Phù Sa Đỏ đổi chủ sau nhiều năm tranh chấp ở Khu du lịch HaVa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Phù Sa Đỏ đổi chủ sau nhiều năm tranh chấp ở Khu du lịch HaVa

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau nhiều năm tranh chấp cổ phần, Công ty Phù Sa Đỏ chính thức có chủ sở hữu mới. Khu du lịch HaVa sẽ được tái cơ cấu và phát triển sản phẩm du lịch.

Phù Sa Đỏ đổi chủ, khép lại tranh chấp kéo dài nhiều năm ở Khu du lịch HaVa - Ảnh 1.

Khu du lịch HaVa - dự án du lịch sinh thái do Công ty Phù Sa Đỏ làm chủ đầu tư tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 2-2, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho biết đã hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, chuyển đổi từ mô hình công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Theo đó, bà Lê Thị Hồng là chủ sở hữu duy nhất và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ.

Cùng ngày, doanh nghiệp này cũng phát đi thông báo xác nhận việc hoàn tất chuyển nhượng, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật. Mọi quyền sở hữu, quản lý, điều hành và đại diện pháp lý của công ty hiện chỉ thuộc về bà Lê Thị Hồng.

Theo thông báo của Công ty Phù Sa Đỏ, kể từ ngày 29-1-2026, ông Nguyễn Quang Hải - nguyên Chủ tịch HĐQT công ty - cùng mọi cá nhân, tổ chức do ông Hải chỉ định, bổ nhiệm hoặc nhân danh không còn bất kỳ quyền đại diện, quản lý, điều hành hay ký kết giao dịch nào liên quan đến doanh nghiệp.

Lãnh đạo Phù Sa Đỏ khẳng định không công nhận và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với toàn bộ các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch được ký kết trái quy định pháp luật bởi ông Nguyễn Quang Hải (hoặc người khác nhân danh công ty) liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Khu du lịch HaVa.

"Mọi thiệt hại phát sinh từ các giao dịch nêu trên, nếu có, thuộc trách nhiệm của người ký kết và các bên liên quan, không ràng buộc nghĩa vụ đối với công ty" - thông báo nêu rõ.

Đồng thời, công ty yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang hoặc sẽ phát sinh giao dịch do ông Nguyễn Quang Hải ký kết phải liên hệ trực tiếp với ông Hải để tự giải quyết, doanh nghiệp từ chối kế thừa và giải quyết nghĩa vụ pháp lý.

Khu du lịch HaVa thuộc Dự án đầu tư Khu phức hợp du lịch sinh thái và vui chơi thể thao dưới nước, được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 10-2016, nay thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đại diện công ty, đơn vị cũng đã có văn bản yêu cầu ông Nguyễn Quang Hải bàn giao toàn bộ tài sản, hồ sơ, tài liệu và con dấu doanh nghiệp theo quy định.

Theo thông báo số 02/TB/2026/-PSĐ của Công ty Phù Sa Đỏ gửi cho các đối tác và ông Nguyễn Quang Hải, trong thời gian phát sinh tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần từ ngày 1-5-2020 đến nay, ông Hải vẫn dùng tư cách đại diện pháp luật để cho phép một số tổ chức, cá nhân khai thác, kinh doanh tại Khu du lịch HaVa.

Tuy nhiên, các hoạt động này không được hạch toán, ghi nhận doanh thu, báo cáo và quyết toán vào hệ thống tài chính - kế toán của công ty theo quy định pháp luật. Qua rà soát ban đầu, doanh nghiệp ước tính thiệt hại tài chính trên 100 tỉ đồng, đồng thời cho rằng các hành vi trên đã xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu.

Phù Sa Đỏ đổi chủ, khép lại tranh chấp kéo dài nhiều năm ở Khu du lịch HaVa - Ảnh 2.

Khu du lịch HaVa trong giai đoạn tạm dừng hoạt động để chuẩn bị phương án vận hành mới và dự kiến mở lại hoạt động vào đầu tháng 4-2025

Công ty Phù Sa Đỏ yêu cầu ông Nguyễn Quang Hải hoàn trả toàn bộ doanh thu phát sinh từ các hoạt động kinh doanh nêu trên và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bàn giao trước ngày 5-2-2026. Trường hợp không hợp tác, doanh nghiệp sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết theo quy định.

Trước đó, TAND tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm và Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã buộc Công ty Phù Sa Đỏ ghi nhận tư cách cổ đông của bà Lê Thị Hồng tương ứng số vốn góp hơn 19,3 tỉ đồng. Trên cơ sở bản án đã có hiệu lực pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị thực hiện đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

Tạm đóng cửa Khu du lịch HaVa để tái cấu trúc

Sau khi chính thức có chủ mới, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ quyết định tạm đóng cửa Khu du lịch HaVa nhằm tổ chức lại hoạt động, rà soát toàn diện và phát triển sản phẩm du lịch mới. Dự kiến, Khu du lịch HaVa sẽ mở cửa đón khách trở lại vào đầu tháng 4-2026.


Tin liên quan

Quảng Bình: Chủ tịch Công ty Phù Sa Đỏ bán "khống" cổ phần, chiếm đoạt tiền tỉ?

Quảng Bình: Chủ tịch Công ty Phù Sa Đỏ bán "khống" cổ phần, chiếm đoạt tiền tỉ?

(NLĐO) – Huy động vốn liên doanh của các nhà đầu tư nhưng không hoạch toán vào sổ sách công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ bị "tố" chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Gia hạn điều tra vụ án lừa đảo hàng chục tỉ đồng tại Công ty Phù Sa Đỏ

(NLĐO) - Đây là vụ án thu hút sự chú ý của dư luận khi có nhiều nạn nhân và số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỉ đồng xảy ra ở Công ty Phù Sa Đỏ.

Khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" 18 tỉ đồng ở Công ty Phù Sa Đỏ

(NLĐO) - Dù không sở hữu cổ phần của Công ty Phù Sa Đỏ (Quảng Bình) nhưng ông Nguyễn Quang Minh vẫn bán "khống" cổ phần với giá 18 tỉ đồng cho một nạn nhân để chiếm đoạt.

Quảng Trị Phù Sa đỏ phán quyết tòa án Khu du lịch Hava đổi chủ tranh chấp cổ phần tranh chấp doanh nghiệp Phù Sa Đỏ đổi chủ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo