Phú Quốc tiếp tục cưỡng chế 24 thửa đất

Ngày 16-6, UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp chưa chấp hành bàn giao mặt bằng tại khu phố 6 An Thới và khu phố 7 An Thới, đặc khu Phú Quốc.

Lực lượng chức năng triển khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 22 hộ dân

Theo đó, tổng diện tích đất cưỡng chế thu hồi là 37.555 m², thuộc 24 thửa đất, liên quan đến 22 cá nhân tại khu phố 6 An Thới và khu phố 7 An Thới.

Diện tích đất thu hồi nhằm phục vụ dự án Khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất Đỏ và dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán. Đây là 2 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Trước khi tổ chức cưỡng chế, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát hồ sơ, tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với các trường hợp liên quan. Tuy nhiên, một số hộ gia đình, cá nhân vẫn chưa đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ và chưa bàn giao mặt bằng.

Lực lượng cưỡng chế tiến hành tháo dỡ, di dời tài sản để thu hồi đất

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc cưỡng chế, Công an tỉnh An Giang và Công an đặc khu Phú Quốc được phân công lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình thực hiện cưỡng chế, nhằm bảo đảm việc cưỡng chế diễn ra đúng trình tự, đúng quy định pháp luật, an toàn cho người dân, lực lượng tham gia và tài sản liên quan.

Việc cưỡng chế thu hồi đất của UBND đặc khu Phú Quốc nhằm bảo đảm hiệu lực thi hành các quyết định thu hồi đất đã ban hành, đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Cưỡng chế 9 căn bungalow các các công trình liên quan xây dựng trên diện tích đất mặt biển

Trước đó, vào ngày 15-6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Quốc T. (SN 1969; thường trú xã Hiệp Phước, TPHCM) do có hành vi xây dựng công trình trái phép trên đất lấn chiếm tại tổ 5, khu phố Cây Sao Hàm Ninh, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Khu vực cưỡng chế có tổng diện tích 1.880,7m², trong đó 1.038,6m² thuộc đất do UBND đặc khu Phú Quốc quản lý và 842,1m² thuộc đất do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.

Nội dung cưỡng chế gồm buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, tháo dỡ các công trình vi phạm và giao trả đất đã lấn chiếm cho cơ quan quản lý.

Hiện trạng khu vực vi phạm gồm 9 căn bungalow trên mặt biển, diện tích 623,8m²; công trình trụ bê tông lót sàn gỗ làm sàn trên biển, diện tích 815,7m²; trụ bê tông lót sàn gỗ làm cầu dẫn trên biển, diện tích 383,3m². Các công trình này nằm trong khu vực Resort Rock Beach Boutique Phú Quốc.