Phương án giao thông mới tại nút giao Quốc lộ 51, Đồng Nai

(NLĐO) - Cơ quan chức năng sẽ đưa vào khai thác nút giao giữa Hương lộ 2 và Quốc lộ 51 để thay thế cho nút giao hiện hữu giữa Quốc lộ 51 và đường Ngô Quyền

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, từ 0 giờ ngày 15-2, giao thông tại nút giao giữa Quốc lộ 51 với đường Ngô Quyền và Hương lộ 2, thuộc phường Long Hưng sẽ được tổ chức lại theo phương án mới.

Phương án giao thông mới tại nút giao Quốc lộ 51 qua phường Long Hưng - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông tại nút Quốc lộ 51 - Ngô Quyền

Nhằm đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành và khai thác dự án Hương lộ 2 nối dài (đoạn 1 - giai đoạn 1), cơ quan chức năng sẽ đóng dải phân cách giữa tại nút giao Quốc lộ 51 và đường Ngô Quyền. Đồng thời, đưa vào khai thác nút giao giữa Hương lộ 2 và Quốc lộ 51 để thay thế cho nút giao hiện hữu giữa Quốc lộ 51 và đường Ngô Quyền.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức điều tiết giao thông, tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp.

Người tham gia giao thông khi lưu thông qua khu vực trên cần chấp hành nghiêm hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, vạch sơn và hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an toàn.

Phương án giao thông mới tại nút giao Quốc lộ 51 qua phường Long Hưng - Ảnh 2.

Thi công lắp đặt hệ thống thu phí ETC trên giá long môn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Để phục vụ khai thác tạm các dự án thành phần 2 và 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã bắt đầu thực hiện công tác lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc này.

Theo đó, việc lắp đặt hệ thống thu phí ETC được VEC triển khai từ ngày 11-2. Các lực lượng kỹ thuật tập trung lắp đặt hệ thống thu phí ETC, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp phục vụ phương án thông xe khai thác tạm trước Tết Nguyên đán 2026.

Trong điều kiện hiện trường chưa kịp xây dựng trạm thu phí truyền thống có barie kiểm soát, phương án thu phí điện tử không dừng theo hình thức "free-flow" tại đầu ra được xác định là giải pháp phù hợp nhất trong giai đoạn khai thác tạm các đoạn tuyến của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo đại diện VEC, đơn vị sẽ thực hiện lắp đặt các thiết bị kỹ thuật, đồng thời hoàn thiện hạ tầng phục vụ khai thác. Sau khi hoàn tất lắp đặt, VEC sẽ chịu trách nhiệm vận hành hệ thống thu phí ETC; tổ chức đấu nối nguồn điện, hệ thống truyền dẫn dữ liệu; bố trí lực lượng trực 24/24 giờ; thực hiện hậu kiểm và đối soát giao dịch liên tục.


Tin liên quan

Hình ảnh đang tháo dỡ trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51

Hình ảnh đang tháo dỡ trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51

(NLĐO)- Sở Xây dựng TPHCM tổ chức tháo dỡ trạm thu phí T3 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) sau nhiều năm trạm này dừng hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Va chạm liên hoàn trên Quốc lộ 51, ùn tắc giao thông kéo dài khoảng 5 km

(NLĐO) - Tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô trên Quốc lộ 51 khiến chiếc ô tô con bị bẹp dí giữa 2 chiếc xe tải

"Nhùng nhằng" việc tháo dỡ 3 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 qua TPHCM và Đồng Nai

(NLĐO) - TPHCM và Đồng Nai yêu cầu khẩn trương tháo dỡ các trạm thu phí trên Quốc lộ 51 chậm nhất trước ngày 15-1

