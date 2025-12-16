Phụ huynh "tố" một trường THPT ở TPHCM về việc vận động tài trợ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Phụ huynh "tố" một trường THPT ở TPHCM về việc vận động tài trợ

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu xác định trách nhiệm và biện pháp xử lý các cá nhân, tập thể liên quan việc vận động tài trợ tại Trường THPT Nguyễn Văn Linh

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Thị Nhật Hằng vừa ký văn bản yêu cầu xác định trách nhiệm và biện pháp xử lý các bộ phận, cá nhân liên quan trong việc vận động tài trợ năm học 2025 - 2026 của Trường THPT Nguyễn Văn Linh (phường Bình Đông).

Sở GD-ĐT TPHCM cho hay đã nhận được đơn phản ánh ngày 28-11 và đơn tố cáo ngày 30-11 của phụ huynh học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh. Họ phản ánh về việc hiệu trưởng vận động phụ huynh đóng góp tài trợ trái quy định khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở GD-ĐT; tổ chức dạy tin học MOS cho học sinh không thông qua Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của sở.

Theo đơn tố cáo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh còn ký hợp đồng với Trung tâm Tin học Đại Dương, trong khi đây là trung tâm chưa được Sở GD-ĐT TPHCM cấp phép dạy ở trường THPT. Mức thu theo Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TPHCM theo định hướng chuẩn quốc tế giai đoạn 2021-2030” (tin học MOS) là 120.000 đồng/tháng/học sinh khối 10 và khối 11 nhưng thực tế, hiệu trưởng tự thu tiền và tự cho dạy tin học MOS.

TPHCM: Để xảy ra các vụ việc sai phạm, hiệu trưởng một trường THPT phải giải trình, kiểm điểm - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu xác định trách nhiệm và biện pháp xử lý các bộ phận, cá nhân có liên quan trong công tác vận động tài trợ của Trường THPT Nguyễn Văn Linh (phường Bình Đông) năm học 2025 - 2026

Ngày 1-12, Sở GD-ĐT nhận được báo cáo của Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh, giải trình về đơn phản ánh của phụ huynh. Theo đó, ngày 21-9, trường tổ chức họp phụ huynh 3 khối lớp đầu năm học. Riêng 11 lớp khối 10, giáo viên chủ nhiệm trao đổi với phụ huynh vận động tài trợ bằng hiện vật, mỗi lớp trang bị 1 tivi 55 inch (trên tinh thần tự nguyện và thống nhất) để học sinh sử dụng trong 3 năm học THPT, sau đó phụ huynh mang về hoặc có thể tặng lại cho học sinh các khóa sau sử dụng.

Ngày 5-1, Trường THPT Nguyễn Văn Linh tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh năm học 2025- 2026. Trong đó, trường có kế hoạch vận động tài trợ hoạt động giáo dục trên tinh thần đóng góp tự nguyện 300.000 đồng/học sinh/năm học (có thể ít hơn hoặc không đóng góp) để hỗ trợ các hoạt động học tập, văn thể mỹ, sự kiện; hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt...

Từ ngày 6-1 đến nay, trường không thông báo, sơ kết, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp nhắc nhở phụ huynh tham gia kế hoạch vận động tài trợ hoạt động giáo dục của trường với bất kỳ hình thức nào (do kế hoạch chờ duyệt).

TPHCM: Để xảy ra các vụ việc sai phạm, hiệu trưởng một trường THPT phải giải trình, kiểm điểm - Ảnh 2.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh khẩn trương giải trình các nội dung phản ánh; kiểm tra, rà soát trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể

Thực tế, từ ngày 23-9 đến 31-10, phụ huynh 3 khối lớp đã đóng góp 133.380 triệu đồng và Trường THPT Nguyễn Văn Linh chưa sử dụng, do kế hoạch chờ phê duyệt. 7/11 lớp 10 đã được phụ huynh trang bị tivi. Theo hiệu trưởng, nếu kế hoạch vận động tài trợ hoạt động giáo dục năm học 2025-2026 được phê duyệt thì trường thực hiện; nếu không được phê duyệt thì trường trả lại ngay cho phụ huynh các khoản đã đóng góp. 

Theo Sở GD-ĐT, trong báo cáo, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh không giải trình nội dung ký hợp đồng với Trung tâm Tin học Đại Dương và khoản thu các lớp học MOS với mức 120.000 đồng/tháng/học sinh khối 10 và khối 11. 

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM nhấn mạnh sự việc nêu trên cho thấy Trường THPT Nguyễn Văn Linh chưa thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của sở về thực hiện vận động tài trợ, gây bức xúc cho phụ huynh, tạo ra dư luận không tốt đến đơn vị và ngành GD-ĐT. Báo cáo của trường chưa xác định rõ trách nhiệm và đề xuất biện pháp xử lý cá nhân liên quan.

"Sở GD-ĐT đề nghị Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh khẩn trương giải trình các nội dung phản ánh; kiểm tra, rà soát trách nhiệm từng cá nhân, tập thể, đặc biệt là trách nhiệm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng để xảy ra vụ việc nêu trên; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất các biện pháp xử lý kỷ luật (nếu có) và gửi báo cáo về sở trước ngày 20-12 để Ban Giám đốc xem xét, xử lý theo quy định"- văn bản nêu rõ. 

Tin liên quan

Vụ HS có dấu hiệu phản vệ với món cá: Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tạm dừng suất ăn bán trú từ 1-12

Vụ HS có dấu hiệu phản vệ với món cá: Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tạm dừng suất ăn bán trú từ 1-12

(NLĐO)- Trong thời gian chờ kết luận của các cơ quan chức năng, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tạm dừng dịch vụ cung cấp suất ăn bán trú từ ngày 1-12 đến 5-12.

TP HCM: Điều động, bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

Hàng loạt hiệu trưởng tại TP HCM phải giải trình, kiểm điểm

(NLĐO)- Nhiều hiệu trưởng phải giải trình, kiểm điểm liên quan việc tổ chức thực hiện đối với các gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị.

Phó giám đốc tổ chức hội nghị phó giám đốc sở phụ huynh học sinh giáo viên chủ nhiệm trách nhiệm giải trình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo