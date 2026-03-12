Đủ mặt "anh tài" ngành điện ảnh tại hội nghị của CGV

CGV Việt Nam lần đầu tổ chức Hội nghị Đối tác chiến lược ngành điện ảnh tại CGV Vivo City, TP HCM vào chiều 11-3, công bố số liệu đáng chú ý và phác họa bức tranh đầy tiềm năng của thị truờng điện ảnh Việt.

Đây là hoạt động tiên phong nhằm giúp các nhà làm phim có thể thực hiện lược sản xuất và phát hành hiệu quả. Sự kiện quy tụ đông đảo các nhà sản xuất, đạo diễn và đại diện nhiều đơn vị làm phim trong nước như: Charlie Nguyễn, Võ Thanh Hòa, Thanh Thúy, Đức Thịnh, Trần Thanh Huy...

Thanh Thúy và Đức Thịnh tham gia hội nghị

Nhiều người nổi tiếng khác trong ngành

Nội dung trọng tâm của hội nghị tập trung vào tình hình phát triển của thị trường điện ảnh trong nuớc, bước tiến rõ rệt của phim Việt và sự thay đổi của thị hiếu khán giả.

Ông Lee Joung-kuk - Giám đốc Vận hành của CJ CGV Việt Nam, đã có bài thuyết trình chia sẻ số liệu về khán giả của thị truờng phim Việt hiện nay.

Những số liệu có được từ nguồn của CGV và khảo sát khách hàng đi xem phim trong cả nước tính từ hai tháng gần nhất.

Theo cấu trúc: who - what - where - when - how, ông Lee Joung-kuk đề cập đến đối tượng khán giả ra rạp hiện tại, họ quan tâm gì ở nội dung và thích thể loại phim nào, họ biết thông tin phim từ các kênh nào, xem phim thời điểm nào…

Ông cũng cho biết những người nổi tiếng mà khán giả Việt đang yêu thích hiện tại có: Phương Anh Đào, Thái Hòa, Trấn Thành, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn, Kaity Nguyễn, Ninh Dương Lan Ngọc…

Trong đó, Phương Anh Đào hiện được yêu thích nhất. Nhiều khán giả họ quan tâm đến việc đi xem phim để ủng hộ diễn viên, thần tượng và con số này chiếm đến gần 70% ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Vì thế, cinetour rất quan trọng trong hành trình quảng bá phim đến khán giả cũng như thu hút khán giả đến với phim.

Phương Anh Đào được khán giả yêu thích nhất hiện nay

"Những diễn viên được đề cập trong bài thuyết trình của ông Lee Joung-kuk là những diễn viên được yêu thích nhất, những cái tên bật ra trong tâm trí khán giả khi được hỏi đến. Họ có thể được xem như là "ngôi sao phòng vé" ở thị trường Việt hiện nay. Những cái tên có "size" lớn luôn luôn gắn với những phim đã thành công doanh thu" - ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung CJ CGV Việt Nam, chia sẻ.

Thị trường điện ảnh Việt tăng trưởng mạnh trong năm 2025, kỳ vọng sớm cán mốc 10 triệu vé

Trong hội nghị, bà Jeong Jiyoung - Tổng giám đốc CJ CGV Việt Nam và ông Nguyễn Hoàng Hải cũng chia sẻ số liệu chuyên sâu về sự thay đổi của thị trường Điện ảnh Việt Nam trong 10 năm qua.

Năm 2025 được đánh giá là giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của ngành điện ảnh với doanh thu phòng vé đạt mức kỷ lục gần 5.600 tỉ đồng cùng hơn 70 triệu lượt vé bán ra, tăng lần lượt 24% và 29% so với năm 2024. So với trước đại dịch COVID-19, năm 2025, thị trường ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng trên 35%.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung CJ CGV Việt Nam, chia sẻ

Những con số tích cực này đến từ việc thị trường điện ảnh nói chung và phim nội địa nói riêng tăng trưởng mạnh trong hơn 4 năm qua. Từ năm 2023, tỉ trọng phim Việt đã có sự đảo chiều đáng kể. Đặc biệt, trong năm 2025, thị phần phim nội địa chiếm tới 62% tổng số phim ra rạp, đóng vai trò là đầu tàu thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận cho các cụm rạp trong nước.

Điện ảnh Việt đang chuyển dịch rõ rệt từ số lượng sang chất lượng. Doanh thu trung bình mỗi phim nội địa giai đoạn 2023-2025 tăng gấp 3,8 lần so với trước đại dịch. Phim Việt không chỉ mở rộng quy mô mà còn nâng cao mặt bằng doanh thu chung của toàn ngành. Tổng doanh thu phim Việt năm 2025 tương đương với doanh thu của toàn thị trường điện ảnh năm 2018.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung CJ CGV Việt Nam

Bà Jeong Jiyoung - Tổng giám đốc CJ CGV Việt Nam

Tuy nhiên, thị trường cũng chứng kiến sự phân hóa và cạnh tranh khốc liệt. Phần lớn phim vẫn còn chật vật ở ngưỡng doanh thu 20 đến 50 tỉ đồng. Năm 2025 cũng ghi nhận chỉ số lượt xem bình quân đầu người đạt 0,7, tức trung bình mỗi người Việt xem phim 0,7 lần/năm, đã tăng nhiều nhưng vẫn còn khoảng cách xa khi so với thị trường trong khu vực như Singapore là 1,3 hay Malaysia là 1,0

Các chuyên gia ước tính với đà tăng hiện nay, Việt Nam sẽ sớm cán mốc 10 triệu vé để bước vào top 10 thị trường có lượng khán giả ra rạp nhiều nhất thế giới.