HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường Bình Phú tập trung hoàn thiện bộ máy

Thanh Nga

(NLĐO)- Sau bầu cử, phường Bình Phú tập trung hoàn thiện bộ máy chính quyền HĐND và UBND phường, đảm bảo đi vào hoạt động ngay từ ngày 1-4

Chiều 27-3, UBND phường Bình Phú, TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026; tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn phường Bình Phú.

Phường Bình Phú tập trung hoàn thiện bộ máy sau thành công của cuộc bầu cử - Ảnh 1.

Bà Phạm Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy phường Bình Phú phát biểu tại hội nghị

Theo Báo cáo kết quả các hoạt động trọng tâm Quý I-2026 của phường, chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho người dân, nhất là nhóm yếu thế, công nhân lao động khó khăn được tổ chức có hiệu quả, lan tỏa rộng khắp và thiết thực, đảm bảo người dân đón Tết an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình. Trong đó phải kể đến Chương trình Bữa cơm đoàn kết - Tết đoàn viên"; chương trình " Xuân yêu thương", hội nghị gặp gỡ kiều bào và thân nhân kiều bào về quê vui Tết trên địa bàn phường, trao tặng nhà Đại đoàn kết, trong Chương trình "Mái ấm mùa xuân"…

Với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026, phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên tình nguyện trên địa bàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. 

Phường Bình Phú tập trung hoàn thiện bộ máy sau thành công của cuộc bầu cử - Ảnh 2.

Bà Phạm Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy phường Bình Phú - khen thưởng cho các tập thể

Trong tổng số 74 thanh niên trúng tuyển, đã có 39 thanh niên viết đơn tình nguyện, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tự giác và niềm vinh dự khi được phục vụ Tổ quốc. 

Về công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại phường Bình Phú diễn ra thành công với kết quả 99,09% cử tri trên toàn địa bàn tham gia bầu cử tại 23 khu vực bỏ phiếu, không có khu vực cần bầu cử thêm hoặc bầu cử lại. Qua đó, có 22 đại biểu được bầu chọn tại 7 đơn vị bầu cử, đảm bảo số lượng đại biểu đã được ấn định tại địa bàn.

Phường Bình Phú tập trung hoàn thiện bộ máy sau thành công của cuộc bầu cử - Ảnh 3.

Lãnh đạo phường Bình Phú khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Tại hội nghị, phường Bình Phú đã khen thưởng 123 tập thể, cá nhân có thành xuất sắc trong công tác chăm lo Tết; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cũng như công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tin liên quan

Lãnh đạo phường Bình Phú đối thoại với các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các cơ sở tôn giáo

Lãnh đạo phường Bình Phú đối thoại với các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các cơ sở tôn giáo

(NLĐO) - Lãnh đạo phường Bình Phú cùng các phòng ban chuyên môn đã ghi nhận, trao đổi và giải đáp các ý kiến được nêu tại hội nghị.

Phường Bình Phú: Tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các công trình, dự án

(NLĐO) - Năm 2026, phường Bình Phú sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, triển khai thực hiện 11 công trình, dự án đã kiến nghị Thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ làm việc với phường Bình Phú

(NLĐO) - Phường Bình Phú đã đề xuất, kiến nghị các phương án để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn phường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo