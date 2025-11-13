Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ làm việc với phường Bình Phú

Sáng 13-11, ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Phú, TP HCM.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Phú



Kiến nghị sớm tháo gỡ nút thắt tại các dự án

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ từ 1-10 đến nay, phường Bình Phú cho biết Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác thống nhất, xuyên suốt, đồng bộ, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, phường đã tiếp nhận 14.751 hồ sơ chứng thực, trích lục bản sao hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân… Tất cả đều được giải quyết đúng quy định, đảm bảo tiến độ và chất lượng phục vụ nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn khó khăn do một số công trình, dự án chỉnh trang đô thị còn chậm tiến độ.

Ông Nguyễn Huy Thắng, Phó bí thư - Chủ tịch UBND phường Bình Phú, TP HCM báo cáo các nội dung còn tồn tại hiện nay

Để tháo gỡ các vấn đề còn tồn tại, ông Nguyễn Huy Thắng, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND phường Bình Phú, TP HCM đã báo cáo 14 nội dung liên quan đến các dự án còn gặp vướng mắc, trong đó có những dự án đã kéo dài hàng chục năm.

Tiêu biểu là dự án nạo vét rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa đã kéo dài 11 năm chưa triển khai thực hiện. Dự án có tổng chiều dài 2,438 km do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố làm chủ đầu tư từ năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng, có phạm vi thực hiện dự án liên phường An Lạc, phường Bình Phú và phường Phú Định (quận 6, 8, Bình Tân cũ).

Qua khảo sát hiện trạng khu vực xung quanh, tình hình vệ sinh môi trường bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, hệ thống thoát nước không đảm bảo, gây ngập úng cho cả khu vực khi nước triều và mưa to; hạ tầng dọc 2 bờ kênh, lòng kênh đã xuống cấp ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Dự án sẽ giải quyết tình trạng ngập cho cả một lưu vực, cải thiện môi trường, mỹ quan đô thị, hoàn chỉnh hạ tầng cho khu vực. Đây cũng là mong ước của người dân suốt nhiều năm qua. Song sau khi triển khai, dự án gặp nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngày 23-9, phường đã có công văn 983/UBND-KTHTĐT gửi UBND TP cùng các sở, ban ngành, trong đó đề xuất các phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ dân để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm triển khai dự án.

Rạch Nhảy đoạn qua phường Bình Phú bị ô nhiễm nặng

Theo ông Thắng, Đảng bộ, chính quyền phường Bình Phú xác định đây là công trình trọng điểm giai đoạn 2025-2030, mang ý nghĩa then chốt trong việc xóa nhà tạm trên kênh rạch theo chủ trương của TP HCM; giải quyết ngập úng và ô nhiễm môi trường. Do vậy, ông Thắng tiếp tục kiến nghị UBND TP sớm xem xét, giải quyết hoặc bố trí lịch làm việc để phường Bình Phú báo cáo và đề xuất các phương án để dự án sớm được triển khai.

Ngoài dự án trên, UBND phường Bình Phú cũng đề xuất với UBND TP các phương án liên quan đến thực hiện dự án Chung cư Phú Định; đề xuất xây mới Trường tiểu học phường 10; sớm giải quyết dứt điểm và thống nhất phương án xây dựng mới trụ sở trung tâm hành chính; kiến nghị thành lập 1 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tự chi thường xuyên thuộc UBND phường để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực xây dựng, phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng, quản lý công viên, các chợ và cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công khác theo phân công…

Phát triển phải đồng bộ

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, đã đánh giá cao những nỗ lực của phường Bình Phú thời gian qua và ghi nhận các ý kiến về thực trạng, đề xuất liên quan đến 14 dự án trên địa bàn phường.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM phát biểu tại buổi làm việc

Ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, thời gian tới, phường phải rà soát, đánh giá tổng thể về các nguồn lực của địa phương, nhất là nguồn lực đất đai tại 14 dự án mà phường đã nêu trong báo cáo. Cụ thể Dự án rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa, phường cần phải có sự đánh giá nếu thực hiện dự án này thì sẽ có nguồn lực đất đai xung quan dự án đang còn bỏ trống sẽ hoạch định ra sao cho có sự đồng bộ, liên thông trong toàn khu vực, tránh tình trạng cục bộ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, 14 dự án phường nêu ra đều lớn, quan trọng, góp phần phát triển địa phương. "Tuy nhiên, sự phát triển phải đồng bộ và trên tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, từ đó tìm ra những phương án phù hợp nhất, làm sao để đem lại đời sống ngày càng tốt hơn cho người dân" - ông Nguyễn Văn Thọ lưu ý.