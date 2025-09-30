Phường đầu tiên tại Việt Nam lập sàn thương mại điện tử

Sáng 30-9, UBND phường An Lạc, TP HCM phối hợp cùng Công ty CP Công nghệ Arobid tổ chức lễ ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B “An Lạc Business Hub” phuongAnLac.Arobid.com.

Lập sàn thương mại điện tử phường An Lạc

Đây là nền tảng thương mại điện tử B2B địa phương đầu tiên của Việt Nam, được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối thương mại số toàn diện, giúp doanh nghiệp địa phương tiếp cận trực tiếp hệ sinh thái đối tác, gồm nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà mua hàng, các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Lạc - đánh giá việc ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B phường An Lạc không chỉ là bước tiến trong chuyển đổi số, mà còn là công cụ then chốt để doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường, kết nối thương mại toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Lạc - phát biểu tại lễ ra mắt

"UBND phường cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp An Lạc phát triển mạnh mẽ trong thời đại kinh tế số. Ngoài ra, phường cũng sẽ nâng cao các tính năng trên nền tảng, như phân tích dữ liệu thị trường để doanh nghiệp có thể kết nối, vươn ra toàn cầu"- ông Khánh nhấn mạnh.

Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp địa phương

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Arobid, cho rằng việc ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B chuyên biệt của phường An Lạc thể hiện bước đi chiến lược.

Điều này tạo một hệ sinh thái số toàn diện, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp địa phương nói riêng và TP HCM nói chung số hóa hoạt động thương mại, đẩy mạnh xúc tiến giao thương B2B trên phạm vi toàn cầu.

“Arobid cam kết đồng hành cùng chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để hiện thực hóa mục tiêu này, đưa An Lạc trở thành hình mẫu về ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế - xã hội tại cấp cơ sở" - ông Trần Văn Chín bày tỏ.

Lãnh đạo phường An Lạc ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B

Dịp này, doanh nghiệp và khách mời đã trải nghiệm nền tảng B2B Arobid.com, sàn thương mại điện tử tích hợp triển lãm trực tuyến, công nghệ 3D/VR, Big Data và AI.

Bà Phạm Hồng Thắm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nông sản Yến sào 3 Miền, cho biết công ty đang triển khai chương trình khuyến mãi 15% cho các sản phẩm như yến hũ, yến tinh chế, yến thô, yến hộp quà tặng... "Chúng tôi kỳ vọng nền tảng thương mại điện tử của phường An Lạc sẽ tạo ra môi trường kết nối hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng thuận lợi hơn và thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ” – bà tin tưởng.

Các gian hàng tại ngày ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B của phường An Lạc

Doanh nghiệp tham quan gian hàng, tìm hiểu về sản phẩm