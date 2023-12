Phú Yên đầu tư hơn 2.200 tỉ đồng làm đường ven biển

Dự án đường ven biển Phú Yên

Ngày 18-12, HĐND tỉnh Phú Yên đã triệu tập kỳ họp chuyên đề để thông qua Nghị quyết đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển tỉnh này nối từ huyện Tuy An đến TP Tuy Hòa.

Ông Lê Tấn Hổ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, đã thông qua tờ trình về dự án tuyến đường ven biển Phú Yên.

Ông Lê Tấn Hổ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên thông qua tờ trình dự án xây dựng đường ven biển Phú Yên

Theo đó, dự án có tổng chiều dài 14,7km. Điểm đầu dự án là phía Bắc cầu An Hải thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Điểm cuối tại Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm Hải quân thuộc xã An Phú, TP Tuy Hòa.

Qua mô dự án là đường đô thị có chiều rộng 42m, gồm mặt đường rộng 16m, (mỗi bên rộng 8m), dải phân cách giữa rộng 16m, vỉa hè rộng 10m (mỗi bên rộng 5m).

Tổng vốn đầu tư dự án là 2.238 tỉ đồng. Dự án gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2023-2025 là 1.328 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 800 tỉ đồng, ngân sách tỉnh là 528 tỉ đồng. Giai đoạn từ năm 2026-2028, với vốn đầu tư là 900 tỉ đồng.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết đầu tư xây dựng dự án đường bộ ven biển Phú Yên

Dự án sẽ đầu tư đồng bộ để hoàn thiện hệ thống đường giao thông, dải phân cách giữa, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông, các công trình phụ trợ.

Về nguồn vốn sẽ phân bổ hàng năm để thực hiện dự án không để nợ đọng xây dựng cơ bản làm chậm tiến độ dự án.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết.