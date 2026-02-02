Phù Sa Đỏ đổi chủ sau nhiều năm tranh chấp ở Khu du lịch HaVa

Khu du lịch HaVa - dự án du lịch sinh thái do Công ty Phù Sa Đỏ làm chủ đầu tư tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 2-2, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho biết đã hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, chuyển đổi từ mô hình công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Theo đó, bà Lê Thị Hồng là chủ sở hữu duy nhất và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ.

Cùng ngày, doanh nghiệp này cũng phát đi thông báo xác nhận việc hoàn tất chuyển nhượng, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật. Mọi quyền sở hữu, quản lý, điều hành và đại diện pháp lý của công ty hiện chỉ thuộc về bà Lê Thị Hồng.

Theo thông báo của Công ty Phù Sa Đỏ, kể từ ngày 29-1-2026, ông Nguyễn Quang Hải - nguyên Chủ tịch HĐQT công ty - cùng mọi cá nhân, tổ chức do ông Hải chỉ định, bổ nhiệm hoặc nhân danh không còn bất kỳ quyền đại diện, quản lý, điều hành hay ký kết giao dịch nào liên quan đến doanh nghiệp.

Lãnh đạo Phù Sa Đỏ khẳng định không công nhận và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với toàn bộ các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch được ký kết trái quy định pháp luật bởi ông Nguyễn Quang Hải (hoặc người khác nhân danh công ty) liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Khu du lịch HaVa.

"Mọi thiệt hại phát sinh từ các giao dịch nêu trên, nếu có, thuộc trách nhiệm của người ký kết và các bên liên quan, không ràng buộc nghĩa vụ đối với công ty" - thông báo nêu rõ.

Đồng thời, công ty yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang hoặc sẽ phát sinh giao dịch do ông Nguyễn Quang Hải ký kết phải liên hệ trực tiếp với ông Hải để tự giải quyết, doanh nghiệp từ chối kế thừa và giải quyết nghĩa vụ pháp lý.

Khu du lịch HaVa thuộc Dự án đầu tư Khu phức hợp du lịch sinh thái và vui chơi thể thao dưới nước, được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 10-2016, nay thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đại diện công ty, đơn vị cũng đã có văn bản yêu cầu ông Nguyễn Quang Hải bàn giao toàn bộ tài sản, hồ sơ, tài liệu và con dấu doanh nghiệp theo quy định.

Theo thông báo số 02/TB/2026/-PSĐ của Công ty Phù Sa Đỏ gửi cho các đối tác và ông Nguyễn Quang Hải, trong thời gian phát sinh tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần từ ngày 1-5-2020 đến nay, ông Hải vẫn dùng tư cách đại diện pháp luật để cho phép một số tổ chức, cá nhân khai thác, kinh doanh tại Khu du lịch HaVa.

Tuy nhiên, các hoạt động này không được hạch toán, ghi nhận doanh thu, báo cáo và quyết toán vào hệ thống tài chính - kế toán của công ty theo quy định pháp luật. Qua rà soát ban đầu, doanh nghiệp ước tính thiệt hại tài chính trên 100 tỉ đồng, đồng thời cho rằng các hành vi trên đã xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu.

Khu du lịch HaVa trong giai đoạn tạm dừng hoạt động để chuẩn bị phương án vận hành mới và dự kiến mở lại hoạt động vào đầu tháng 4-2025

Công ty Phù Sa Đỏ yêu cầu ông Nguyễn Quang Hải hoàn trả toàn bộ doanh thu phát sinh từ các hoạt động kinh doanh nêu trên và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bàn giao trước ngày 5-2-2026. Trường hợp không hợp tác, doanh nghiệp sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết theo quy định.

Trước đó, TAND tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm và Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã buộc Công ty Phù Sa Đỏ ghi nhận tư cách cổ đông của bà Lê Thị Hồng tương ứng số vốn góp hơn 19,3 tỉ đồng. Trên cơ sở bản án đã có hiệu lực pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị thực hiện đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

Tạm đóng cửa Khu du lịch HaVa để tái cấu trúc Sau khi chính thức có chủ mới, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ quyết định tạm đóng cửa Khu du lịch HaVa nhằm tổ chức lại hoạt động, rà soát toàn diện và phát triển sản phẩm du lịch mới. Dự kiến, Khu du lịch HaVa sẽ mở cửa đón khách trở lại vào đầu tháng 4-2026.



