Phường Chợ Quán: Đến năm 2030, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều

Ngày 14-8, Đại hội Đại biểu phường Chợ Quán, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển". Đại hội có sự hiện diện của 234 đại biểu, đại diện cho 2.047 đảng viên thuộc 51 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Đại hội tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phát huy trí tuệ của toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhiệm kỳ 2025 - 2030 góp phần xây dựng Phường Chợ Quán phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, bà Hồ Thị Trúc Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Chợ Quán, cho biết trong giai đoạn 2021- 2025, Đảng bộ phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và gắn bó mật thiết với nhân dân, lãnh đạo cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Ông Đỗ Minh Tân, đại biểu lớn tuổi nhất tham dự Đại hội, với tuổi đời 89 và 65 tuổi Đảng

Đáng chú ý đến năm 2023, Quận 5 là quận đầu tiên của TP HCM hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo trước thời hạn 2 năm (trong đó, phường có 110 hộ cận nghèo); Thu nhập bình quân đầu người của hộ vượt chuẩn cận nghèo hiện nay trên 48 triệu đồng/người/năm; Giá trị các ngành sản xuất - dịch vụ đều tăng so với đầu nhiệm kỳ, tỉ trọng tăng dần và chiếm tỉ trọng lớn trong tổng giá trị sản xuất của phường (giá trị sản xuất của phường qua các năm lần lượt là hơn 8.424 tỉ đồng (năm 2022), năm 2023 là hơn 7020 tỉ đồng; năm 2024 là hơn 9.115 tỉ đồng.

Các Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đặc biệt, phường Chợ Quán đã thực hiện tốt việc triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, đã sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường 1, phường 2 (sáp nhập phường 2, phường 3), phường 4, (quận 5 cũ) thành phường Chợ Quán.

Thông qua 28 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình đột phá

Nhiệm kỳ 2025- 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Chợ Quán đã thông qua 28 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 chương trình đột phá hướng đến mục tiêu chung là nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước; Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực và uy tín, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân;

Ông Lê Hoàng Hải- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, phát biểu chỉ đạo

Giữ gìn và phát huy các văn hóa truyền thống; Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ, Đẩy mạnh cải cách hành chính chuyển đổi số; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội vì hạnh phúc của Nhân dân, vì phường Chợ Quán văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chợ Quán, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định đã ra mắt đại hội (gồm 33 thành viên). Trong đó, ông Cao Sơn Yên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Quán; bà Hồ Thị Trúc Giang làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Nguyễn Võ Sơn Kỳ làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chợ Quán, nhiệm kỳ 2025-2030, ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, nhận định phường Chợ Quán nằm trong khu vực trung tâm, có truyền thống lâu đời về giao thương, buôn bán, di sản văn hóa phong phú. Đây là nền tảng quan trọng để Đảng bộ và nhân dân phường vươn lên, phát triển mạnh mẽ về các lĩnh vực thương mại- dịch vụ. Do vậy, trong nhiệm kỳ tới, Đại hội Đảng bộ phường cần xác định rõ mục tiêu đột phá, tập trung xây dựng phường Chợ Quán thành điểm đến thương mại- dịch vụ hiện đại, gắn với bản sắc truyền thống; phát triển các tuyến phố kinh doanh, không gian dịch vụ ẩm thực, du lịch trải nghiệm để thu hút du khách và người tiêu dùng.

Ông Cao Sơn Yên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Quán

Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh; Khai thác tối đa các nguồn lực trong dân, trong doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Gắn phát triển kinh tế với xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn di tích lịch sử, nâng cao chất lượng môi trường sống, qua đó tạo diện mạo và sức sống mới cho địa phương.

Một số chỉ tiêu đáng chú ý của Đảng bộ phường Chợ Quán, nhiệm kỳ 2025-2030 - Tổng thu ngân sách nhà nước được giao hàng năm đạt 100% so với dự toán và thu ngân sách bình quân tăng 05%/năm - Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 11% - Đến năm 2030, số doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân đạt trên 50 doanh nghiệp - Hằng năm, tỉ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên các lĩnh vực đạt 100%. - Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 tăng 10% so với đầu nhiệm kỳ - Đến năm 2030, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. - Đến năm 2030, tỉ lệ trường học (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) đạt chuẩn Quốc gia là 60%; tỉ lệ tốt nghiệp Trung học (Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) đạt 100%. - Đến năm 2030, 97% dân số tham gia BHYT. - Hằng năm, tỉ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin quy định đạt 95%. - 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương và quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ Đảng viên



