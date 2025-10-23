HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nhiều ca bệnh nặng được phẫu thuật thành công ngay tại Đặc khu Côn Đảo

Tin, ảnh: Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO)- Sau Chương trình luân phiên bác sĩ đến Đặc khu Côn Đảo, nhiều bệnh nhân đã được chữa trị thành công ngay tại đảo mà không phải đưa về đất liền

Trung tâm Y tế Quân dân Y Đặc khu Côn Đảo vừa liên tiếp điều trị và phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh nặng mà không cần chuyển về đất liền. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nâng cao năng lực điều trị và phát triển các chuyên khoa sâu tại Đặc khu Côn Đảo.

Theo Sở Y tế TP HCM, các bác sĩ luân phiên đến công tác tại Đặc khu Côn Đảo từ Bệnh viện Bình Dân đã thực hiện thành công hai ca phẫu thuật nội soi cắt túi mật cho hai phụ nữ địa phương. Đây là những trường hợp phẫu thuật chương trình đầu tiên được triển khai tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Đặc khu Côn Đảo sau hàng loạt ca phẫu thuật cấp cứu trước đó.

Nhiều ca bệnh nặng được phẫu thuật thành công ngay tại Côn Đảo - Ảnh 1.

Bệnh nhân bị đột quỵ được bác sĩ kiểm tra sức khỏe khi đưa vào Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo

Thành công này mở ra hướng phát triển mới cho chuyên Khoa Ngoại ngay tại đảo, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giúp người dân được tiếp cận kỹ thuật y tế hiện đại mà không cần di chuyển xa.

Song song đó, Bệnh viện Nhân Dân 115 cũng đã phối hợp triển khai thành công đơn vị đột quỵ tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Đặc khu Côn Đảo. Ngay sau khi đi vào hoạt động, đơn vị đã cứu chữa kịp thời một bệnh nhân bị đột quỵ, đây là trường hợp đột quỵ đầu tiên được cấp cứu ngay tại Đặc khu Côn Đảo, không phải chuyển viện vào đất liền. Việc hình thành đơn vị chuyên sâu này giúp rút ngắn "thời gian vàng" trong cấp cứu đột quỵ, mang lại cơ hội sống và phục hồi tốt hơn cho người bệnh.

Nhiều ca bệnh nặng được phẫu thuật thành công ngay tại Côn Đảo - Ảnh 2.

Các bác sĩ thực hiện chương trình luân phiên bác sĩ ra Đặc khu Côn Đảo

Các hoạt động trên nằm trong chương trình luân phiên bác sĩ đến công tác tại Đặc khu Côn Đảo, với sự tham gia của nhiều bệnh viện lớn tại TP HCM. Nhờ vậy, nhiều bệnh nhân đã được phẫu thuật, điều trị thành công.

Chương trình không chỉ tăng cường hỗ trợ chuyên môn mà còn giúp chuyển giao kỹ thuật, đào tạo đội ngũ y tế tại chỗ, từng bước xây dựng năng lực y tế bền vững cho đảo xa.

