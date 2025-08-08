Đại hội Đảng bộ phường Bình Thới lần thứ I thành công tốt đẹp

Chiều 8-8, sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Thới lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.



Thành uỷ - HĐND - Uỷ ban MTT TP HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Thới

Tham dự và chỉ đạo đại hội có bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy cùng 236 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.498 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Bình Thới.

Bà Trần Hải Yến giữ chức Bí thư Đảng uỷ

Tại đại hội, đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Thới nhiệm kỳ mới, gồm: bà Trần Hải Yến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Ông Đỗ Thanh Bình Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Bùi Thị Ngọc Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Bà Trần Hải Yến, Bí thư Đảng uỷ phường Bình Thới

Với tinh thần "Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển", các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, trách nhiệm và đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện trình đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 – 2030, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá nhằm xây dựng phường Bình Thới phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; góp phần tích cực vào sự phát triển chung của TPNHCM trong thời kỳ mới.



Triển khai 4 mô hình đổi mới sáng tạo tiêu biểu

Phường Bình Thới được thành lập trên cơ sở sắp xếp các phường 3, 10 và một phần phường 8 (quận 11 cũ). Với đặc thù là địa bàn đông dân cư, không gian đô thị hạn chế, kinh tế chủ yếu dựa vào doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cá thể và dịch vụ truyền thống, Đảng bộ phường xác định tập trung chỉnh trang và phát triển đô thị; đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời đẩy mạnh khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Với định hướng gần dân, vì dân, lấy người dân làm trung tâm, Đảng bộ phường Bình Thới triển khai 4 mô hình đổi mới sáng tạo tiêu biểu: "Công chức số – Công dân số"; "Đồng hành, hỗ trợ con em hộ nghèo đổi đời"; "Chăm sóc người cao tuổi tại nhà dựa vào cộng đồng" và "Bình Thới xanh – Tương lai sáng".

Các đại biểu tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ

"Trọng tâm của phường Bình Thới trong nhiệm kỳ tới là tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh, hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đội ngũ cán bộ chủ động kiến tạo, gần dân, sát dân, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Phấn đấu xây dựng Phường Bình Thới trở thành địa phương phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống tốt; đóng góp tích cực vào sự phát triển đột phá của TP HCM và cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – thịnh vượng, hùng cường" – Bí thư phường Bình Thới Trần Hải Yến nhấn mạnh.

Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức đã phát động phong trào thi đua thiết thực, kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn chung tay đóng góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng của Đảng bộ và nhân dân phường Bình Thới.