Thời sự

Phường An Nhơn công khai danh sách cử tri, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

G.Nam

(NLĐO) - Phường An Nhơn rộn ràng không khí chuẩn bị bầu cử, khánh thành đường cờ Tổ quốc mừng Đảng - mừng xuân

Sáng 3-2, cùng với việc triển khai niêm yết danh sách cử tri phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND, phường An Nhơn (TP HCM) đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong nhân dân.

Theo UBND phường An Nhơn, từ ngày 3-2, danh sách cử tri của 44 khu phố thuộc 31 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đã được niêm yết công khai tại các điểm trung tâm, khu dân cư để người dân thuận tiện theo dõi, kiểm tra và đối chiếu thông tin. 

Phường An Nhơn công khai danh sách cử tri, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử - Ảnh 1.

Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 6 của phường An Nhơn rất quan tâm đến sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, cử tri được khuyến khích chủ động rà soát thông tin cá nhân; mọi phản ánh, khiếu nại sẽ được Tổ bầu cử và UBND phường tiếp nhận, xử lý kịp thời, bảo đảm đầy đủ quyền bầu cử của công dân.

Phường An Nhơn công khai danh sách cử tri, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử - Ảnh 2.

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tại phường An Nhơn đang diễn ra khẩn trương

Phường An Nhơn công khai danh sách cử tri, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử - Ảnh 3.

Cử tri khu vực bỏ phiếu số 26 tại Trường THPT Trần Hưng Đạo đến kiểm chứng thông tin cư tri

Cũng trong sáng cùng ngày, khu phố 7 phường An Nhơn tổ chức lễ khánh thành "đường cờ Tổ quốc" trên tuyến đường Dương Quảng Hàm – một trong những tuyến đường mới, khang trang của địa phương. Hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng được treo đồng bộ, ngay ngắn, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị, mang đến không khí Tết rộn ràng trong ngày kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2026).

Phường An Nhơn công khai danh sách cử tri, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử - Ảnh 4.

Lãnh đạo và nhân dân phường An Nhơn và khu phố 7 trang trọng khánh thành đường cờ Tổ quốc trên đường Dương Quảng Hàm

Hoạt động treo cờ Tổ quốc không chỉ góp phần làm đẹp tuyến đường, mà còn lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của người dân đối với các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, trong đó có cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sắp tới.

Việc triển khai đồng bộ từ công tác chuẩn bị bầu cử đến các hoạt động văn hóa – chính trị tại khu dân cư cho thấy sự chủ động, nghiêm túc của hệ thống chính trị phường An Nhơn, góp phần tạo nền tảng để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

