Giải trí

Phương Anh Đào "không dây dưa cảm xúc cá nhân" với Tuấn Trần trong phim Tết 2026

Thùy Trang

(NLĐO) - Dàn sao hạng A quy tụ trong "Báu vật trời cho" khiến khán giả háo hức chờ đợi màn ra mắt phim Tết 2026 đầy bất ngờ và cảm xúc.

Mùa Tết mới của Phương Anh Đào và Tuấn Trần 

Phương Anh Đào "không dây dưa cảm xúc cá nhân" với Tuấn Trần trong phim Tết 2026 - Ảnh 1.

Phương Anh Đào và Tuấn Trần trong mùa phim Tết 2026

Tối 12-11, nhà sản xuất "Báu vật trời cho" giới thiệu teaser mở màn bằng khung cảnh bình yên của làng chài Yên Hòa lúc sớm mai. Sự tĩnh lặng nhanh chóng bị phá vỡ khi Ngọc (Phương Anh Đào) lạnh lùng nói với Hồng (Tuấn Trần): "Giá một ngày đi tour của anh là bao nhiêu? Tôi yêu cầu anh cư xử với mẹ con tôi như người làm dịch vụ chuyên nghiệp, không dây dưa cảm xúc cá nhân".

Chỉ một câu thoại, Phương Anh Đào đã cho thấy hình ảnh người phụ nữ khép kín, lý trí và mạnh mẽ - một người mẹ đơn thân vừa bảo vệ con, vừa cố giữ ranh giới giữa tình cảm và thực tế. 

Trong teaser, Hồng - chàng hướng dẫn viên du lịch trẻ trung, lạc quan - đồng hành cùng hai mẹ con Ngọc qua những thước phim đầy chất thơ: chở nhau đi dạo biển, thả lưới, chơi bóng trên bãi cát, ngắm bình minh.

Tưởng như câu chuyện dừng lại ở những khoảnh khắc chữa lành, nhưng chỉ vài giây sau, bầu không khí ấm áp bị đảo chiều.

Ngọc hóa ra đang chạy trốn khỏi một bí mật và quá khứ đau thương. Cô bị trói, đôi mắt ngấn lệ, trong khi Hồng lái ca nô lao đi giữa giông bão. Lời thoại của anh khiến người xem nghẹn lại: "Bảy năm rồi, thằng bé không có cha. Chẳng lẽ em muốn nó không có mẹ luôn hả?"

Song song với đó, tiếng lòng của bé Tô (bé Bánh Mì) vang lên đầy xót xa: "Mình lại phải đi hả mẹ? Khi nào mình mới được ở yên một chỗ?" Câu hỏi ngây thơ nhưng chứa đựng cả hành trình lẩn trốn và khát vọng được sống bình yên của hai mẹ con.

Phân cảnh cuối teaser đẩy cao kịch tính với cuộc đối đầu giữa Ngọc và ông Thiên (Quách Ngọc Ngoan) - kẻ phản diện nguy hiểm, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói đầy quyền lực. Khi Ngọc cầm dao run rẩy, ông Thiên nở nụ cười nửa miệng: "Anh tưởng em đến đây để đánh cắp trái tim anh". Một câu thoại vừa ám ảnh, vừa gợi mở, khiến khán giả đặt câu hỏi: Ngọc là nạn nhân hay người đang che giấu một âm mưu?

Dàn sao chất lượng trong "Báu vật trời cho"

Phương Anh Đào "không dây dưa cảm xúc cá nhân" với Tuấn Trần trong phim Tết 2026 - Ảnh 2.

Tạo hình Quách Ngọc Ngoan trong phim

Teaser cũng hé lộ dàn diễn viên thực lực: nghệ sĩ Trung Dân trong vai ông Vinh - người cha bảo thủ; Võ Tấn Phát vai người bạn nghĩa hiệp; cùng các gương mặt như Khương Lê, La Thành, Khuyến Dương, Thư Đan Nguyễn, Bích Ngọc… Mỗi nhân vật mang một màu sắc riêng, góp phần làm nên bức tranh vừa gần gũi, vừa đậm chất điện ảnh.

Điều khiến khán giả chú ý là "phản ứng hóa học" giữa Phương Anh Đào và Tuấn Trần - hai diễn viên đại diện cho hai thái cực: lý trí và cảm xúc. Sự kết hợp này được xem là "ẩn số" lớn của mùa phim Tết.

Phương Anh Đào "không dây dưa cảm xúc cá nhân" với Tuấn Trần trong phim Tết 2026 - Ảnh 3.

Phương Anh Đào trong phim

Đứng sau dự án là bộ đôi đạo diễn Lê Thanh Sơn và biên kịch Trần Khánh Hoàng, từng tạo nên "Em chưa 18" - cú hích phòng vé đình đám. Lần này, họ tiếp tục theo đuổi tinh thần trẻ trung, hài hước nhưng không kém phần sâu sắc, kết hợp yếu tố giải trí và giá trị cảm xúc.

"Báu vật trời cho" không chỉ là một câu chuyện tình cảm hay phim hành động đơn thuần, mà là hành trình tìm lại sự cân bằng giữa quá khứ và hiện tại, giữa tổn thương và chữa lành.

Ẩn sau những lớp sóng, những màn rượt đuổi và nước mắt, bộ phim gửi gắm thông điệp nhân văn: "Báu vật trời cho" không nằm ở những thứ lớn lao, mà ở chính tình yêu và lòng nhân hậu trong mỗi con người.

Phương Anh Đào "không dây dưa cảm xúc cá nhân" với Tuấn Trần trong phim Tết 2026 - Ảnh 4.

"Báu vật trời cho" ra mắt mùng 1 Tết 2026

Với dàn cast quy tụ những gương mặt "bảo chứng phòng vé" như Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Trung Dân, cùng ê-kip sáng tạo giàu kinh nghiệm, "Báu vật trời cho" đang được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn cảm xúc của mùa phim Tết 2026 - nơi tiếng cười, nước mắt và tình yêu hòa quyện, chạm đến trái tim người xem.

Quách Ngọc Ngoan Phương Anh Đào Tuấn Trần Báu vật trời cho
