Phường Dĩ An, TP HCM được hình thành từ các phường Dĩ An, An Bình và các khu phố Chiêu Liêu, Chiêu Liêu A, Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Tân Long, Đông Tác thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ.

Sau sắp xếp, phường Dĩ An có diện tích tự nhiên là 21,38 km2, quy mô dân số là 227.817 người- là phường đông dân nhất TP HCM mới và xếp thứ 2 cả nước sau phường Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tuy nhiên diện tích của phường Dĩ An lại chỉ bằng một nửa của phường Rạch Giá (45,53 km²).

Công ty TNHH Yazaki EDS đóng trên địa bàn phường Dĩ An hiện có khoảng 7.000 lao động

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND phường Dĩ An cho biết áp lực lớn nhất của phường hiện nay là làm sao bảo đảm chỗ ở và các phúc lợi xã hội cho người dân. "Để giải quyết được bài toán này, tiến tới phường phải kêu gọi xã hội hóa để xây nhà ở xã hội, xây trường học, bệnh viện"- bà Thủy nói.

Thống kê sơ bộ, có hơn 60% dân số của phường là người lao động nhập cư, họ chủ yếu làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, đa phần vẫn còn ở trọ.

Trên địa bàn phường hiện có 4 khu công nghiệp, trong đó Khu Công nghiệp Bình Đường sẽ được di dời lên địa phương phía Bắc của TP HCM để tạo không gian phát triển cho phường Dĩ An.



Theo bà Thuỷ, trước đó, Đề án di dời doanh nghiệp, khu công nghiệp ở phía Nam lên phía Bắc của tỉnh Bình Dương cũ (hay còn gọi là Đề án 3210) thì Khu Công nghiệp Bình Đường được chọn thí điểm di dời.

Đây là khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Bình Dương cũ, được hình thành từ năm 1993, có diện tích 16,5 ha, tọa lạc tại phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ, tiếp giáp với TP Thủ Đức cũ, nay là phường Linh Xuân, TP HCM.





Khu Công nghiệp Bình Đường do Tổng Công ty Thương mại, xuất nhập khẩu Thanh Lễ làm chủ đầu tư, hiện thu hút 11 doanh nghiệp, trong đó có 5 doanh nghiệp thuê đất và 6 doanh nghiệp thuê nhà xưởng, với khoảng 2.000 lao động đang làm việc.

Bà Thủy cho biết sau khi Bình Dương hợp nhất với TP HCM, đề án di dời Khu Công nghiệp Bình Đường vẫn tiếp tục được thực hiện, việc này góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

"Theo cơ cấu kinh tế của phường Dĩ An, thương mại- dịch vụ vẫn chiếm tỉ trọng quan trọng, tiếp đến là công nghiệp, tiến tới phường sẽ không còn nông nghiệp"- bà Thủy cho hay.