 bắt học sinh xem phim "Đất rừng phương Nam"…

trường tiểu học mạng xã hội họp phụ huynh Gia Lai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo