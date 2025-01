Phương án sáp nhập cơ quan báo chí tại các địa phương ở miền Tây

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, nhiều địa phương ở miền Tây Nam Bộ đã có phương án sáp nhập các cơ quan báo chí trên địa bàn.

TP Cần Thơ: Dự kiến sáp nhập Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) TP Cần Thơ và Báo Cần Thơ thành một đơn vị. Hiện, Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Thành ủy đang tham mưu cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cà Mau: Sáp nhập Báo Cà Mau và Đài PT-TH thành Trung tâm Truyền thông - Báo chí trực thuộc quản lý của Tỉnh ủy. Giữ nguyên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và Cổng Thông tin điện tử tỉnh, nhưng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

Đồng Tháp: Hợp nhất Đài PT-TH Đồng Tháp với Báo Đồng Tháp để thành lập Trung tâm Báo chí - Truyền thông tỉnh, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh. Đồng thời, kết thúc hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Trung tâm Báo chí - Truyền thông tỉnh.

Bến Tre: Cổng Thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, tạp chí… trực thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu kết thúc hoạt động, chuyển chức năng, nhiệm vụ cho Báo Đồng Khởi và Đài PT-TH Bến Tre sau hợp nhất.

Sóc Trăng: Hợp nhất Đài PT-TH Sóc Trăng và Báo Sóc Trăng thành Trung tâm Báo chí tỉnh Sóc Trăng.

An Giang: Dự kiến thành lập Trung tâm Báo chí và Thông tin tỉnh An Giang trên cơ sở sáp nhập Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang và các Cổng Thông tin điện tử từ Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông.