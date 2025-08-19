Phường An Đông được thành lập theo Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16-6-2025, trên cơ sở sáp nhập địa giới, tổ chức và dân cư của 3 phường thuộc quận 5 cũ, gồm phường 5,7 và 9.

Đại diện Đảng bộ phường An Đông nhận hoa chúc mừng Đại hội do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM trao tặng

Báo cáo tại Đại hội, ông Phạm Nam Vĩnh An - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường - cho hay trong nhiệm kỳ qua mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 và các yếu tố bất lợi của tình hình kinh tế chung của cả nước, song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phường, Đảng bộ phường đã hoàn thành 19/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 5 và Đảng bộ các phường (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra với các kết quả ấn tượng.

Theo đó, giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ bình quân mỗi năm đều tăng từ 11% đến 12% so với cùng kỳ; hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo trước thời hạn 2 năm; thu nhập bình quân đầu người của hộ vượt chuẩn cận nghèo trên 48 triệu đồng/người/năm, tăng so với năm 2020 là 1,3 lần.

Ngoài ra, tỉ lệ người dân nộp hồ sơ trực tuyến đạt 99,15% và tỉ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và sớm hạn đạt 99,94%...

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường An Đông sẽ tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm ổn định chính trị, đồng thuận xã hội và kỷ cương trong tổ chức, điều hành.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Phường chú trọng phát triển kinh tế gắn với cải thiện chất lượng sống của nhân dân; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; khai thác tối đa tiềm năng nội tại, phát huy lợi thế địa bàn; khuyến khích đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với chuyển đổi số.

Song song đó, đẩy mạnh chỉnh trang, phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, văn minh; gắn phát triển kinh tế với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, môi trường và quốc phòng - an ninh; bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng con người và giá trị cộng đồng.

Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, nhấn mạnh để đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, Ban chấp hành Đảng bộ phường cần khẩn trương tổ chức quán triệt Nghị quyết và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động. Khi triển khai thực hiện cần có phân công rõ ràng nhiệm vụ, lộ trình, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân.

Cùng với đó, cấp ủy cần xác định rõ các trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo và nguồn lực thực hiện.

"Đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm để kịp thời rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, khen thưởng, động viên và nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt... nhằm hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội và vì hạnh phúc của nhân dân"- ông Hải nói.

Ban chấp hành Đảng bộ phường An Đông ra mắt Đại hội

Dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ phường An Đông ra mắt đại hội với 33 thành viên. Trong đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường là bà Trương Minh Kiều; ông Phạm Nam Vĩnh An là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Đông, bà Trương Minh Kiều

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Đông đã biểu quyết thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình đột phá và 4 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó có một số chỉ tiêu đáng chú ý như: - Thu ngân sách bình quân tăng 10%/năm - Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm từ 10-12% - Thu nhập bình quân đầu người tăng 5%/năm - Đến năm 2028 phường không có hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2026-2030 - Đến năm 2030 tỉ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 98% - Cải tạo, sửa chữa 31 tuyến hẻm và 28 tuyến vỉa hè - Xây dựng phường An Đông không rác thải đường phố…



