Phục hồi điều tra vụ án 7 năm trước, Công an Đà Nẵng bắt 6 bị can

Ngày 31-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

6 bị can gồm Trần Công Vương (SN 1985, trú phường Hội An Đông), Trần Trung Tiến (SN 1984), Nguyễn Bảo Ninh (SN 1985; cùng trú phường Hội An, TP Đà Nẵng), Phạm Tấn Phú (SN 1994), Phạm Tấn Lâm (SN 1982) và Châu Bảo Khánh (SN 1993; cùng trú xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk).

6 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo hồ sơ, tối 24-12-2018, Phạm Tấn Phú cùng nhóm bạn tổ chức tiệc sinh nhật tại quán Nhị Trương (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng).

Trong quá trình ăn nhậu, nhóm của Phú gồm Lâm và Khánh đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm Vương, Ninh, Tiến và Lê Tấn Doãn ngồi bàn bên cạnh.

Hai nhóm đã sử dụng ly, chén, ghế, vỏ chai bia ném và đánh nhau, làm hư hỏng nhiều tài sản của quán, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Đáng chú ý, trong lúc hỗn loạn, anh Đ.V.T (SN 1984, trú phường Hội An Đông) là khách đang ngồi ăn nhậu cùng bạn bè đã bị ném trúng vào mắt phải, gây thương tích với tỉ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 56%.

Quá trình điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 2-4-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, do chưa xác định được bị can, vụ án bị tạm đình chỉ điều tra vào ngày 2-8-2019.

Đến ngày 4-11-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định phục hồi điều tra vụ án để tiếp tục làm rõ.

Ngày 19-1, Cơ quan CSĐT ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án. Tiếp đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với các đối tượng liên quan.

Riêng bị can Lê Tấn Doãn hiện không có mặt tại địa phương. Qua xác minh, Doãn đã xuất cảnh ngày 21-2-2024 qua Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài và chưa có thông tin nhập cảnh trở lại. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý theo quy định pháp luật.