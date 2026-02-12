Phương án giao thông mới tại nút giao Quốc lộ 51, Đồng Nai

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, từ 0 giờ ngày 15-2, giao thông tại nút giao giữa Quốc lộ 51 với đường Ngô Quyền và Hương lộ 2, thuộc phường Long Hưng sẽ được tổ chức lại theo phương án mới.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông tại nút Quốc lộ 51 - Ngô Quyền

Nhằm đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành và khai thác dự án Hương lộ 2 nối dài (đoạn 1 - giai đoạn 1), cơ quan chức năng sẽ đóng dải phân cách giữa tại nút giao Quốc lộ 51 và đường Ngô Quyền. Đồng thời, đưa vào khai thác nút giao giữa Hương lộ 2 và Quốc lộ 51 để thay thế cho nút giao hiện hữu giữa Quốc lộ 51 và đường Ngô Quyền.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức điều tiết giao thông, tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp.

Người tham gia giao thông khi lưu thông qua khu vực trên cần chấp hành nghiêm hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, vạch sơn và hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an toàn.

Thi công lắp đặt hệ thống thu phí ETC trên giá long môn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu Để phục vụ khai thác tạm các dự án thành phần 2 và 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã bắt đầu thực hiện công tác lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc này. Theo đó, việc lắp đặt hệ thống thu phí ETC được VEC triển khai từ ngày 11-2. Các lực lượng kỹ thuật tập trung lắp đặt hệ thống thu phí ETC, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp phục vụ phương án thông xe khai thác tạm trước Tết Nguyên đán 2026. Trong điều kiện hiện trường chưa kịp xây dựng trạm thu phí truyền thống có barie kiểm soát, phương án thu phí điện tử không dừng theo hình thức "free-flow" tại đầu ra được xác định là giải pháp phù hợp nhất trong giai đoạn khai thác tạm các đoạn tuyến của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo đại diện VEC, đơn vị sẽ thực hiện lắp đặt các thiết bị kỹ thuật, đồng thời hoàn thiện hạ tầng phục vụ khai thác. Sau khi hoàn tất lắp đặt, VEC sẽ chịu trách nhiệm vận hành hệ thống thu phí ETC; tổ chức đấu nối nguồn điện, hệ thống truyền dẫn dữ liệu; bố trí lực lượng trực 24/24 giờ; thực hiện hậu kiểm và đối soát giao dịch liên tục.



