Phủ sóng y tế chất lượng cao

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có 14 cơ sở khám chữa bệnh cơ bản, trong đó chỉ có 2 bệnh viện (BV) đa khoa quy mô lớn là BV Đa khoa Bà Rịa và BV Đa khoa Vũng Tàu.

Kế hoạch lớn

Nhiều năm qua, ngành y tế khu vực này vẫn gặp khó về nhân lực chuyên sâu, trang thiết bị hiện đại và cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng. Công tác tuyển dụng, thu hút bác sĩ chuyên khoa sâu vẫn khó khăn. Mỗi khi mắc bệnh nặng, người dân thường phải di chuyển lên TP HCM để điều trị, gây tốn kém, mất thời gian và tạo áp lực lớn cho các BV tuyến trên.

Sau khi các đơn vị hành chính khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập về TP HCM, ngành y tế thành phố đã sớm hoạch định chiến lược phát triển hệ thống y tế đồng đều giữa các vùng. Một trong những định hướng trọng tâm là khuyến khích các BV tuyến cuối, BV chuyên khoa đầu ngành mở rộng mạng lưới về phía Đông, khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch nhưng hạ tầng y tế còn khiêm tốn.

Mới đây, Sở Y tế TP HCM đã có văn bản gửi Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND TP HCM kiến nghị chấp thuận chủ trương cho các BV chuyên khoa tuyến cuối về sản phụ khoa gồm BV Từ Dũ hoặc BV Hùng Vương triển khai cơ sở 2 tại BV Lê Lợi cũ (22 Lê Lợi, phường Vũng Tàu). Đồng thời, sở cũng đề nghị cho phép BV Ung Bướu TP HCM mở cơ sở tại BV Bà Rịa cũ (13 Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa).

Theo Sở Y tế, BV Từ Dũ và BV Hùng Vương đều là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính nhóm 1 nên việc mở rộng này sẽ sử dụng Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của BV, không dùng ngân sách thành phố. Hai khu đất nói trên đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với chức năng quy hoạch là đất BV, hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới y tế TP HCM mở rộng.

Bệnh viện Lê Lợi ngay trung tâm phường Vũng Tàu đang bỏ trống từ khi chuyển sang cơ sở mới. Ảnh: NGỌC GIANG

Trước đó, qua khảo sát thực tế, Sở Y tế TP HCM ghi nhận hai cơ sở cũ của BV Bà Rịa và BV Lê Lợi hiện chưa được tái sử dụng sau khi hai BV này chuyển sang cơ sở mới. Đây được xem là nguồn lực đất công quý giá, có thể nhanh chóng cải tạo để trở thành các trung tâm y tế chuyên khoa chất lượng cao.

Không chỉ dừng lại ở hai cơ sở trên, Sở Tài chính TP HCM cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, đề xuất bố trí thêm hai khu đất lớn tại Trung tâm Hành chính - Chính trị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP HCM) gồm khu đất số 1 đường Phạm Văn Đồng (hơn 147.000 m²) và khu đất số 179 cùng tuyến đường (hơn 29.000 m²) để làm cơ sở đào tạo và hoạt động của BV Đại học Y Dược TP HCM. Việc tập trung các cơ sở y tế, đào tạo tại khu vực này sẽ giúp phát huy hiệu quả sử dụng đất công, đồng thời hình thành mô hình "vừa đào tạo - vừa thực hành lâm sàng", một mô hình được nhiều nước áp dụng thành công.

Lợi cả đôi đường

Ngay khi nghe tin các BV chuyên khoa đầu ngành dự kiến mở cơ sở tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ phường Vũng Tàu) chia sẻ: "Khi các BV lớn mở cơ sở ở địa phương, chắc chắn chất lượng khám chữa bệnh, trang thiết bị và dịch vụ sẽ khác hẳn. Người dân không phải đi xa mà vẫn được khám, điều trị bởi đội ngũ bác sĩ giỏi ngay tại địa phương".

Ở góc độ chuyên môn, các chuyên gia y tế nhận định việc một số bệnh viện lớn mở cơ sở mới là bước đi tất yếu trong chiến lược phân tầng điều trị sau sáp nhập. Đây không chỉ là mở rộng cơ sở mà còn là cách đưa bác sĩ giỏi về gần dân hơn, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu mà không phải đi xa. Đồng thời, đây là tiền đề cho mô hình y tế kết hợp du lịch chăm sóc sức khỏe, tận dụng thế mạnh biển, khí hậu và hệ thống nghỉ dưỡng của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, với phương châm "Không ai bị bỏ lại phía sau", ngành y tế thành phố sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực để nâng cao năng lực cho y tế cơ sở, đặc biệt ở các khu vực xa trung tâm. Để tiếp nối các hoạt động nhằm cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ y tế đến người dân khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), ngành y tế tiếp tục tìm giải pháp rút ngắn hơn nữa khoảng cách người dân được chăm sóc sức khỏe giữa các khu vực TP HCM. "Ngành y tế luôn tâm niệm sự công bằng, không để ai vì bất kỳ điều kiện gì mà không được chăm sóc sức khỏe" - bác sĩ Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc BV Ung Bướu TP HCM, khẳng định BV sẵn sàng tiếp nhận và triển khai cơ sở mới tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Theo bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, trong 6 tháng đầu năm 2025, BV Ung Bướu đã tiếp nhận gần 100.000 lượt bệnh nhân từ ba khu vực lân cận gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Bình Thuận (cũ) và Đồng Nai, trong đó khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 19.000 lượt.

"Cơ sở 2 BV Ung Bướu hiện ghi nhận số bệnh nhân tăng mỗi năm. Riêng năm nay, chúng tôi dự kiến số lượt khám sẽ tăng thêm 20%. Trong tương lai, cơ sở 2 hiện tại cũng sẽ rơi vào quá tải. Vì vậy, việc có thêm một cơ sở mới tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là rất cần thiết, nhất là khi nhu cầu điều trị ung thư ở khu vực này đang tăng cao" - bác sĩ Diệp Bảo Tuấn nói.

Nếu được triển khai đúng hướng, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển đồng đều hệ thống y tế của TP HCM, vừa nâng tầm chất lượng sống của người dân, vừa giảm tải cho hệ thống y tế đô thị trung tâm. Và hơn hết, đó là minh chứng cho một chủ trương mang tính nhân văn, phát triển y tế để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe chất lượng, công bằng và toàn diện.

Đánh dấu bước tiến lớn Trước đó, ngành y tế TP HCM đã triển khai chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện đầu ngành đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Nhờ đó, người dân trên đảo lần đầu tiên được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chuyên sâu ngay tại địa phương, thay vì phải chuyển tuyến vào đất liền như trước. Nhiều ca bệnh phức tạp đã được phẫu thuật và điều trị thành công ngay tại Đặc khu Côn Đảo, đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực mang y tế chất lượng cao đến vùng xa, hải đảo.



