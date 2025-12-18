HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phương án nâng tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 gắn với quy hoạch cảng

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị chọn tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 là 80 x 15 m, phù hợp quy hoạch mới, hài hòa phát triển đô thị và giao thông đường thủy.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản khẩn báo cáo UBND TPHCM về tĩnh không thông thuyền cầu Thủ Thiêm 4, trên cơ sở rà soát các quy hoạch liên quan và ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

Phương án tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 gắn với quy hoạch cảng - Ảnh 1.

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất nâng tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 để phù hợp với quy hoạch mới

Theo Sở Xây dựng, cầu Thủ Thiêm 4 đã được xác định trong Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060, với quy mô dài gần 2,2 km, rộng 28 m, 6 làn xe và 2 lề bộ hành, kết nối TP Thủ Đức với quận 7 cũ, hình thành trục Nguyễn Văn Linh – Bắc Nam qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kiến nghị đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

Về không gian cảng và giao thông đường thủy, các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 xác định nghiên cứu xây dựng cảng hành khách quốc tế tại Nhà Rồng – Khánh Hội, Mũi Đèn Đỏ, Cần Giờ và một số vị trí phù hợp. Đồng thời, khu bến trên sông Sài Gòn được định hướng di dời, chuyển đổi công năng để phục vụ phát triển không gian đô thị.

Đối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Tân Kiên, Sở Xây dựng cho biết đây mới là tuyến tiềm năng, chưa được xác lập cụ thể trong các quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia. Các phương án vượt sông Sài Gòn (bằng cầu hoặc hầm) sẽ được nghiên cứu khi tuyến này chính thức được đưa vào quy hoạch và triển khai dự án.

Liên quan khu vực cảng Nhà Rồng – Khánh Hội, UBND TPHCM đã định hướng phát triển nơi đây thành không gian văn hóa – lịch sử, công viên công cộng đa chức năng, lấy Bảo tàng Hồ Chí Minh và các công trình di sản làm hạt nhân. Thành phố ưu tiên mở rộng mảng xanh, cải thiện không gian công cộng và đồng thời nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành để giảm ùn tắc giao thông khu Nam – trung tâm.

Về tĩnh không thông thuyền cầu Thủ Thiêm 4, Bộ Xây dựng đã nhiều lần cho ý kiến. Trước đây, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) thống nhất tĩnh không 80 x 10 m trong trường hợp di dời các cảng K12, K12A. Tuy nhiên, trong bối cảnh quy hoạch mới, Bộ Xây dựng ủng hộ chủ trương chuyển luồng hàng hải sông Sài Gòn đoạn từ cầu Thủ Thiêm 4 đến ngã ba rạch Bến Nghé thành luồng đường thủy nội địa quốc gia cấp II. Theo tiêu chuẩn hiện hành, tĩnh không luồng đường thủy nội địa cấp II tối thiểu là 60 x 9,5 m.

Trên cơ sở đó, nhằm bảo đảm đồng bộ giữa phát triển đô thị, giao thông đường bộ, đường thủy, khai thác du lịch sông nước và không gian văn hóa – lịch sử ven sông Sài Gòn, đơn vị tư vấn đề xuất phương án tĩnh không thông thuyền cầu Thủ Thiêm 4 là 80 x 15 m.

Từ các phân tích nêu trên, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM xem xét thống nhất quy hoạch cảng khách quốc tế trên sông Sài Gòn (đón tàu đến 30.000 GT) tại khu vực Tân Thuận, Tân Thuận Đông và Bến Nghé, phía hạ lưu cầu Thủ Thiêm 4; đồng thời chấp thuận tĩnh không thông thuyền cầu Thủ Thiêm 4 theo phương án 80 x 15 m.

Sở Xây dựng cũng đề xuất được giao khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Thủ Thiêm 4 theo thông số này; phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật, điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch trước khi phê duyệt dự án, làm cơ sở báo cáo Bộ Xây dựng cập nhật trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng biển thời gian tới.

Tin liên quan

Chủ động xây dựng phương án đầu tư tuyến đường sắt 3,5 tỉ USD Thủ Thiêm - Long Thành

Chủ động xây dựng phương án đầu tư tuyến đường sắt 3,5 tỉ USD Thủ Thiêm - Long Thành

(NLĐO) - Dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc pháp lý để sớm triển khai, kết nối 2 sân bay lớn

THACO đề xuất đầu tư quảng trường, khu lâm viên sinh thái ở Thủ Thiêm

(NLĐO) - THACO muốn nghiên cứu đầu tư dự án quảng trường trung tâm và công viên bờ sông, khu lâm viên sinh thái quy mô hơn 177 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trục giao thông chính Khu đô thị mới Thủ Thiêm "đứt gãy" vì vướng mặt bằng

(NLĐO) - Dự án 4 tuyến đường chính Thủ Thiêm sau 11 năm vẫn chưa hoàn thành, dù đã thi công gần 90%, do vướng mặt bằng và thủ tục điều chỉnh dự án.

sông Sài Gòn TPHCM Sở Xây dựng giao thông đường thủy cầu Thủ Thiêm 4
