Phương Mỹ Chi ghi đậm dấu ấn với "Hề", được NSƯT Ngọc Khanh khen ngợi

(NLĐO) - Phương Mỹ Chi, Ái Phương, Only C, Phạm Toàn Thắng, Hà Okio, MTV… và nhiều ca sĩ khác tụ hội tại chương trình biểu diễn nghệ thuật - nhạc trong phim (Cine Show – Music in Film). Chương trình thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TP HCM lần thứ 1-2024 (HIFF 2024).