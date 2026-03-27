Phường Bình Phú tập trung hoàn thiện bộ máy

Chiều 27-3, UBND phường Bình Phú, TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026; tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn phường Bình Phú.

Bà Phạm Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy phường Bình Phú phát biểu tại hội nghị

Theo Báo cáo kết quả các hoạt động trọng tâm Quý I-2026 của phường, chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho người dân, nhất là nhóm yếu thế, công nhân lao động khó khăn được tổ chức có hiệu quả, lan tỏa rộng khắp và thiết thực, đảm bảo người dân đón Tết an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình. Trong đó phải kể đến Chương trình Bữa cơm đoàn kết - Tết đoàn viên"; chương trình " Xuân yêu thương", hội nghị gặp gỡ kiều bào và thân nhân kiều bào về quê vui Tết trên địa bàn phường, trao tặng nhà Đại đoàn kết, trong Chương trình "Mái ấm mùa xuân"…

Với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026, phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên tình nguyện trên địa bàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Bà Phạm Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy phường Bình Phú - khen thưởng cho các tập thể

Trong tổng số 74 thanh niên trúng tuyển, đã có 39 thanh niên viết đơn tình nguyện, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tự giác và niềm vinh dự khi được phục vụ Tổ quốc.

Về công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại phường Bình Phú diễn ra thành công với kết quả 99,09% cử tri trên toàn địa bàn tham gia bầu cử tại 23 khu vực bỏ phiếu, không có khu vực cần bầu cử thêm hoặc bầu cử lại. Qua đó, có 22 đại biểu được bầu chọn tại 7 đơn vị bầu cử, đảm bảo số lượng đại biểu đã được ấn định tại địa bàn.

Lãnh đạo phường Bình Phú khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Tại hội nghị, phường Bình Phú đã khen thưởng 123 tập thể, cá nhân có thành xuất sắc trong công tác chăm lo Tết; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cũng như công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.