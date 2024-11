Phú Long chiến thắng nhiều hạng mục quan trọng của Giải thưởng PropertyGuru Việt Nam 2024

Phú Long vinh dự được vinh danh ở các hạng mục: Best Community Developer - Nhà phát triển Bất động sản cho cộng đồng tốt nhất, Best Mega Township Development - Siêu dự án quy mô lớn tốt nhất dành cho dự án Mailand Hoàng Đồng và Developer Of The Decade - Nhà Phát triển Bất động sản của Thập kỷ.

Phú Long vinh dự được vinh danh nhiều hạng mục tại Lễ trao giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Việt Nam 2024

Được tổ chức thường niên từ năm 2015, Giải thưởng Vietnam Property Awards là một phần của chuỗi Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru đã xây dựng uy tín và ảnh hưởng tại hơn 10 thị trường khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ở hạng mục Best Community Developer - Nhà phát triển Bất động sản cho cộng đồng tốt nhất, Phú Long đã đáp ứng được các tiêu chí: Uy tín của chủ đầu tư, yếu tố xanh và bền vững trong phát triển dự án bất động sản, đóng góp cho sự phát triển kinh tế địa phương, góp phần phát triển văn hoá xã hội…

Giải thưởng Nhà phát triển Bất động sản cho cộng đồng tốt nhất ghi nhận những nỗ lực của Phú Long trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với nhiều tỉnh, thành

Với việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đô thị Mailand Hoàng Đồng Lạng Sơn đã được vinh danh tại hạng mục Best Mega Township Development - Siêu dự án quy mô lớn tốt nhất. Hiện nay hạ tầng, tiện ích của dự án liên tục được hoàn thiện nhằm kiến tạo một đô thị siêu đô thị thương mại mậu dịch quốc tế - trung tâm mới của thành phố Lạng Sơn, nơi giải trí, du lịch, sân golf cùng song hành với cuộc sống tinh hoa.

Giải thưởng Nhà Phát triển Bất động sản của Thập kỷ tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng, giá trị của Phú Long trên hành trình kiến tạo "giá trị mãi sinh sôi" cho cộng đồng, xã hội

Đặc biệt, Ecopark, Gamuda Land, Keppel Land… Phú Long đã trải qua quá trình thẩm định khắt khe và chiến thắng hạng mục Developer Of The Decade - Nhà Phát triển Bất động sản của Thập kỷ, nhằm vinh danh những chủ đầu tư xuất sắc và đổi mới trong suốt thập kỷ qua và có ít nhất một dự án mới sẽ ra mắt trong năm 2024.

Ngày 16-11 vừa qua, Phu Long Pavilion chính thức ra mắt, đánh dấu bước tiến mới của Phú Long trong hành trình đưa dự án đến gần hơn với khách hàng.

Nhà phát triển Phú Long có lịch sử hoạt đồng gần 20 năm, tiên phong đánh thức tiềm năng các vùng đất ngủ quên trở thành những đô thị xanh, văn minh, hiện đại; kiến tạo những công trình mang giá trị vượt thời gian, những không gian sống tiện nghi, văn hóa, an ninh, thân thiện với môi trường, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, hạ tầng du lịch, thương mại, đem lại giá trị gia tăng bền vững cho nhà đầu tư và khách hàng. Không chỉ khai mở giá trị mới thông qua chuỗi dự án chất lượng cao mà Phú Long còn thực hiện trách nhiệm đối với nhiều địa phương trong phát triển giáo dục, kinh tế, tài trợ việc đổi mới trong công nghệ, kỹ thuật...

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Phú Long đạt được thành tích trong khuôn khổ giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Việt Nam. Những giải thưởng danh giá Phú Long đạt được một lần nữa đã khẳng định vị thế là một trong những nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam. Đây cũng là bệ phóng để Phú Long vươn tầm quốc tế, tiếp tục kiến tạo những giá trị thịnh vượng cho cộng đồng trong kỷ nguyên tiếp theo.