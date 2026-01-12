"Nhùng nhằng" việc tháo dỡ 3 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 qua TPHCM và Đồng Nai

Mới đây, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) tiếp tục có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) khẩn trương tháo dỡ 3 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 đi qua TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

CLIP trạm thu phí trên Quốc lộ 51 qua Đồng Nai

Vướng mắc kéo dài 3 năm chưa xong

Khu Quản lý đường bộ IV khẳng định các trạm thu phí nêu trên không còn chức năng thu phí.

Vì vậy, BVEC là chủ đầu tư có trách nhiệm khẩn trương bàn giao hồ sơ thiết kế các trạm thu phí T1, T2, T3 để Khu Quản lý đường bộ IV có cơ sở báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam.

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần có văn bản đề nghị BVEC tổ chức thực hiện công tác tháo dỡ các trạm thu phí trên với những mốc thời gian là trong tháng 12-2025 và trước ngày 15-1-2026.

Tuy nhiên, đã qua tháng 12 nhưng trạm thu phí qua TPHCM vẫn tồn tại. Còn 2 trạm thu phí ở Đồng Nai, mọi thứ vẫn án binh bất động.

Liên quan đến 3 trạm thu phí BOT Quốc lộ 51, việc giải quyết vướng mắc giữa nhà đầu tư BVEC và Cục Đường bộ Việt Nam đã kéo dài suốt 3 năm qua vẫn chưa xong.

Theo ông Đinh Hồng Hà, Tổng Giám đốc BVEC, dù nhận được đề nghị tháo dỡ các trạm thu phí nhưng BVEC không thể tự ý tháo dỡ khi đã có ý kiến của Ngân hàng BIDV Đồng Nai.

Ông Hà giải thích BVEC rơi vào hoàn cảnh bất khả kháng cùng các tồn tại, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm, chưa thanh lý chấm dứt hợp đồng BOT, chưa trả nợ xong ngân hàng…

BVEC chưa trả xong nợ vay cho các ngân hàng, đồng thời tài sản đảm bảo cho dư nợ vay còn đang thế chấp tại các ngân hàng đồng tài trợ, thuộc quyền quyết định của các ngân hàng. BIDV Đồng Nai là ngân hàng đầu mối đã trả lời dứt điểm về việc tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51.

Ông Hà phân trần, BVEC không thể tự ý tháo dỡ 3 trạm thu phí vì Ngân hàng BIDV Đồng Nai đã giải thích khi thay đổi bộ phận nào của trạm thu phí phải có sự đồng ý bằng văn bản của các ngân hàng.

Trạm thu phí trên Quốc lộ 51 qua TP HCM

Yêu cầu bàn giao các trạm thu phí trên Quốc lộ 51

Về vấn đề này, trong văn bản gửi BVEC, Cục Đường bộ khẳng định rõ chỉ đồng ý cho phép doanh nghiệp được cầm cố, thế chấp quyền thu phí tại các trạm thu phí T1, T2 và T3 trên Quốc lộ 51 để vay vốn ngân hàng cho đến khi hết hạn hợp đồng BOT số 21/2009. Hợp đồng BOT không có nội dung nào cho phép thế chấp các trạm thu phí.

Từ đó, Cục Đường bộ yêu cầu BVEC khẩn trương phối hợp với Khu Quản lý đường bộ IV để thống kê, lập danh mục tài sản gồm nhà điều hành, hệ thống thiết bị thu phí gắn liền với ba trạm thu phí T1, T2, T3 và các tài sản khác hình thành trong giai đoạn kinh doanh, khai thác. Việc này nhằm hoàn thiện thủ tục xác lập sở hữu toàn dân đối với các hạng mục tài sản còn lại theo quy định.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải thực hiện bàn giao các trạm thu phí trên Quốc lộ 51 cho Khu Quản lý đường bộ IV để triển khai những thủ tục tháo dỡ, bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến. Cục Đường bộ nhấn mạnh BVEC hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu việc tháo dỡ không được thực hiện.

Một số hình ảnh trạm thu phí trên Quốc lộ 51 "án ngữ" qua Đồng Nai tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua



