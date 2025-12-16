Phụ huynh "tố" một trường THPT ở TPHCM về việc vận động tài trợ

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Thị Nhật Hằng vừa ký văn bản yêu cầu xác định trách nhiệm và biện pháp xử lý các bộ phận, cá nhân liên quan trong việc vận động tài trợ năm học 2025 - 2026 của Trường THPT Nguyễn Văn Linh (phường Bình Đông).

Sở GD-ĐT TPHCM cho hay đã nhận được đơn phản ánh ngày 28-11 và đơn tố cáo ngày 30-11 của phụ huynh học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh. Họ phản ánh về việc hiệu trưởng vận động phụ huynh đóng góp tài trợ trái quy định khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở GD-ĐT; tổ chức dạy tin học MOS cho học sinh không thông qua Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của sở.

Theo đơn tố cáo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh còn ký hợp đồng với Trung tâm Tin học Đại Dương, trong khi đây là trung tâm chưa được Sở GD-ĐT TPHCM cấp phép dạy ở trường THPT. Mức thu theo Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TPHCM theo định hướng chuẩn quốc tế giai đoạn 2021-2030” (tin học MOS) là 120.000 đồng/tháng/học sinh khối 10 và khối 11 nhưng thực tế, hiệu trưởng tự thu tiền và tự cho dạy tin học MOS.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu xác định trách nhiệm và biện pháp xử lý các bộ phận, cá nhân có liên quan trong công tác vận động tài trợ của Trường THPT Nguyễn Văn Linh (phường Bình Đông) năm học 2025 - 2026

Ngày 1-12, Sở GD-ĐT nhận được báo cáo của Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh, giải trình về đơn phản ánh của phụ huynh. Theo đó, ngày 21-9, trường tổ chức họp phụ huynh 3 khối lớp đầu năm học. Riêng 11 lớp khối 10, giáo viên chủ nhiệm trao đổi với phụ huynh vận động tài trợ bằng hiện vật, mỗi lớp trang bị 1 tivi 55 inch (trên tinh thần tự nguyện và thống nhất) để học sinh sử dụng trong 3 năm học THPT, sau đó phụ huynh mang về hoặc có thể tặng lại cho học sinh các khóa sau sử dụng.

Ngày 5-1, Trường THPT Nguyễn Văn Linh tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh năm học 2025- 2026. Trong đó, trường có kế hoạch vận động tài trợ hoạt động giáo dục trên tinh thần đóng góp tự nguyện 300.000 đồng/học sinh/năm học (có thể ít hơn hoặc không đóng góp) để hỗ trợ các hoạt động học tập, văn thể mỹ, sự kiện; hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt...

Từ ngày 6-1 đến nay, trường không thông báo, sơ kết, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp nhắc nhở phụ huynh tham gia kế hoạch vận động tài trợ hoạt động giáo dục của trường với bất kỳ hình thức nào (do kế hoạch chờ duyệt).

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh khẩn trương giải trình các nội dung phản ánh; kiểm tra, rà soát trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể

Thực tế, từ ngày 23-9 đến 31-10, phụ huynh 3 khối lớp đã đóng góp 133.380 triệu đồng và Trường THPT Nguyễn Văn Linh chưa sử dụng, do kế hoạch chờ phê duyệt. 7/11 lớp 10 đã được phụ huynh trang bị tivi. Theo hiệu trưởng, nếu kế hoạch vận động tài trợ hoạt động giáo dục năm học 2025-2026 được phê duyệt thì trường thực hiện; nếu không được phê duyệt thì trường trả lại ngay cho phụ huynh các khoản đã đóng góp.

Theo Sở GD-ĐT, trong báo cáo, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh không giải trình nội dung ký hợp đồng với Trung tâm Tin học Đại Dương và khoản thu các lớp học MOS với mức 120.000 đồng/tháng/học sinh khối 10 và khối 11.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM nhấn mạnh sự việc nêu trên cho thấy Trường THPT Nguyễn Văn Linh chưa thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của sở về thực hiện vận động tài trợ, gây bức xúc cho phụ huynh, tạo ra dư luận không tốt đến đơn vị và ngành GD-ĐT. Báo cáo của trường chưa xác định rõ trách nhiệm và đề xuất biện pháp xử lý cá nhân liên quan.

"Sở GD-ĐT đề nghị Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh khẩn trương giải trình các nội dung phản ánh; kiểm tra, rà soát trách nhiệm từng cá nhân, tập thể, đặc biệt là trách nhiệm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng để xảy ra vụ việc nêu trên; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất các biện pháp xử lý kỷ luật (nếu có) và gửi báo cáo về sở trước ngày 20-12 để Ban Giám đốc xem xét, xử lý theo quy định"- văn bản nêu rõ.