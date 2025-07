Làm việc với phường đông dân nhất, Chủ tịch UBND TP HCM nêu rõ 4 nhiệm vụ quan trọng

Sáng 1-7, ngày đầu tiên chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã đến khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và làm việc với Đảng ủy, chính quyền phường Dĩ An.



Đây là phường có dân số đông nhất của TP HCM mới, được hình thành từ các phường Dĩ An, An Bình và các khu phố Chiêu Liêu A, Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Tân Long, Đông Tác thuộc phường Tân Đông Hiệp. Phường Dĩ An sau sắp xếp diện tích khoảng 21,38 km2 với 227.817 người.

Báo cáo với đoàn công tác, bà Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND phường Dĩ An, cho biết để Trung tâm Phục vụ hành chính công vận hành tốt, cán bộ ở đây đã được tập huấn rất kỹ.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM Nguyễn Văn Lợi khảo sát tại phường Dĩ An sáng 1-7

Phường cũng đã mạnh dạn ứng trước kinh phí để nâng cấp tốc độ đường truyền để phục vụ những ngày đầu vận hành bởi nếu không nâng cấp sẽ dễ xảy ra tình trạng nghẽn mạng.

Để đảm bảo thực hiện thủ tục phi địa giới hành chính phường Dĩ An được thông suốt, bà Thủy đề xuất lãnh đạo TP HCM bố trí thêm đội ngũ cán bộ, công chức.

Mặt khác, là phường có dân số rất đông nhưng Ban Chỉ huy Công an phường hiện chỉ có 44 quân số, lực lượng mỏng, gây khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới. Vì vậy, bà Thủy kiến nghị cần tăng cường thêm lực lượng công an cho phường.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, cho hay thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp phải làm cho người dân cảm thấy hạnh phúc hơn, đặc biệt khi trở thành công dân của TP HCM - là siêu đô thị thì họ phải được phục vụ tốt hơn trước đó.

Ông Nguyễn Văn Lợi cho biết trước đó các phường đã được hỗ trợ 500 triệu đồng

"Để làm được việc này không khó, cứ mỗi buổi sáng cán bộ dành ra 10 phút, buổi chiều dành ra 10 phút đi hỏi thăm người dân đang làm thủ tục hành chính ở Trung tâm Phục vụ hành chính công thì sẽ biết người dân đang cần gì?"- ông Lợi lưu ý.

Ông Nguyễn Văn Lợi thông tin, trước đó tỉnh Bình Dương cũ đã trích ngân sách hỗ trợ mỗi phường, xã 300 triệu đồng và 200 triệu đồng từ Quỹ dự trữ của Tỉnh ủy để chuẩn bị tốt nhất cho các Trung tâm Phục vụ hành chính công. "Ngân sách trước mắt phải ưu tiên cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, bao gồm đầu tư cơ sở vật chất và đầu tư nguồn nhân lực" - ông Lợi cho hay.

Qua khảo sát, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền phường Dĩ An trong việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Theo ông Nguyễn Văn Được, phường Dĩ An đang được thừa hưởng những thành quả của tỉnh Bình Dương cũ - địa phương phát triển rất nhanh, rất năng động, với các chỉ số ấn tượng. Do đó, phường Dĩ An phải tiếp tục phát huy, vượt qua khó khăn, thách thức, hướng đến thực hiện thành công nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh quan điểm của Đảng, Nhà nước cũng như TP HCM là lấy sự hài lòng của dân làm thước đo, để người dân đồng tình. Do đó, ông yêu cầu địa phương phải làm tốt hơn trước khi sáp nhập, không để chậm hơn, phiền toái hơn.

Ông Nguyễn Văn Được phát biểu tại cuộc làm việc với các đơn vị và lãnh đạo phường Dĩ An

"Số hóa rồi thì phải làm tốt, phục vụ tốt hơn cho người dân, có nhiều tiện ích hơn cho người dân, phải làm sao ở TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, Cà Mau mà vẫn nộp hồ sơ được tại TP HCM"- Chủ tịch UBND TP HCM nói.



Về chính quyền địa phương, theo ông Nguyễn Văn Được giai đoạn 1 sẽ tận dụng cơ sở vật chất của các quận, huyện trung tâm. Tuy nhiên, sau 1-7 chính quyền các phường, xã phải chọn được vị trí phù hợp, quy hoạch bài bản, nếu có trụ sở hiện đại, công năng tiện ích phục vụ người dân tốt thì mở rộng, nâng cấp, còn không thì phải xây mới.

Chủ tịch UBND TP HCM nhiều lần nhấn mạnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công phải sạch sẽ, thoáng mát, có máy lạnh. "Các đơn vị có thể nghiên cứu phường Bình Tiên để làm mẫu"- ông Nguyễn Văn Được đề nghị.

Về phục vụ người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phải nâng cao tính chuyên nghiệp và đạo đức công vụ, tiếp xúc niềm nở, phục vụ tốt, có tâm và trí, cán bộ phục vụ ân cần, hiệu quả vì sự phát triển chung của TP HCM.

CLIP: Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM Nguyễn Văn Lợi khảo sát và làm việc tại phường Dĩ An sáng 1-7

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu cho TP các thủ tục hành chính. Trong đó, ông Nguyễn Văn Được đặc biệt lưu ý đến 4 nhiệm vụ quan trọng, gồm: Quản lý hồ sơ, thủ tục giải quyết hồ sơ của dân, đường truyền, cổng 1022, đặc biệt chú ý đến cổng 1022- nơi sẽ tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của người dân và doanh nghiệp.



Theo Chủ tịch UBND TP HCM, cuộc cách mạng nào cũng có sự hy sinh và đối với cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy cũng đòi hỏi phải có sự hy sinh, đó là hy sinh về quyền lợi, vị trí việc làm, có người lùi về với gia đình, có người lùi về vị trí phía sau, có người phải di chuyển xa hơn. Tuy nhiên, cho tới giờ này Đảng, chính quyền các cấp đang làm rất tốt.

Để công cuộc chuyển đổi chính quyền địa phương hiệu quả, đó là sứ mệnh và trách nhiệm. Vì vậy, mỗi đảng viên, cán bộ, lãnh đạo phải chuẩn bị sẵn sàng, có đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ số, khó đến đâu cũng phải làm.

Cuối cùng, Chủ tịch UBND TP HCM gửi gắm đến cán bộ, công chức, lãnh đạo hãy giữ trái tim nóng, cái đầu lạnh trong việc thực thi các quyết sách để phấn đấu đưa TP HCM nằm trong Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới như Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng.