Phường đầu tiên tại Việt Nam lập sàn thương mại điện tử

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Phường đầu tiên tại Việt Nam lập sàn thương mại điện tử

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Việc ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B của phường nhằm giúp doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường, kết nối thương mại toàn cầu.

Sáng 30-9, UBND phường An Lạc, TP HCM phối hợp cùng Công ty CP Công nghệ Arobid tổ chức lễ ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B “An Lạc Business Hub” phuongAnLac.Arobid.com.

Lập sàn thương mại điện tử phường An Lạc

Đây là nền tảng thương mại điện tử B2B địa phương đầu tiên của Việt Nam, được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối thương mại số toàn diện, giúp doanh nghiệp địa phương tiếp cận trực tiếp hệ sinh thái đối tác, gồm nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà mua hàng, các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Lạc - đánh giá việc ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B phường An Lạc không chỉ là bước tiến trong chuyển đổi số, mà còn là công cụ then chốt để doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường, kết nối thương mại toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phường An Lạc ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Lạc - phát biểu tại lễ ra mắt

"UBND phường cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp An Lạc phát triển mạnh mẽ trong thời đại kinh tế số. Ngoài ra, phường cũng sẽ nâng cao các tính năng trên nền tảng, như phân tích dữ liệu thị trường để doanh nghiệp có thể kết nối, vươn ra toàn cầu"- ông Khánh nhấn mạnh.

Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp địa phương

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Arobid, cho rằng việc ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B chuyên biệt của phường An Lạc thể hiện bước đi chiến lược.

Điều này tạo một hệ sinh thái số toàn diện, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp địa phương nói riêng và TP HCM nói chung số hóa hoạt động thương mại, đẩy mạnh xúc tiến giao thương B2B trên phạm vi toàn cầu.

“Arobid cam kết đồng hành cùng chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để hiện thực hóa mục tiêu này, đưa An Lạc trở thành hình mẫu về ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế - xã hội tại cấp cơ sở" - ông Trần Văn Chín bày tỏ.

Phường An Lạc ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 2.

Lãnh đạo phường An Lạc ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B

Dịp này, doanh nghiệp và khách mời đã trải nghiệm nền tảng B2B Arobid.com, sàn thương mại điện tử tích hợp triển lãm trực tuyến, công nghệ 3D/VR, Big Data và AI.

Bà Phạm Hồng Thắm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nông sản Yến sào 3 Miền, cho biết công ty đang triển khai chương trình khuyến mãi 15% cho các sản phẩm như yến hũ, yến tinh chế, yến thô, yến hộp quà tặng... "Chúng tôi kỳ vọng nền tảng thương mại điện tử của phường An Lạc sẽ tạo ra môi trường kết nối hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng thuận lợi hơn và thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ” – bà tin tưởng.

Các gian hàng tại ngày ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B của phường An Lạc

Phường An Lạc ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 3.

Doanh nghiệp tham quan gian hàng, tìm hiểu về sản phẩm

Phường An Lạc ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 4.

Phường An Lạc ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 5.

Phường An Lạc ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 6.

Gian hàng dầu nhớt tại sự kiện

 

Tin liên quan

Một sàn thương mại điện tử bất ngờ tăng mức hoa hồng tiếp thị liên kết lên tới 36%

Một sàn thương mại điện tử bất ngờ tăng mức hoa hồng tiếp thị liên kết lên tới 36%

(NLĐO)- Trong chiến dịch 6-6 sắp tới, Lazada cho biết sẽ có mức hoa hồng lên đến 36% dành cho các đối tác tiếp thị liên kết.

Giữa làn sóng cửa hàng thời trang dẹp tiệm, nhiều shop online vẫn "hốt bạc"

(NLĐO)- Nửa đầu năm 2025, thị trường thương mại điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của ngành thời trang chính hãng.

Bán hàng trên sàn online nộp thuế thế nào từ ngày 1-7?

(NLĐO)- Cá nhân không cư trú trong nước chịu mức thuế thu nhập cá nhân khi bán hàng trên sàn online là 1%, dịch vụ 5%, vận tải và 2% dịch vụ gắn với hàng.

thương mại điện tử sàn thương mại điện tử B2B Arobid An Lạc Business Hub
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo