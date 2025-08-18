Phú Long khẳng định giá trị của doanh nghiệp phát triển vì con người với giải thưởng từ HR Asia 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh doanh

Phú Long khẳng định giá trị của doanh nghiệp phát triển vì con người với giải thưởng từ HR Asia 2025

L.Hoàng

Phú Long được vinh danh tại HR Asia 2025 với 2 danh hiệu uy tín: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” và “Doanh nghiệp Quan tâm Chăm sóc Nhân viên Tuyệt vời nhất”.

Phú Long khẳng định giá trị của doanh nghiệp phát triển vì con người với giải thưởng từ HR Asia 2025- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Vũ Anh Tú - Tổng Giám đốc Công ty Phú Long nhận danh hiệu từ HR Asia 2025, minh chứng rõ nét của hành trình 20 năm phát triển bền vững với chiến lược lấy con người làm trung tâm

Đây là năm thứ tư Phú Long được HR Asia ghi nhận, trong đó ba năm liên tiếp giữ vững danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu của Phú Long trong ngành bất động sản, mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển lấy con người làm trọng tâm, xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, nhân văn và truyền cảm hứng, hướng đến phát triển bền vững từ nội lực văn hóa doanh nghiệp.

HR Asia là tổ chức nhân sự uy tín hàng đầu châu Á, hằng năm thực hiện khảo sát độc lập tại hơn 15 quốc gia nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt. Với hệ thống tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt dựa trên mô hình T.E.A.M (Core - Self - Team), giải thưởng không chỉ phản ánh chất lượng chính sách nhân sự mà còn đo lường giá trị cảm xúc và trải nghiệm thực tế của đội ngũ nhân viên.

Phú Long khẳng định giá trị của doanh nghiệp phát triển vì con người với giải thưởng từ HR Asia 2025- Ảnh 2.

Năm thứ ba liên tiếp Phú Long giữ vững danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á"

Việc Phú Long liên tục được vinh danh trong nhiều năm qua, đặc biệt với chứng nhận "HR Asia Most Caring Company Awards - Doanh nghiệp Quan tâm Chăm sóc Nhân viên Tuyệt vời nhất năm 2025" là kết quả của hành trình bền bỉ xây dựng một môi trường làm việc tích cực, tử tế và đầy cảm hứng, nơi mỗi cá nhân đều được trân trọng và phát triển toàn diện.

Để trở thành doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á, Phú Long đã xây dựng một hệ thống văn hóa và lãnh đạo (CORE) vững mạnh, tập trung vào việc lắng nghe, trao quyền và phát huy tiềm năng cá nhân. Công ty không ngừng đầu tư vào các chương trình đào tạo chuyên sâu trong từng vị trí công việc, kỹ năng mềm và công nghệ tiên tiến như AI trong quản trị và bán hàng, dịch vụ khách hàng nhằm thúc đẩy năng lực đổi mới và mở rộng lộ trình thăng tiến rõ ràng cho đội ngũ. Những nỗ lực này đã góp phần vào sự tăng trưởng ấn tượng của Phú Long, với danh mục dự án cao cấp trải dài từ Nam ra Bắc với các khu đô thị phức hợp đến bất động sản nghỉ dưỡng, khẳng định vị thế là đối tác tin cậy của các nhà đầu tư quốc tế.

Phú Long khẳng định giá trị của doanh nghiệp phát triển vì con người với giải thưởng từ HR Asia 2025- Ảnh 3.

Phú Long chú trọng đầu tư các chương trình đào tạo chuyên sâu, kỹ năng mềm và công nghệ tiên tiến

Ở khía cạnh gắn bó cá nhân (SELF), Phú Long tự hào khi phần lớn đội ngũ nhân sự có thâm niên từ 5 năm trở lên, trong đó không ít người đã đồng hành cùng công ty gần hai thập kỷ. Điều này phản ánh một môi trường làm việc nơi sự cống hiến luôn được trân trọng, ghi nhận và nuôi dưỡng bằng những giá trị bền vững. Các chính sách như tăng lương định kỳ, thưởng theo hiệu suất, bảo hiểm sức khỏe cao cấp, khám sức khỏe định kỳ hằng năm cùng sự quan tâm chu đáo đến những cột mốc quan trọng trong cuộc sống cá nhân… đã góp phần tạo nên một môi trường làm việc nhân văn và bền vững. Tại Phú Long, mỗi nhân viên không chỉ tìm thấy cơ hội phát triển nghề nghiệp, mà còn cảm nhận được sự sẻ chia, gắn bó như một gia đình thứ hai.

Yếu tố gắn kết tập thể (TEAM) tiếp tục được Phú Long bồi đắp mạnh mẽ trong năm 2025, khi toàn hệ thống cùng hướng đến chủ đề xuyên suốt "Vươn Mình Rực Rỡ". Chuỗi hoạt động nội bộ như team building, giải chạy, thi nấu ăn, vẽ tranh cho con em nhân viên và du lịch hè không chỉ mang lại niềm vui mà còn nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, đồng hành và gắn bó thực chất.

Phú Long khẳng định giá trị của doanh nghiệp phát triển vì con người với giải thưởng từ HR Asia 2025- Ảnh 4.

Với chủ đề "Vươn Mình Rực Rỡ", team building 2025 để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ và là hoạt động được Phú Long duy trì nhiều năm qua nhằm gắn kết tinh thần đoàn kết cho CBNV

Ông Nguyễn Vũ Anh Tú - Tổng Giám đốc Công ty Phú Long, phát biểu tại lễ trao giải: "Chúng tôi tin rằng, thành công bền vững nhất của Phú Long không bắt đầu từ những con số, mà khởi nguồn từ một giá trị giản dị khi mỗi cán bộ nhân viên đều xem mình là một ‘Phú Long Citizen’ - mang trong mình niềm tự hào về mái nhà chung. Chính tinh thần ấy đã trở thành ngọn lửa giữ vững động lực, hun đúc sự đồng lòng và dẫn lối chúng tôi vượt qua mọi thử thách. Giải thưởng từ HR Asia là minh chứng sống động cho cam kết phát triển bền vững của Phú Long - nơi con người được trao quyền để tỏa sáng và văn hóa doanh nghiệp chính là nền tảng vững chắc cho thành công dài lâu".

Với cú đúp giải thưởng quốc tế từ HR Asia 2025, Phú Long một lần nữa khẳng định triết lý phát triển khác biệt: lấy con người làm hạt nhân, văn hóa làm nền tảng và giá trị sống làm định nghĩa cho thành công. Những thành tựu này không chỉ nâng tầm vị thế của Phú Long trong ngành bất động sản Việt Nam mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phát triển bền vững Môi trường làm việc bất động sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo