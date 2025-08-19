HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phường An Đông: Phát triển kinh tế gắn với cải thiện chất lượng sống

Tin-ảnh: MAI CHI

(NLĐO)- Ngày 19-8, Đảng bộ phường An Đông, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự hiện diện của 216 đại biểu.

Phường An Đông được thành lập theo Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16-6-2025, trên cơ sở sáp nhập địa giới, tổ chức và dân cư của 3 phường thuộc quận 5 cũ, gồm phường 5,7 và 9.

Phường An Đông: Phát triển kinh tế gắn với cải thiện chất lượng sống của nhân dân - Ảnh 1.

Đại diện Đảng bộ phường An Đông nhận hoa chúc mừng Đại hội do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM trao tặng

Báo cáo tại Đại hội, ông Phạm Nam Vĩnh An - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường - cho hay trong nhiệm kỳ qua mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 và các yếu tố bất lợi của tình hình kinh tế chung của cả nước, song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phường, Đảng bộ phường đã hoàn thành 19/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 5 và Đảng bộ các phường (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra với các kết quả ấn tượng.

Theo đó, giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ bình quân mỗi năm đều tăng từ 11% đến 12% so với cùng kỳ; hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo trước thời hạn 2 năm; thu nhập bình quân đầu người của hộ vượt chuẩn cận nghèo trên 48 triệu đồng/người/năm, tăng so với năm 2020 là 1,3 lần. 

Ngoài ra, tỉ lệ người dân nộp hồ sơ trực tuyến đạt 99,15% và tỉ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và sớm hạn đạt 99,94%...

Phường An Đông: Phát triển kinh tế gắn với cải thiện chất lượng sống của nhân dân - Ảnh 2.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường An Đông sẽ tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm ổn định chính trị, đồng thuận xã hội và kỷ cương trong tổ chức, điều hành.

Phường An Đông: Phát triển kinh tế gắn với cải thiện chất lượng sống của nhân dân - Ảnh 3.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Phường chú trọng phát triển kinh tế gắn với cải thiện chất lượng sống của nhân dân; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; khai thác tối đa tiềm năng nội tại, phát huy lợi thế địa bàn; khuyến khích đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với chuyển đổi số.

Song song đó, đẩy mạnh chỉnh trang, phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, văn minh; gắn phát triển kinh tế với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, môi trường và quốc phòng - an ninh; bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng con người và giá trị cộng đồng.

Phường An Đông: Phát triển kinh tế gắn với cải thiện chất lượng sống của nhân dân - Ảnh 4.

Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, nhấn mạnh để đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, Ban chấp hành Đảng bộ phường cần khẩn trương tổ chức quán triệt Nghị quyết và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động. Khi triển khai thực hiện cần có phân công rõ ràng nhiệm vụ, lộ trình, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân.

Cùng với đó, cấp ủy cần xác định rõ các trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo và nguồn lực thực hiện. 

"Đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm để kịp thời rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, khen thưởng, động viên và nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt... nhằm hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội và vì hạnh phúc của nhân dân"- ông Hải nói.

Phường An Đông: Phát triển kinh tế gắn với cải thiện chất lượng sống của nhân dân - Ảnh 5.

Ban chấp hành Đảng bộ phường An Đông ra mắt Đại hội

Dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ phường An Đông ra mắt đại hội với 33 thành viên. Trong đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường là bà Trương Minh Kiều; ông Phạm Nam Vĩnh An là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Phường An Đông: Phát triển kinh tế gắn với cải thiện chất lượng sống - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Đông, bà Trương Minh Kiều

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Đông đã biểu quyết thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình đột phá và 4 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó có một số chỉ tiêu đáng chú ý như:

- Thu ngân sách bình quân tăng 10%/năm

- Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm từ 10-12%

- Thu nhập bình quân đầu người tăng 5%/năm

- Đến năm 2028 phường không có hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2026-2030

- Đến năm 2030 tỉ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 98%

- Cải tạo, sửa chữa 31 tuyến hẻm và 28 tuyến vỉa hè

- Xây dựng phường An Đông không rác thải đường phố…


Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ xã Long Sơn: 7 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển

Đại hội Đảng bộ xã Long Sơn: 7 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển

(NLĐO)- Xã Long Sơn, nơi có Dự án hóa dầu hơn 5 tỉ USD, đặt ra 7 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển nhanh, bền vững, trong đó tập trung cho nhiều dự án quan trọng

Văn nghệ sĩ TP HCM góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng

(NLĐO) - Hội nghị tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, thiết thực và đa dạng của văn nghệ sĩ TP HCM, được đặt ở góc nhìn khách quan, phong phú...

Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Chánh Hưng

(NLĐO) - Trong nhiệm kỳ mới, phường Chánh Hưng sẽ tập trung mọi nguồn lực để xây dựng phường có chất lượng sống tốt, phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Đảng bộ PHƯỜNG AN ĐÔNG đại hội đảng Nghị quyết đại hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo