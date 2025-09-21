HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Hà Nội

Hà Nội đề xuất giảm chiều dài, tăng vốn đầu tư xây cầu Trần Hưng Đạo lên 16.222 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- UBND TP Hà Nội đề xuất điều chỉnh dự án cầu Trần Hưng Đạo mức đầu tư từ 15.967 tỉ đồng tăng lên 16.226 tỉ đồng, phương thức thanh toán bằng 4 khu đất.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Hà Nội đề xuất giảm chiều dài, tăng vốn đầu tư xây cầu Trần Hưng Đạo lên 16.222 tỉ đồng- Ảnh 1.

Phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo được TP Hà Nội lựa chọn. Nguồn: Ban tổ chức cung cấp

Theo đó, UBND TP Hà Nội đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo với tổng chiều dài tuyến khoảng 4,18 km. Điểm đầu tuyến là ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông thuộc các phường Cửa Nam và Hai Bà Trưng. Điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn thuộc phường Long Biên và Bồ Đề.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 16.226 tỉ đồng. Trước đây, dự án được phê duyệt với tổng chiều dài khoảng 5,6 km, tổng mức đầu tư là khoảng 15.967 tỉ đồng.

UBND TP Hà Nội cũng đề xuất điều chỉnh phương án phân chia dự án thành phần. Cụ thể, với nhóm dự án giải phóng mặt bằng gồm 3 dự án do UBND các phường làm chủ đầu tư.

Đối với nhóm dự án thành phần xây lắp, trong đó dự án thành phần 2.2 - đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất. Phương thức thanh toán sơ bộ bằng 4 khu đất với tổng diện tích khoảng 680ha.

Dự kiến, tờ trình sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề được tổ chức ngày 23-9.

