Sáng 27-10, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường An Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra.

Đại hội có sự tham dự của ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP; ông Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; cùng lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, phường và 226 đại biểu đại diện khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua dự thảo văn kiện, đóng góp ý kiến vào Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam TP HCM. Đại hội cũng hiệp thương cử 66 ủy viên Ủy ban MTTQ phường, 5 thành viên Ban Thường trực, trong đó ông Nguyễn Kim Hiếu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết gồm 6 chương trình hành động trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó tập trung củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả giám sát – phản biện xã hội, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

Ông Nguyễn Kim Hiếu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu bế mạc đại hội, ông Nguyễn Kim Hiếu nhấn mạnh: "Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường An Nhơn lần thứ I đã thành công tốt đẹp. Thành công này có được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của MTTQ Việt Nam TP HCM, sự quan tâm của Đảng ủy phường và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ của toàn thể cán bộ, đại biểu tham dự đại hội".

Ông Nguyễn Kim Hiếu cho biết phát huy vai trò tập hợp và đoàn kết Nhân dân, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường sẽ tiếp tục tăng cường đồng thuận xã hội, gắn kết chặt chẽ giữa Đảng – Chính quyền – Nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nhà nước, xây dựng phường An Nhơn "văn minh – hiện đại – nghĩa tình".

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ hiện kim và quà cho MTTQ Việt Nam phường An Nhơn ngay trong đại hội

Đặc biệt, tại đại hội, Ban vận động cứu trợ phường An Nhơn đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10, với tổng số tiền thu được đến nay hơn 940 triệu đồng. Ông Nguyễn Kim Hiếu đánh giá đây là minh chứng cho tinh thần nhân ái, sẻ chia, nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân phường.

Trong khuôn khổ đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn còn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I (giai đoạn 2020-2025). Ban Tổ chức đã xét chọn và tuyên dương 15 tập thể, cá nhân tiêu biểu là những gương sáng trong các giới, tôn giáo, dân tộc, công nhân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, doanh nhân, trí thức… có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Trần Hữu Sanh – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường



Bà Thi Thị Ngọc Lan Thanh – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường



Bà Nguyễn Thùy Linh – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường



Ông Lê Tuấn Anh – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn Nguyễn Kim Hiếu khẳng định: "Phát huy truyền thống cách mạng, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, MTTQ phường An Nhơn quyết tâm đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội, góp phần xây dựng phường An Nhơn văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững".

Trong chương trình Đại hội, ông Bùi Thanh Liêm- Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động đã trao tặng 250 lá cờ Tổ quốc cho MTTTQ Việt Nam phường An Nhơn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn Nguyễn Kim Hiếu tặng hoa cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của Báo Người Lao Động



